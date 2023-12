Riflessioni strategiche da Mosca

di Alastair Crooke

La tensione intrinseca e la mancanza di scambi significativi sono peggiori che durante la Guerra Fredda, quando i canali di comunicazione rimanevano aperti.

Le relazioni tra Stati Uniti e Russia sono ai minimi storici; la situazione è ancora peggiore di quanto potessimo immaginare. Parlando con gli alti funzionari russi, è evidente che gli Stati Uniti trattano i primi come un nemico dichiarato. Per avere un’idea, è come se un alto funzionario russo chiedesse: “Cosa ti aspetti da me?” La risposta potrebbe essere: “Vorrei che tu morissi”.

I funzionari russi riconoscono i rischi di questa situazione. Tuttavia, non sanno come risolverlo. Anche il tenore del discorso è passato dall’aperta ostilità alla meschinità: gli Stati Uniti, ad esempio, potrebbero impedire ai lavoratori di entrare nella missione russa presso l’ONU per riparare le finestre rotte. Mosca, con riluttanza, non ha altra scelta che rispondere in modo altrettanto meschino e le relazioni si inaspriscono.

Si ammette che la “guerra dell’informazione” deliberatamente vituperosa è interamente dominata dalla stampa occidentale, che non fa altro che infiammare l’atmosfera. E sebbene esistano media alternativi occidentali sparsi e stiano crescendo in dimensioni e importanza, non è facile mobilitarli (sono sia diversi che individualisti). Anche l’etichetta di “apologeta di Putin” rimane tossica per qualsiasi fornitore autonomo di informazioni e può distruggere la credibilità in un colpo solo.

In Russia, è chiaro che l’Occidente vive attualmente in una “falsa normalità” – una parentesi nella propria guerra culturale (in attesa del 2024). I russi, tuttavia, vedono chiari paralleli con la loro stessa esperienza di polarizzazione civile radicale – quando la Nomenklatura sovietica richiedeva conformità alla “linea” del partito per non dover affrontare sanzioni.

Mosca è aperta al dialogo con l’Occidente, ma finora gli interlocutori rappresentano solo se stessi e non hanno mandato. Questa esperienza ci permette di concludere che non ha molto senso “sbattere la testa” contro il muro di mattoni della leadership ideologica occidentale – i valori russi sono solo uno straccio rosso per il “toro” ideologico occidentale. Non è però sicuro che, quando arriverà il momento, a Washington sia presente un interlocutore autorizzato (e capace di impegno) per rispondere al telefono.

Tuttavia, la prevista ostilità dell’Occidente nei confronti della Russia presenta aspetti positivi, ma anche seri rischi (l’assenza di trattati sull’uso e lo spiegamento delle armi). Gli interlocutori sottolineano che il disprezzo dell’Occidente per i russi – e la sua esplicita inimicizia – ha infine permesso alla Russia di andare oltre l’europeizzazione di Pietro il Grande. Quest’ultimo episodio è oggi visto come una deviazione dal vero destino della Russia (anche se deve essere visto nel contesto dell’ascesa dello stato nazionale europeo post-Westfalia).

L’ostilità mostrata dagli europei nei confronti del popolo russo (e non solo del suo governo) ha spinto la Russia a “ridiventare se stessa”, il che le è stato molto vantaggioso. Tuttavia, questo cambiamento crea una certa tensione: è evidente che i “falchi” occidentali scrutano costantemente la scena russa per individuare un ospite all’interno del corpo politico in cui inserire le spore del loro Nuovo Ordine Morale armato – il loro obiettivo è quello di sprofondare nella società russa e frammentarla.

Il Gotha occidentale nella confusione

Inevitabilmente, l’attaccamento esplicito alla cultura occidentale suscita una certa cautela all’interno del “movimento patriottico” dominante. I russi (soprattutto a Mosca e San Pietroburgo) che propendono per la cultura europea avvertono una certa tensione. Non sono né carne né pesce: la Russia si sta evolvendo verso una nuova identità e un nuovo “modo di essere”, mentre gli europeisti vedono i loro parametri di riferimento scivolare indietro. In generale, questo cambiamento è visto come inevitabile e ha portato ad un autentico rinascimento russo e ad un senso di fiducia.

La rinascita della religione, ci è stato detto, in realtà è iniziata spontaneamente, con la riapertura delle chiese dopo la fine del comunismo. Furono costruite molte nuove chiese (oggi circa il 75% dei russi si definisce ortodosso). In un certo senso, il “rinascimento” ortodosso ha un tocco escatologico – portato in parte da ciò che un individuo ha chiamato “escatologia” antagonista dell’ordine normativo! È interessante notare che pochi interlocutori si sono pentiti dei laici “liberali russi” (che hanno lasciato la Russia) – “una buona liberazione” (anche se alcuni sono tornati). C’è qui un elemento di purificazione della società dall’“occidentalizzazione” dei secoli precedenti – anche se l’ambivalenza è inevitabile: la cultura europea – almeno in termini di filosofia e arte – era, ed è tuttora, una componente essenziale della vita intellettuale russa e non è sul punto di scomparire.

Il dominio politico

Non è facile esprimere il senso in cui la vittoria “assoluta” della Russia in Ucraina si è fusa con l’idea del continuo risveglio del nuovo senso di identità della Russia. La vittoria in Ucraina è stata in qualche modo equiparata a un destino metafisico, come qualcosa di sicuro e in divenire. La leadership militare russa (comprensibilmente) rimane silenziosa riguardo al probabile esito strutturale/istituzionale. Ma i dibattiti (in televisione) si concentrano più sui litigi e sugli scismi che dilaniano Kiev che sui dettagli del campo di battaglia, come è avvenuto finora.

Resta inteso che la NATO ha subito una sconfitta totale in Ucraina. La portata e la profondità del fallimento della NATO potrebbero aver sorpreso la Russia, ma sono viste come una testimonianza dell’adattabilità e dell’innovazione tecnologica della Russia nell’integrazione e nella comunicazione per tutte le armi. La “vittoria assoluta” può essere intesa come “non c’è dubbio” che Mosca non permetterà all’Ucraina di diventare nuovamente una minaccia per la sicurezza della Russia.

I funzionari russi ritengono che l’Ucraina e le guerre israelo-mediorientali si stiano combinando per segmentare l’Occidente in sfere distinte e conflittuali, portando l’Occidente alla frammentazione e alla possibile instabilità. Gli Stati Uniti si trovano ad affrontare battute d’arresto e sfide che esporranno ulteriormente la perdita di deterrenza, esacerbando l’ansia degli americani riguardo alla propria sicurezza.

Mosca sa quanto è cambiato lo spirito politico in Israele (a seguito del governo radicale insediatosi dopo le ultime elezioni israeliane), e quindi i conseguenti limiti per le iniziative politiche degli stati occidentali. Sta monitorando attentamente i piani di Israele riguardo al Libano meridionale. La Russia si sta coordinando con altri stati per evitare di scivolare in una grande guerra. Secondo quanto riferito, la visita del presidente Raisi a Mosca la scorsa settimana si è concentrata sull’accordo strategico globale attualmente in fase di negoziazione e ha incluso in particolare la firma di un documento sulla lotta contro le sanzioni occidentali imposte ai due Stati.

Putin prepara il comando militare

Per quanto riguarda l’ordine mondiale emergente, Mosca assumerà la presidenza dei BRICS nel gennaio 2024. Questa è sia un’enorme opportunità per stabilire il mondo multipolare dei BRICS in un momento di ampio consenso geopolitico nel Sud del mondo – sia anche una sfida. Mosca vede la finestra di opportunità offerta dalla sua presidenza, ma è ben consapevole che gli Stati BRICS sono tutt’altro che omogenei. Quando si tratta delle guerre di Israele, la Russia ha sia un’influente lobby ebraica sia una diaspora russa in Israele che impone determinati doveri costituzionali al presidente. La Russia probabilmente agirà con cautela nel conflitto israelo-palestinese per preservare la coesione dei BRICS. Alcune importanti forme di innovazioni economiche e finanziarie emergeranno dalla presidenza russa dei BRICS.

Per quanto riguarda il “problema UE” della Russia, in contrappunto al cosiddetto “problema Russia” dell’Europa, l’UE e la NATO (dopo Maidan) hanno trasformato l’esercito ucraino in uno degli eserciti NATO più grandi e meglio equipaggiati in Europa. Dopo che le proposte per un accordo ucraino-russo nel marzo 2022 hanno ricevuto il veto da parte di Boris Johnson e Blinken – e quando l’inevitabilità di una guerra più lunga e intensa è diventata certa – la Russia si è mobilitata e ha preparato le proprie catene di approvvigionamento logistico. Tuttavia, i leader dell’UE si stanno ora muovendo per “chiudere il cerchio” proiettando questa espansione militare russa (a sua volta una reazione alla crescente presenza della NATO in Ucraina) come prova di un piano russo di invadere l’Europa continentale. In quello che sembra essere uno sforzo coordinato, i principali media occidentali si stanno affannando per trovare qualcosa che assomigli anche lontanamente alle prove dei presunti “disegni” della Russia contro l’Europa.

Lo spettro dell’imperialismo russo viene sollevato per creare paura tra la popolazione europea e per sostenere che l’Europa deve dedicare risorse alla preparazione della logistica per una futura guerra con la Russia. Si tratta di una nuova svolta nel circolo vizioso della minaccia di guerra che non fa ben sperare per l’Europa. Per l’Europa non c’è stato alcun “problema” russo finché i neoconservatori non hanno approfittato dell’“apertura” del Maidan per indebolire la Russia.

Alastair Crooke

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago