Resistenza irachena al conflitto USA-Israele: entriamo nella seconda fase dell’operazione

Gruppi della Resistenza Irachena affermano che le operazioni contro le basi di occupazione americane continueranno fino alla fine della guerra a Gaza.

Pochi minuti dopo l’attacco militare statunitense alle basi della resistenza nell’Iraq occidentale, i gruppi della Resistenza Irachena hanno reagito con forza a questa offensiva.

” Mentre gli americani ci attaccano nuovamente, i nostri combattenti iniziano la seconda fase della loro operazione “, ha detto martedì sera Abu Alaa al-Walae, segretario generale del gruppo Kataib Sayed al-Shuhada.

Secondo il leader del gruppo della Resistenza Irachena, la seconda fase dei combattenti iracheni prevede il blocco della navigazione e del trasporto marittimo del regime sionista nel Mar Mediterraneo e la messa fuori servizio dei porti di questa entità usurpatrice.

“Le nostre operazioni continueranno fino a quando l’ingiusto blocco di Gaza non sarà revocato e gli orribili omicidi dei sionisti contro il popolo palestinese non finiranno”, ha sottolineato.

Da parte sua, il portavoce del movimento Kataib Hezbollah in Iraq, Jafar al-Huseini, ha affermato che i combattenti iracheni continueranno ad attaccare le basi nemiche finché il popolo palestinese non otterrà la vittoria a Gaza.

“[Gli attacchi] continueranno fino a quando la brutale macchina di morte [israeliana] [contro Gaza] appoggiata dagli Stati Uniti non sarà fermata e l’intero blocco sarà revocato. Questa è la promessa della libertà”, ha scritto Al-Huseini sulla sua pagina personale sul social network X.

Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha detto questo giorno che, in risposta all’attacco con missili balistici alla base di Ain al-Asad nell’Iraq occidentale che ha lasciato feriti diversi soldati americani, le posizioni di Kataib Hezbollah sono state attaccate.

Il personale statunitense è stato ospitalizzato per trauma cranico ad Ain al-Asad causato dall’attacco alla base.

I gruppi iracheni riaffermano la loro determinazione a continuare gli attacchi contro obiettivi americani e israeliani nell’area come parte del loro sostegno ai palestinesi di Gaza.

Dallo scorso ottobre, dopo la dichiarazione di guerra di Israele alla Striscia di Gaza, che ha già causato la morte di 25.500 palestinesi, la Resistenza Islamica in Iraq ha attaccato almeno 200 volte le basi militari statunitensi in Iraq e Siria . Ha anche rivendicato molteplici offensive contro obiettivi israeliani sensibili.

Gli attacchi si fanno sempre più intensi. Come si poteva prevedere, il conflitto si sta estendendo a tutta la regione.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago