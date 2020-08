REGOLE MARITTIME SELETTIVE: STATI UNITI, DIEGO GARCIA E DIRITTO INTERNAZIONALE

Inserito dal Dr. Binoy Kampmark (*)

Ci sono pochi punti di vista più retti del panciuto Segretario di Stato americano che sta devastando la Repubblica popolare cinese con la sua prossima raffica di accuse contro le aspirazioni territoriali cinesi. A luglio, Mike Pompeo ha rilasciato una dichiarazione mettendo a proprio agio le menti incerte sulla posizione di Washington in materia. “Stiamo chiarendo: le affermazioni di Pechino sulle risorse offshore nella maggior parte del Mar Cinese Meridionale sono completamente illegali, così come la sua campagna di bullismo per controllarle”.

La politica internazionale, nonostante tutta questa fiducia, cavalca la sua totale ipocrisia. Più veemente è una condanna riguardo a una condotta, più è probabile che la situazione stia per cambiare. Nonostante tutte le promesse di libertà di navigazione e ripudio delle pretese cinesi sul Mar Cinese Meridionale, gli Stati Uniti nutrono le proprie discutibili letture del diritto internazionale. Il termine “ordine basato su regole” è adorabile, apparentemente privo di realpolitik (niente del genere), ma crolla a un esame più attento.

Quando si tratta di presunte violazioni cinesi del diritto marittimo nel Mar Cinese Meridionale, dalla bocca dei funzionari statunitensi sgorgano strani messaggi, ad esempio, sulle violazioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare . Pompeo parla di preservare “pace e stabilità”, difendere “la libertà dei mari in modo coerente con il diritto internazionale, mantenere il flusso senza ostacoli del commercio” e opporsi “a qualsiasi tentativo di usare la coercizione o la forza per risolvere le controversie”.

Si riferisce anche all’UNCLOS, un documento che gli Stati Uniti non hanno ratificato nonostante il precedente appello del presidente Barack Obama al Senato, se lo facesse, “dovrebbe contribuire a rafforzare la nostra causa [contro le azioni della Cina nel Mar Cinese Meridionale]”. Compiaciuto, Pompeo cita la sentenza del Tribunale Arbitrale costituito in conformità con l’UNCLOS, in quanto la sua conclusione il 12 luglio 2016 respingeva “le pretese marittime della RPC come prive di base nel diritto internazionale”.

Lo stesso si può dire dell’enorme base aerea conosciuta come Diego Garcia, situata nell’arcipelago di Chagos nell’Oceano Indiano. Vale la pena notare che il comportamento predatorio faceva parte della politica nei confronti della popolazione indigena dell’isola, che era stata una dipendenza della colonia britannica delle Mauritius. Nel 1965, le isole Chagos furono separate da Mauritius in cambio di un “indennizzo” di 3 milioni di sterline. Quello che è stato creato al suo posto era un termine legale improprio di una certa cattiveria: il territorio britannico dell’Oceano Indiano.

Nel 1966, agli Stati Uniti fu promessa una locazione strategica su Diego Garcia per cinque decenni. Il sottosegretario permanente britannico ha promesso di essere “duro su questo punto. Lo scopo dell’esercizio era ottenere delle rocce che resteranno nostre; non ci sarà popolazione indigena eccetto i gabbiani che non hanno ancora un comitato (lo status delle donne non copre i diritti degli uccelli. “Molto buffo.

Questo sforzo brutale è stato fatto come parte del continuo bisogno della Gran Bretagna di sentirsi rilevante nel gioco del potere postcoloniale, un presunto sagace proxy per la proiezione del potere statunitense. È stato anche fatto contro lo spirito di decolonizzazione sottolineato nella risoluzione 1514 (XV) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite , che osservava che “[un] qualsiasi tentativo mirato alla rottura parziale o totale dell’unità nazionale e dell’integrità territoriale di un paese è incompatibile con gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite. “

Le autorità britanniche sono state fedeli alla parola data: la popolazione indigena ,tra il 1967 e il 1973, è stata trasferita con la forza a Mauritius e alle Seychelles, con gli Stati Uniti che hanno pagato 14 milioni di dollari per lo sforzo. La strada per l’istituzione di una base militare è stata spianata, ma solo dopo che sacche di resistenza chagossiana sono state schiacciate con minacce e intimidazioni .

Gli analisti dal punto di vista degli Stati Uniti considerano questa situazione come una situazione imposta agli Stati Uniti e trovano la Cina, come tende a essere il modello di questi tempi, il catalizzatore dell’incoraggiamento. “Il fattore scatenante”, scrive il contrammiraglio in pensione Michael McDevitt, “è stata la guerra sino-indiana del 1962, quando il primo ministro indiano Jawaharlal Nehru aveva sollecitato Washington per l’assistenza militare all’India”. L’amministrazione Kennedy si obbligò inviando la USS Kitty Hawk, una portaerei con il preciso scopo di dissuadere la Cina in caso di qualsiasi spinta verso Calcutta. L’analisi di McDevitt è incruenta, meccanica e non fa menzione dei Chagossiani. Sono assenti i metodi statunitensi di pugni terroristici. Ciò che descrive è la natura indispensabile della base, “perfetta … per gli aerei da pattugliamento marittimo della US Navy e in particolare per i bombardieri pesanti della US Air Force”.

Isola di Diego Garcia colonizzata da USA e GB

Queste non erano opinioni condivise da molti membri dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Nel giugno 2017, l’Assemblea generale, nella risoluzione 71/292, ha richiesto un parere consultivo alla Corte internazionale di giustizia sul fatto che la decolonizzazione di Mauritius fosse stata legittimamente completata per quanto riguarda la separazione dell’arcipelago del Chagos. Una seconda domanda è sorta anche sulle conseguenze legali della “continua amministrazione… dell’Arcipelago Chagos da parte del Regno Unito, inclusa l’incapacità di attuare un programma di reinsediamento nell’Arcipelago di Chagos dei suoi cittadini, in particolare quelli di origine chagossiana”.

Nel suo parere del 25 febbraio 2019 , l’ICJ ha rilevato che “il processo di decolonizzazione di Mauritius non è stato legittimamente completato quando quel paese ha aderito all’indipendenza”. Il Regno Unito aveva “l’obbligo di porre fine alla sua amministrazione dell’arcipelago di Chagos il più rapidamente possibile”. I giudici hanno riconosciuto la risoluzione 1514 (XV) come “un momento determinante nel consolidamento della pratica statale sulla decolonizzazione” e che “[b] altra pratica statale e “opinio iuris” all’epoca dei fatti confermano il carattere di diritto consuetudinario del diritto all’integrità territoriale di un territorio non autonomo come corollario del diritto all’autodeterminazione “. Non è stata mostrata alcuna prova di approvazione della pratica del distacco da parte di un potere di amministrazione di parte di un territorio non autonomo, certamente allo scopo di mantenere il dominio coloniale su di esso.

“Gli Stati hanno costantemente sottolineato che il rispetto dell’integrità territoriale di un territorio non autonomo è un elemento chiave nell’esercizio del diritto all’autodeterminazione ai sensi del diritto internazionale”.

Base USA Diego Garcia Oceano Indiano

L’ONU ha affermato il parere 13-1 nel maggio 2019, invitando la Gran Bretagna a “ritirare la sua amministrazione coloniale” entro sei mesi e riconoscendo debitamente Chagos come una “parte integrante” di Mauritius. Gli ordini di sfratto ricevuti quel mese furono ignorati dagli inglesi, dimostrando che la venerazione anglo-americana per il sacro “ordine internazionale basato su regole” può essere selettivamente profana quando è necessario e fa comodo agli angl- USA.

“Il Regno Unito non ha dubbi sulla nostra sovranità sul territorio oceanico britannico”, ha insistitoL’ambasciatore britannico alle Nazioni Unite, Karen Pierce. Il territorio non aveva mai fatto parte delle Mauritius e aveva “stipulato liberamente un accordo” che copriva i diritti di pesca e le risorse marine. La domanda lasciata a mendicare qui era come l’entità avrebbe potuto legalmente stipulare accordi con la Gran Bretagna su Chagos se il territorio non avesse mai costituito la base del controllo mauriziano. Lo spirito di Neville Chamberlain, uno che approva la cessione e la divisione del territorio non il suo, è ancora molto vivo.

Non ha alcun valore che l’approvazione dei risultati della CIG, insieme agli organismi di diritto internazionale in generale, dipenda in larga misura dalla favoreggiamento verso la grande potenza. I bulli del parco giochi sono sempre tenuti a ignorarli; piccoli stati, meno probabilità di farlo.

Proprio come la Cina si rifiuta di riconoscere la legittimità delle sentenze giudiziarie internazionali sulle sue rivendicazioni marittime, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna si rifiutano di riconoscere le decisioni riguardanti lo stato di Diego Garcia e dei Chagossiani. Questo è l’ordine basato su regole nelle relazioni internazionali per te.

*Il dottor Binoy Kampmark era uno studioso del Commonwealth al Selwyn College, Cambridge. Insegna alla RMIT University, Melbourne. E-mail: bkampmark@gmail.com

Fonte: South Front

Traduzione: Gerard Trousson