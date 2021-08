Riassumendo

di Andrea Zhok



Siamo circondati da autorevolissimi personaggi che ti spiegano che un vaccino:

approvato in un decimo del tempo ordinario,

con tecniche innovative o proprio inedite,

testato solo sopra i 16 anni,

senza analisi di genotossicità,

senza indagine delle interferenze con altri farmaci,

di cui – per farlo funzionare meglio – si consigliano cocktail di combinazioni inedite con altri vaccini,

andrebbe somministrato serenamente anche a ragazzini in crescita e a donne in gravidanza.

E te lo dicono nel nome della Scienza.

Vaccinazione militarizzata

E se sollevi dubbi sei un analfabeta funzionale.

Perché, come al solito: “There is no alternative”.

Confesso che se mi avessero raccontato che avrei vissuto in un’epoca in cui questa cialtroneria sarebbe passata per autorevolezza scientifica non ci avrei mai creduto.



