Un rapporto di Reuters ha rivelato come l’Iran e i suoi alleati stiano resistendo alla superiorità militare statunitense e prendendo l’iniziativa con attacchi di precisione nel Golfo Persico.

Secondo un rapporto pubblicato giovedì dall’agenzia di stampa britannica Reuters , missili e droni iraniani hanno attaccato infrastrutture strategiche nei paesi del Golfo Persico in almeno 135 occasioni. In molti casi, questi attacchi hanno causato danni considerevoli che i governi della regione avrebbero preferito tenere nascosti.

L’ inchiesta di Reuters descrive in dettaglio come gli attacchi dell’Iran e dei suoi alleati armati abbiano preso di mira impianti petroliferi, impianti di gas naturale liquefatto, aeroporti e sistemi di trasporto di idrocarburi in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Qatar, Kuwait, Oman e Bahrein. Complessivamente, gli attacchi hanno colpito almeno 84 siti strategici dall’inizio dell’offensiva israelo-americana contro l’Iran, il 28 febbraio.

Tra gli obiettivi colpiti figurava il porto di Fujairah negli Emirati Arabi Uniti, uno dei principali hub per l’esportazione di petrolio della regione, situato al di fuori dello Stretto di Hormuz, dove gli attacchi hanno interrotto le operazioni per settimane. In Qatar, alcuni proiettili hanno colpito due unità di refrigerazione presso l’impianto di gas naturale liquefatto di Ras Laffan. Diversi aeroporti in almeno quattro paesi sono stati anch’essi presi di mira, mentre una stazione di pompaggio saudita è stata incendiata e altre due sono state danneggiate lungo un importante oleodotto che consente il trasporto del petrolio senza attraversare lo Stretto di Hormuz.

🔴Una investigación visual de Reuters muestra cómo Irán y sus fuerzas aliadas han logrado resistir la superioridad militar de Estados Unidos e incluso tomar la iniciativa mediante ataques precisos y selectivos contra infraestructuras críticas en todo el Golfo Pérsico. pic.twitter.com/rWubUuaPQq — HispanTV (@Nexo_Latino) October 15, 2026

Le infrastrutture prese di mira rivestono un’importanza strategica e la loro distruzione o i danni subiti hanno ostacolato i piani militari statunitensi nell’ambito della guerra di aggressione lanciata da Washington e dal regime israeliano contro l’Iran. Il rapporto sottolinea come l’efficacia di questi attacchi metta in discussione l’immagine di un “Iran indebolito” e dimostri che il Paese è riuscito, almeno in parte, a riequilibrare le forze in una guerra asimmetrica attraverso una strategia incentrata sullo sfruttamento delle vulnerabilità economiche e logistiche dei suoi avversari.

Gli attacchi hanno seminato il panico nei paesi del Golfo Persico e contribuito all’aumento dei prezzi del petrolio, ostacolando al contempo gli sforzi statunitensi per mantenere la pressione militare sull’Iran. Secondo un’analisi di Reuters , la combinazione di attacchi mirati contro infrastrutture critiche e restrizioni iraniane al transito attraverso lo Stretto di Hormuz ha rafforzato la capacità di Teheran di esercitare pressione sui paesi vicini e sull’economia globale.

A questo proposito, Ryan Stevens, ex coordinatore delle operazioni speciali di attacco aereo del Corpo dei Marines degli Stati Uniti, che ha esaminato i risultati dell’inchiesta Reuters , ha dichiarato all’agenzia britannica che gli attacchi della Repubblica islamica dell’Iran hanno dimostrato “precisione, competenza nella selezione degli obiettivi e pazienza ” .

L’Iran ha neutralizzato quasi tutte le capacità statunitensi in 17 basi.

Il 28 febbraio, Stati Uniti e Israele hanno lanciato una guerra di aggressione non provocata contro l’Iran, durata 40 giorni. In risposta, la Repubblica islamica ha effettuato attacchi di rappresaglia contro basi militari statunitensi in paesi dell’Asia occidentale, nonché contro obiettivi militari israeliani nei territori occupati.

Teheran aveva messo in guardia tutti i paesi della regione contro qualsiasi complicità negli attacchi statunitensi e israeliani, sottolineando che la sicurezza regionale può essere garantita solo attraverso la cooperazione e il coordinamento tra i paesi dell’area, e non con la presenza di potenze straniere.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago