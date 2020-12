Riattivazione del conflitto intorno all’Ucraina

da Redazione





di Karine BECHET-GOLOVKO

La pressione internazionale intorno alla Crimea non si è indebolita negli anni e non è destinata a indebolirsi: è una questione di principio. È una questione di potere. Possiamo anche assistere a una recrudescenza di recente dell’interesse per questo “vecchio” sub-conflitto regionale, gli altri campi sono attualmente meno attivi.

Gli Stati Uniti e la NATO segnano fisicamente e militarmente il loro territorio, dovendo proteggere i paesi europei dalla “minaccia russa” di cui la Crimea dovrebbe essere la prova senza tempo e quindi giustificare, secondo loro, l’occupazione militare di paesi di Europa orientale.

Quanto all’Ucraina, quella sta facendo la sua parte a Minsk (Bielorussia), cercando sempre di esternare il conflitto trasformando una guerra civile in un conflitto russo-ucraino. In generale, l’attività della NATO ai confini russi si sta rafforzando e la Russia è ferma su questi fronti.

L’ultimo scandalo della riunione del gruppo di contatto sulla regolamentazione del conflitto nel Donbass fa parte di una mossa per riattivare il conflitto nella regione. Ancora una volta l’Ucraina si rifiuta di trattare con i rappresentanti del Donbass e chiede di trattare solo e direttamente con la Russia, pena l’uscita dai negoziati, che in ogni caso si trascinano e non portano da nessuna parte. In concreto, Leonid Kravtchouk, a nome dell’Ucraina, ha dichiarato di rifiutarsi di analizzare la proposta di roadmap avanzata dai rappresentanti del Donbass e discuterà solo con la Russia. La Russia, attraverso la voce di Gryzlov, resta ferma: ” non preparerà una road map, perché ciò equivarrebbe a ingerenza negli affari ucraini” .

Queste minacce e richieste vengono regolarmente in primo piano sulla scena politica dei media, perché né l’Ucraina né i suoi burattinai hanno il minimo interesse a risolvere questo conflitto: alcuni, perché dovrebbero davvero governare senza sponsor stranieri, cosa di cui sono incapaci; gli altri, perché hanno bisogno di tenere la Russia sotto pressione, oltre che un motivo per tenere l’Europa sotto il loro controllo.

Questo scenario è confermato anche dal rafforzamento della presenza militare americana sotto la copertura della NATO sul territorio europeo. L’ambasciatore degli Stati Uniti presso la NATO, Kay Bailey Hutchison, lo ha espresso perfettamente in questo modo:

“La Russia sta attualmente militarizzando la Crimea e per questo motivo dobbiamo garantire che i nostri partner nel Mar Nero e in altre regioni siano protetti. Il tentativo illegale di prendere la Crimea ci ha costretti a rafforzare la nostra presenza, non in modo permanente, ma a rotazione, per contenere qualsiasi azione russa e che la Crimea, in futuro, torni in Ucraina . “

Truppe USA/ NATO nei paesi baltici

In altre parole, gli Stati Uniti, in cambio della secessione della Crimea durante la disgregazione dello Stato ucraino a seguito del Maidan, occupano militarmente l’Europa orientale, poiché il rafforzamento della loro presenza è annunciato nel Stati baltici, in olonia, in Romania o in Bulgaria. E a dimostrazione della loro determinazione, durante le esercitazioni militari comuni a Romania e Stati Uniti sulle rive del Mar Nero, pochi giorni fa è stato lanciato un missile in direzione della Crimea. Per far passare il messaggio di avvertimento.

Il quotidiano Forbes ha dato il tono del messaggio:

Estratto dall’articolo che spiega il significato di queste esercitazioni militari:

“ La missione di un giorno della nuova brigata di artiglieria con sede in Europa dell’esercito era pratica per la guerra ad alta tecnologia. Chiaramente era anche un messaggio per Mosca. L’esercito americano in Europa ha ripristinato la sua potenza di fuoco a lungo raggio. E vuole che i russi lo sappiano . “

Complessivamente, entro una settimana, secondo i dati rilasciati dal ministero della Difesa russo , sono stati rilevati 35 aerei spia e 3 droni che stavano conducendo missioni di spionaggio ai confini della Russia. Il miraggio della Covid non deve farci dimenticare quali sono le vere priorità della difesa nazionale russa.

Fonte: Association Franco russe.fr

Navi USA nel Mar Nero



Nota: Il presidente russo Vladimir Putin, il ministro della Difesa, Sergej Šojgu, il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, dimostrano finalmente di averlo capito e a loro volta lanciano un preciso monito: le forze russe apriranno il fuoco, dopo il primo avvertimento, contro qualsiasi nave o aeromobile della NATO che violi le frontiere russe.

Le autorità russe sembra abbiano inteso che l’unico linguaggio che Washington e Londra capiscono è quello della forza e, in attesa delle prossime sanzioni, provocazioni e “falsi avvelenamenti”, iniziano a muoversi con realismo senza indulgere a inutili appelli al diritto internazionale ed alla diplomazia che non hanno alcuna rilevanza per l’Impero USA-Sionista. L’ultimo omicidio mirato (lo scienziato iraniano) lo ha dimostrato chiaramente.

Traduzione e nota: Luciano Lago