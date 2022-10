Rete: “La nostra pazienza è finita” – La Russia risponderà all’attacco terroristico nel Mar Nero

Sul web sono state discusse le parole del rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo secondo cui la Russia sta elaborando passi pratici in relazione al coinvolgimento della Gran Bretagna nella preparazione di un attacco terroristico nel Mar Nero

ELIZAVETA KOROBOVA — REGNUM

La rappresentante ufficiale del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa, Maria Zakharova , ha affermato che il Ministero degli Esteri russo sta lavorando a misure pratiche in relazione al coinvolgimento di specialisti britannici nella preparazione di un atto terroristico nel Mar Nero.

“Il ministero degli Esteri russo, insieme ai dipartimenti russi competenti, sta lavorando su misure pratiche in relazione al coinvolgimento di specialisti britannici nella preparazione di un attacco terroristico nel Mar Nero il 29 ottobre e all’addestramento dell’esercito [di Kiev], come annunciato dal ministero della Difesa russo”, ha detto Zakharova.

“Sicuramente non perdoneremo queste cose, sono loro i colpevoli e risponderanno delle loro azioni terroristiche su scala internazionale ”, sottolinea Joseph L.

Molti utenti ritengono che il Regno Unito abbia compiuto un atto di aggressione diretta contro la Federazione Russa, il che significa che questo non può essere lasciato andare. I cittadini sono sicuri che uno dei primi passi dovrebbe essere una rottura diplomatica con lo Stato che organizza atti terroristici sul territorio del nostro Stato.

Sottomarino russo

“È necessaria una rappresaglia all’aggressione britannica! E urgentemente! Almeno rompere le relazioni diplomatiche. Forse qualcos’altro. Certo, spetta al Ministero degli Affari Esteri decidere, ma una risposta diplomatica è d’obbligo! E i militari, dal canto loro, diano loro la loro risposta! Forse anche economico! Ma se ci sono prove, non possono più farla franca!” ha condiviso la sua opinione Larisa D.

Alcuni commentatori ritengono che le azioni della Gran Bretagna ci diano il diritto di trattarle come una dichiarazione di guerra.

“Ci è stata dichiarata guerra? O come capirlo : “la risposta funzionerà”? Maria M. non capisce.

“Perché l’attacco alla flotta del Mar Nero è chiamato attacco terroristico? Sono state organizzate le sue strutture statali, che si trovano a Kiev e Londra. Questa è una dichiarazione di guerra ”, Maxim B.

Alcune persone credono che una delle risposte più giuste all’aggressione potrebbe essere una completa cessazione delle forniture di energia all’Europa e al Regno Unito.

“È ora di spegnere la luce in tutta Europa “, afferma Oleg M.

Traduzione: Sergei Leonov