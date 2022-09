Regno Unito: Truss istituisce un gabinetto di guerra di classe a Londra in un’escalation della guerra contro la Russia

di Robert Stevens .

La prima azione del nuovo Primo Ministro britannico, Liz Truss, entrando a Downing Street è stata quella di chiamare il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e riaffermare il sostegno della Gran Bretagna alla guerra per procura della NATO in Ucraina contro la Russia.

In risposta, Biden ha twittato: “Non vedo l’ora di approfondire le relazioni speciali tra i nostri paesi e di lavorare a stretto contatto sulle sfide globali, incluso il sostegno continuo all’Ucraina mentre si difende dall’aggressione Russa”.

Un comunicato stampa di Downing Street affermava che Truss e Biden erano determinati a intensificare l’aggressione contro Russia e Cina, citando: “la continuazione della nostra profonda alleanza di difesa attraverso la NATO e [l’alleanza antimilitare cinese] AUKUS. I leader hanno rafforzato il loro impegno a rafforzare la libertà globale, affrontando i rischi posti dalle autocrazie e assicurandosi che Putin fallisca in Ucraina”.

Questo è lo scopo della promessa di Truss di pagare ulteriori 157 miliardi di sterline al Ministero della Difesa nei mesi e negli anni a venire.

Truss ha trascorso il resto del martedì a radunare un gabinetto, comportando il ritiro di chiunque fosse associato al suo sfidante per la leadership del Partito conservatore, Rishi Sunak. Lo ha fatto nonostante le preoccupazioni del partito, che crede che l’ex cancelliere e miliardario abbia un forte sostegno all’interno del partito parlamentare, con Truss che lo ha battuto solo dal 57 al 43 per cento nei voti dei membri del partito.

Tuttavia, nonostante queste riserve, i media favorevoli ai conservatori hanno generalmente sostenuto la decisione di Truss, con il Times che ha affermato: “Date le sfide che deve affrontare e la natura rischiosa della sua agenda, è forse comprensibile che abbia scelto di circondarsi di persone di fiducia nel gabinetto che ha sostenuto il suo programma durante la campagna e su cui può contare per difenderlo in futuro”.

Coloro che hanno sostenuto Truss sono gli elementi più rabbiosi di un partito rabbioso della destra guerrafondia.

Le uniche persone rimaste nel gabinetto di Boris Johnson sono il segretario alla Difesa Ben Wallace e il ministro delle Forze armate James Heappey. Entrambi sono stati determinanti nel perseguire la guerra contro la Russia. Wallace, un ex capitano di reggimento delle guardie scozzesi, era inizialmente considerato il contendente per il sostituto di Johnson, ma non avrebbe accettato che Washington gli dicesse che la stabilità della leadership era essenziale per una guerra di successo contro la Russia e provocazioni militari contro la Cina. Wallace ha quindi preferito dichiarare il suo sostegno a Truss.

Un altro eminente guerrafondaio, Tom Tugenhadt, un tenente colonnello che ha servito in Afghanistan e Iraq ed è stato in precedenza presidente della commissione per gli affari esteri del parlamento, è stato nominato ministro di Stato per la sicurezza.

La più stretta alleata di Truss, Therese Coffey, è passata dalla carica di ministro del lavoro e delle pensioni a vice primo ministro e segretario alla salute e all’assistenza sociale. Quando Margaret Thatcher è morta nel 2013, Coffey ha twittato: “Riposa in pace Margaret Thatcher. Hai trasformato il nostro Paese in meglio, riportando la Gran Bretagna alla Grandezza, e hai contribuito ad aprire la cortina di ferro”. Accanto al nome di Coffey sul suo profilo Twitter c’è l’hashtag #PutinMustFail.

L’ex ministro degli affari Kwasi Kwarteng è stato promosso Cancelliere dello Scacchiere. Dopo aver frequentato Eton, Harvard e essersi laureato a Cambridge, ha scritto per il Daily Telegraph e ha lavorato come analista finanziario in diverse banche, tra cui JP Morgan. Divenuto parlamentare nel 2010, all’indomani del crollo finanziario globale e poiché l’austerità ha distrutto la vita di milioni di persone, ha dichiarato “che la creazione di ricchezza è l’elemento più importante per uscire da questa recessione”.

James Cleverly, entrato in parlamento solo nel 2015, riceve la carica di ministro degli Esteri. È un falco anti-cinese, insistendo sul fatto che “dobbiamo guardare all’influenza della Cina, non solo sulla scena mondiale, ma anche qui nel Regno Unito”.

Forse l’indicazione più chiara del carattere del governo di Truss è la nomina di Suella Braverman come ministro degli interni, dopo aver servito in precedenza come procuratore generale. Braverman è regolarmente descritto come più di destra di Priti Patel, che lei sostituisce. Il Guardian ha riportato la valutazione di un “alleato” di Braverman che ha detto: “Sarà Priti sotto steroidi. Stai attento”.

Braverman è responsabile dell’espulsione della Gran Bretagna dalla Convenzione europea sui diritti umani (CEDU), dopo che gli avvocati dei richiedenti asilo l’hanno usata per fermare un volo di espulsione in Ruanda sanzionato dal Ruanda.Patel’s Nationality and Borders Act. A luglio ha scritto sulla rivista della Camera del Parlamento: “Lasciare la Cedu è l’unica soluzione che risolve il problema” e sarebbe “pienamente in linea con il diritto internazionale”.

Jacob Rees-Mogg è stato nominato Segretario di Stato per le imprese, l’energia e la strategia industriale. Finanziere speculativo multimilionario, immagina un’economia completamente deregolamentata pronta per il saccheggio.

Di fronte a questo raduno di criminali politici, i media stanno ridicolmente cercando di dare una colorazione progressista alla squadra di Truss, presentata come il “gabinetto più diversificato di tutti i tempi”.

Il giornale più ossessivo è il Guardian, nominalmente liberale. Il quotidiano sotto il titolo “Diversità” afferma: “E’ ufficiale: per la prima volta nella storia, i quattro uffici più importanti dello Stato britannico non includono un bianco”.

Il “gabinetto eccelle” di Truss, esulta, nella sua “rappresentazione delle minoranze etniche: quasi un quarto delle 30 posizioni annunciate questa sera sono BAME [neri, asiatici e minoranze etniche], mentre la stima nazionale è del 13,7%”.

A questo milioni di lavoratori risponderanno: “E allora?”

Alla classe operaia se ne frega del genere o dell’etnia dei rappresentanti del Partito conservatore, che è già il suo terzo Primo Ministro donna e si prepara a intensificare selvaggiamente un assalto di 12 anni al livello di vita dei lavoratori. Né, del resto, del Partito conservatore quando si tratta di riunire i più spietati difensori degli interessi di classe della borghesia.

Il Partito Socialista dei Lavoratori ha quindi tentato una difesa subdola della politica dell’identità con il titolo “Un diversificato gabinetto di reazione”. Socialist Worker ha affermato che “Truss porterà deliberatamente donne e neri nel suo gabinetto per mettere a tacere le critiche all’intolleranza dei conservatori”, come se il partito avesse mai mostrato una tale sensibilità a tali accuse. .

Ciò è arrivato al punto di affermare che “candidati di gabinetto come Kwasi Kwarteng e Suella Braverman avranno subito l’oppressione nel corso della loro vita e carriera – si insinua in tutte le crepe della società”.

Il Wall Street Journal, dal punto di vista di un’élite dirigente americana preoccupata, ha sottolineato la situazione febbrile nel Regno Unito, dove le tensioni sociali e di classe stanno raggiungendo dimensioni esplosive, che detta l’agenda politica anti-classe operaia di Truss, Kwarteng, Braverman e compagnia .

Ha avvertito: “Il rallentamento dell’economia britannica è sul punto di entrare in recessione. L’inflazione è al suo tasso più alto da decenni e le famiglie devono far fronte a bollette energetiche paralizzanti a causa della guerra in Ucraina…”(……………..)

Fonte: Robert Stevens

Traduzione: Gerard Trousson