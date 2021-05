Richiesta la convocazione del CSU delle Nazioni Unite per esaminare il conflitto in Palestina

La richiesta di convocazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (CSU) è stata presentata su iniziativa della Tunisia e del Ministro degli Estri palestinese il quale ha chiesto al CSU di di “assumersi le proprie responsabilità morali e legali” per “dare protezione” alla popolazione palestinese contro i crimini israeliani .

Di fronte a questa escalation di attacchi israelo-palestinese, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà con urgenza da questo lunedì per riesaminare il conflitto in Palestina.

La Palestina ha denunciato i crimini israeliani ad Al-Quds e afferma di avere tutte le opzioni sul tavolo per dare una risposta alle aggressioni del regime di occupazione.

“La leadership palestinese sta esaminando tutte le opzioni per rispondere a questa atroce aggressione contro i luoghi santi e i cittadini”, ha detto il ministro degli Affari civili dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Hussein al-Sheikh, attraverso un messaggio su Twitter., Pubblicato questo lunedì.

In questo modo, Al-Sheikh ha reagito ai recenti assalti delle forze israeliane ai fedeli palestinesi riuniti nella moschea di Al-Aqsa, situata nella città di Al-Quds (Gerusalemme).

Secondo il titolo palestinese, l’invasione delle forze israeliane nella moschea di Al-Aqsa è “un crimine commesso dall’occupazione”.

I crimini israeliani avranno gravi ripercussioni

Da parte sua, il primo ministro palestinese Muhamad Shtayyeh, durante una riunione di gabinetto nella città di Ramalá in Cisgiordania, ha avvertito che le azioni criminali di Israele possono avere gravi ripercussioni, secondo l’agenzia di stampa locale ufficiale, WAFA .

Secondo vari rapporti, questo lunedì, centinaia di palestinesi sono stati feriti in ulteriori scontri con la polizia israeliana sull’Esplanade della moschea di Al-Quds.

Gli israeliani hanno preso d’assalto violentemente la moschea di Al-Aqsa durante le proteste contro le misure delle autorità israeliane per le restrizioni che ha imposto all’accesso alla spianata della moschea di Al-Aqsa, nonché per la prevista espulsione delle famiglie palestinesi dal quartiere di Sheikh Yarrah.

Attacco a Gerusalemme

Nota: Il numero dei feriti fra i palestinesi continua a crescere oltre a 260 e fra questi si contano 29 bambini feriti dalle forze militari israeliane. Questo sta suscitando l’indignazione del mondo civile, tranne i governi ed i media dei paesi NATO che cercano di minimizzare l’aggressione israeliana contro i luoghi sacri descrivendo i fatti genericamente come “scontri fra palestinesi e polizia israeliana

Fonti: Hispan Tv – Al Mayadeen

Traduzione e nota: Luciano Lago