Reportage: Il golpe in Niger rappresenta la fine della presenza francese nel Sahel africano?

La radio francese “France Info” afferma che il Niger soffre di instabilità e attacchi armati, e il colpo di stato è considerato il terzo nella regione africana del Sahel dal 2020.

La radio francese Franceinfo ha riferito oggi, venerdì, che il Niger, un paese povero con una storia di colpi di stato, instabilità e attacchi armati, è uno degli ultimi alleati della Francia nella regione del Sahel.

Il colpo di stato di Niamey è il terzo in questa regione dal 2020, dopo che i soldati sono saliti al potere in Mali e Burkina Faso.

E la radio ha aggiunto che la presenza militare francese “sembra sospesa nella regione più che mai, poiché si stima che ci siano circa 1.500-2.000 soldati francesi nel Paese”, osservando che “se i golpisti di Niamey seguono i loro vicini, possono chiedere rapidamente alla Francia di andarsene.” .

Nel breve e medio termine, la Francia potrebbe scomparire completamente dalla scena nella costa africana, siglando così la fine delle cosiddette “Françafrique” (ex colonie francesi nell’Africa sub-sahariana) in questa parte del continente, secondo France Info.

A sua volta il giornalista specializzato in questioni africane, Antoine Glaser, ha confermato che “non esiste una soluzione di riserva nella regione”, e questo significa che alcuni soldati francesi “rientreranno in Francia”.

E “France Info” ha affermato che prima di questo colpo di stato, la tendenza era già verso la riduzione del numero di soldati francesi nella regione del Sahel e in questa parte dell’Africa, poiché il desiderio del presidente francese Emmanuel Macron era di ritirare le forze dal Gabon, dal Senegal, o anche la Costa d’Avorio, ma i recenti avvenimenti in Niger potrebbero ulteriormente accelerare questa tendenza.

Il personale militare dell’esercito nigerino aveva precedentemente annunciato la destituzione del presidente del Paese , Mohamed Bazoum, la chiusura delle frontiere terrestri e aeree e l’imposizione del coprifuoco.

L’esercito ha avvertito che “qualsiasi intervento militare straniero, da parte di qualsiasi parte, avrà conseguenze incontrollabili e porterà al caos nel Paese”.

Giunta golpista

All’indomani del colpo di stato militare, il portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric, ha annunciato la sospensione delle operazioni umanitarie dell’organizzazione in Niger.

Oggi, il capo della guardia presidenziale, il generale Abd al-Rahman Tiani, ha annunciato alla televisione di stato in Niger di essere diventato il capo di un consiglio di transizione per governare il Paese .

Il Niger, un paese senza sbocco sul mare nell’Africa occidentale, è uno dei paesi più instabili del mondo. Ha assistito a 4 colpi di stato dalla sua indipendenza dalla Francia nel 1960, oltre a numerosi tentativi di colpo di stato. Il colpo di stato più recente è stato nel febbraio 2010, che ha rovesciato il presidente Mamadou Tanga.

L’ultimo tentativo di colpo di stato è avvenuto due giorni prima della cerimonia di insediamento dell’attuale presidente, Muhammad Bazoum, nel marzo del 2021.

Bazoum (63 anni), stretto alleato della Francia, ha vinto ottenendo il 55% dei voti al secondo turno elettorale, organizzato nel febbraio 2021, contro il 44% dei voti ottenuti dal suo avversario, Muhammad Othman, il candidato dell’opposizione, che in precedenza Per governare il paese negli anni novanta del secolo scorso.

Fonte: “France Info”

Traduzione: Luciano Lago