Rendi di nuovo grande il Nazismo

di Pepe Escobar

L’obiettivo supremo è il cambio di regime in Russia, l’Ucraina è solo una pedina nel gioco o, peggio, mera carne da cannone.

Tutti gli occhi sono puntati su Mariupol. A partire da mercoledì notte, oltre il 70% delle aree residenziali era sotto il controllo di Donetsk e delle forze russe, mentre i marines russi, il 107 ° battaglione di Donetsk e gli Spetsnaz ceceni, guidati dal carismatico Adam Delimkhanov, erano entrati nello stabilimento di Azov-Stal, il quartier generale di il battaglione neonazista Azov.

Ad Azov è stato inviato un ultimo ultimatum: arrendersi fino a mezzanotte, oppure, come in un’autostrada senza prigionieri per l’inferno.

Ciò implica un importante punto di svolta nel campo di battaglia ucraino; Mariupol sta finalmente per essere completamente denazificato, poiché il contingente Azov è da tempo trincerato nella città e usa i civili come scudi umani ed erano la loro forza combattente più forte.

Nel frattempo, gli echi dell’Impero delle bugie hanno quasi tradito l’intero gioco. Non c’è alcuna intenzione a Washington di facilitare un piano di pace in Ucraina – e questo spiega le tattiche di stallo senza sosta del comico Zelensky. L‘obiettivo supremo è il cambio di regime in Russia, e per questo Totalen Krieg contro la Russia e tutto ciò che è russo è garantito. L’Ucraina è solo una pedina del gioco o, peggio, una semplice carne da cannone.

Ciò significa anche che le 14.000 morti nel Donbass negli ultimi 8 anni dovrebbero essere attribuite direttamente agli Eccezionalisti USA. Quanto ai neonazisti ucraini di ogni genere, sono sacrificabili come accadde per i “ribelli moderati” in Siria, siano essi legati ad al-Qaeda o ad Daesh. Coloro che alla fine potrebbero sopravvivere possono sempre unirsi alla neonata Neo-Nazi Inc. sponsorizzata dalla CIA, il pacchiano remix della Jihad Inc. degli anni ’80 in Afghanistan. Saranno opportunamente “Calibrati”.

Neonazisti ucraini

Un breve riassunto neonazista

Ormai solo i cervelli morti in tutto il NATOstan – e ci sono orde – non sono a conoscenza di Maidan nel 2014. Eppure pochi sanno che è stato l’allora ministro dell’Interno ucraino Arsen Avakov, ex governatore di Kharkov, a dare il via libera alla formazione paramilitare dei 12.000 per materializzarsi fuori dai teppisti di calcio della Setta 82 che hanno sostenuto la Dynamo Kiev. Quella è stata la nascita del battaglione Azov, nel maggio 2014, guidato da Andriy Biletsky, alias il Fuhrer bianco, ed ex leader della banda neonazista Patriots of Ukraine.

Insieme all’agente Stay-behind della NATO Dmitro Yarosh, Biletsky ha fondato Pravy Sektor, finanziato dal padrino della mafia ucraina e miliardario ebreo Ihor Kolomoysky (in seguito il benefattore della meta-conversione di Zelensky da comico mediocre a presidente mediocre).

Pravy Sektor era rabbiosamente anti-UE – dillo a Ursula von der Lugen – e politicamente ossessionato dal collegare l’Europa centrale e i Paesi baltici in un nuovo e pacchiano Intermarium. Fondamentalmente, Pravy Sektor e altre bande naziste furono debitamente addestrate da istruttori della NATO.

Biletsky e Yarosh sono ovviamente discepoli del famigerato collaboratore nazista della Seconda Guerra Mondiale Stepan Bandera, per il quale gli ucraini puri sono proto-germanici o scandinavi, e gli slavi sono untermenschen .

Azov finì per assorbire quasi tutti i gruppi neonazisti in Ucraina e fu inviato a combattere contro il Donbass, con i loro accoliti che guadagnavano più dei soldati normali. Biletsky e un altro leader neonazista, Oleh Petrenko, furono eletti alla Rada. Il White Führer si fermò da solo. Petrenko decise di sostenere l’allora presidente Poroshenko. Presto il battaglione Azov fu incorporato come reggimento Azov alla Guardia nazionale ucraina.

Hanno intrapreso una campagna di reclutamento di mercenari stranieri, con persone provenienti dall’Europa occidentale, dalla Scandinavia e persino dal Sud America.

Ciò era severamente vietato dagli Accordi di Minsk garantiti da Francia e Germania (e ora de facto defunti). Azov ha istituito campi di addestramento per adolescenti e presto ha raggiunto 10.000 membri. Erik “Blackwater” Prince, nel 2020, ha stretto un accordo con l’esercito ucraino che avrebbe consentito alla sua squadra ribattezzata, Academi, di supervisionare Azov.

Non è stato altro che il sinistro distributore di biscotti a Maidan ,Vicky Nuland (quella del “F**k the EU”) , che ha suggerito a Zelensky – entrambi, tra l’altro, ebrei ucraini – di nominare Yarosh, nazista dichiarato, consigliere del comandante in capo delle Forze armate ucraine, Gen Valerii Zaluzhnyi. L’obiettivo: organizzare un blitzkrieg su Donbass e Crimea – lo stesso blitzkrieg che SVR, l’intelligence straniera russa, ha concluso sarebbe stato lanciato il 22 febbraio, spingendo così il lancio dell’operazione Z.

Tutto quanto sopra, in realtà solo un breve riassunto, mostra che in Ucraina non c’è alcuna differenza tra i neonazisti bianchi e al-Qaeda/ISIS/Daesh di colore marrone, per quanto i neonazisti siano tanto “cristiani” quanto takfiri salafiti-jihadisti sono “musulmani”.

Quando Putin ha denunciato un “gruppo di neonazisti” al potere a Kiev, il comico ha risposto che era impossibile perché era ebreo. Senza senso. Zelensky e il suo mecenate Kolomoysky, a tutti gli effetti pratici, sono zio-nazisti.

Anche se i rami del governo degli Stati Uniti hanno ammesso ai neonazisti trincerati nell’apparato di Kiev, la macchina eccezionalista americana ha fatto semplicemente scomparire i bombardamenti quotidiani del Donbass per 8 anni. Queste migliaia di vittime civili non sono mai esistite.

I media mainstream statunitensi hanno persino azzardato qualche pezzo o rapporto sui neonazisti Azov e Aidar. Ma poi una narrazione neo-orwelliana è stata scolpita nella pietra: non ci sono nazisti in Ucraina. (Lo ha detto anche Mentana in Italia ,N.d.R.). Il ramo della CIA NED ha persino iniziato a cancellare i record sull’addestramento dei membri di Aidar. Di recente una pessima rete di notizie ha debitamente promosso un video di un comandante Azov addestrato dalla NATO e armato, completo di iconografia nazista.

Perché la “denazificazione” ha senso

L’ideologia del Banderastan risale a quando questa parte dell’Ucraina era di fatto controllata dall’impero austro-ungarico, dall’impero russo e dalla Polonia. Stepan Bandera nasce in Austro-Ungheria nel 1909, vicino a Ivano-Frankovsk, nel regno – allora autonomo – di Galizia.

La prima guerra mondiale ha smembrato gli imperi europei in piccole entità spesso non vitali. Nell’Ucraina occidentale – un incrocio imperiale – che inevitabilmente ha portato al proliferare di ideologie estremamente intolleranti.

Gli ideologi del Banderastan hanno approfittato dell’arrivo dei nazisti nel 1941 per cercare di proclamare un territorio indipendente. Ma Berlino non solo l’ha bloccata, ma li ha mandati nei campi di concentramento. Nel 1944 però i nazisti cambiarono tattica: liberarono i banderanisti e li manipolarono in odio anti-russo, creando così una forza di destabilizzazione nell’URSS ucraina.

Quindi il nazismo non è esattamente lo stesso dei fanatici del Banderastan: sono infatti ideologie in competizione. Quello che è successo dopo Maidan è che la CIA ha mantenuto un focus laser sull’incitamento all’odio russo da parte di qualunque gruppo marginale potesse strumentalizzare. Quindi l’Ucraina non è un caso di “nazionalismo bianco” – per usare un eufemismo – ma di nazionalismo ucraino anti-russo, manifestato a tutti gli effetti attraverso saluti in stile nazista e simboli in stile nazista.

Quindi, quando Putin e la leadership russa si riferiscono al nazismo ucraino, potrebbe non essere corretto al 100%, concettualmente, ma colpisce ogni russo.

I russi rifiutano visceralmente il nazismo, considerando che praticamente ogni famiglia russa ha almeno un antenato ucciso durante la Grande Guerra Patriottica. Dal punto di vista della psicologia del tempo di guerra, ha perfettamente senso parlare di “ucro-nazismo” o, dritto al punto, di una campagna di “denazificazione”.

Come gli anglosassoni amavano i nazisti

Il governo degli Stati Uniti che incoraggia apertamente i neonazisti in Ucraina non è certo una novità, considerando come ha sostenuto Hitler insieme all’Inghilterra nel 1933 per ragioni di equilibrio di potere.

Nel 1933 Roosevelt prestò a Hitler un miliardo di dollari d’oro mentre l’Inghilterra gli prestò due miliardi di dollari d’oro. Questo dovrebbe essere moltiplicato 200 volte per arrivare ai dollari fiat di oggi. Gli angloamericani volevano costruire la Germania come baluardo contro la Russia. Nel 1941 Roosevelt scrisse a Hitler che se avesse invaso la Russia gli Stati Uniti si sarebbero schierati con la Russia e scrisse a Stalin che se Stalin avesse invaso la Germania, gli Stati Uniti avrebbero appoggiato la Germania. Parla di un’illustrazione grafica dell’equilibrio di potere di Mackinderesque.

Gli inglesi erano diventati molto preoccupati per l’ascesa del potere russo sotto Stalin mentre osservavano che la Germania era in ginocchio con il 50% di disoccupazione nel 1933, se si contavano i tedeschi itineranti non registrati.

Persino Lloyd George nutriva dei dubbi sul Trattato di Versailles, indebolendo insopportabilmente la Germania dopo la sua resa nella prima guerra mondiale. Lo scopo della prima guerra mondiale, nella visione del mondo di Lloyd George, era quello di distruggere insieme la Russia e la Germania. La Germania stava minacciando l’Inghilterra con il Kaiser che costruiva una flotta per conquistare gli oceani, mentre lo Zar era troppo vicino all’India per il comfort. Per un po’ la Britannia ha vinto e ha continuato a dominare le onde.

Quindi costruire la Germania per combattere la Russia è diventata la priorità numero uno, completa con la riscrittura della Storia. L’unione dei tedeschi austriaci e dei tedeschi dei Sudeti con la Germania, ad esempio, fu totalmente approvata dagli inglesi.

Ma poi è arrivato il problema polacco. Quando la Germania invase la Polonia, Francia e Gran Bretagna rimasero in disparte. Ciò pose la Germania al confine con la Russia e la Germania e la Russia divisero la Polonia. Questo è esattamente ciò che volevano Gran Bretagna e Francia. Gran Bretagna e Francia avevano promesso alla Polonia che avrebbero invaso la Germania da ovest mentre la Polonia combatteva la Germania da est.

Alla fine, i polacchi hanno fatto il doppio gioco. Churchill ha persino elogiato la Russia per aver invaso la Polonia. Hitler fu avvisato dall’MI6 che Inghilterra e Francia non avrebbero invaso la Polonia, come parte del loro piano per una guerra tedesco-russa. Hitler era stato sostenuto finanziariamente dagli anni ’20 dall’MI6 per le sue parole favorevoli sull’Inghilterra nel Mein Kampf. L’MI6 di fatto incoraggiò Hitler a invadere la Russia.

Avanti veloce fino al 2022, ed eccoci di nuovo – come una farsa, con gli angloamericani che “incoraggiano” la Germania sotto il debole Scholz a rimettersi insieme militarmente, con 100 miliardi di euro (che i tedeschi non hanno), e mettendo in piedi in tesi una forza europea rinnovata per poi andare in guerra contro la Russia.

Spunto per l’isteria russofoba nei media anglo-americani sulla partnership strategica Russia-Cina. La paura mortale anglo-americana è Mackinder/Mahan/Spykman/Kissinger/Brzezinski: Russia-Cina mentre i gemelli concorrenti si impossessano della massa eurasiatica – la Belt and Road Initiative incontra la Greater Eurasia Partnership – e quindi governano il pianeta, con gli Stati Uniti relegati allo status di isola irrilevante, tanto quanto la precedente “Rule Britannia”.

L’Inghilterra, la Francia e poi gli americani lo avevano impedito quando la Germania aspirava a fare lo stesso, controllando l’Eurasia fianco a fianco con il Giappone, dalla Manica al Pacifico. Ora è un gioco con la palla completamente diverso.

Quindi l’Ucraina, con le sue patetiche bande neonaziste, è solo una pedina – sacrificabile – nel disperato tentativo di fermare qualcosa che è al di là dell’anatema, dal punto di vista di Washington: una Nuova Via della Seta tedesco-russa-cinese totalmente pacifica.

La russofobia, impressa in modo massiccio nel DNA dell’Occidente, non è mai andata davvero via. Coltivato dagli inglesi dai tempi di Caterina la Grande – e poi con The Great Game. Dai francesi dai tempi di Napoleone. Dai tedeschi perché l’Armata Rossa liberò Berlino. Dagli americani perché Stalin ha imposto loro la mappatura dell’Europa – e poi è andata avanti e avanti per tutta la Guerra Fredda.

Siamo solo alle prime fasi della spinta finale dell’Impero morente per tentare di arrestare il flusso della Storia. Sono stati superati in astuzia, sono già stati sconfitti dalla massima potenza militare del mondo e saranno in scacco matto. In realtà, non sono equipaggiati per uccidere l’Orso, e questo fa male. Cosmico.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago