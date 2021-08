Regno Unito e Stati Uniti decisi a colpire l’Iran

Londra convoca l’ambasciatore iraniano per l’attacco a una petroliera gestita da Israele e Teheran minaccia Stati Uniti, Gran Bretagna e Israele di rispondere a qualsiasi “avventura” contro di essa

LONDRA – TEHERAN – (Reuters) – Afp – La Gran Bretagna ha convocato lunedì l’ambasciatore iraniano dopo che Londra e Stati Uniti hanno accusato l’Iran dell’attacco a una petroliera gestita da Israele al largo dell’Oman la scorsa settimana.

“Il segretario (James) ha abilmente ribadito che l’Iran deve cessare immediatamente le azioni che minacciano la pace e la sicurezza globali e ha sottolineato la necessità di consentire alle navi di navigare liberamente in conformità con il diritto internazionale”, ha affermato il ministero degli Esteri britannico in una nota.

Da parte sua, l’Iran ha avvertito lunedì, tramite un portavoce del ministero degli Esteri, che avrebbe risposto a qualsiasi “avventurismo” contro il proprio paese, dopo che Stati Uniti, Gran Bretagna e Israele lo hanno accusato l’Iran di aver preso di mira una petroliera nel Mar Arabico, cosa che Teheran nega.

“La Repubblica islamica dell’Iran non esiterà a difendere la sua sicurezza e i suoi interessi nazionali e risponderà immediatamente e con decisione a qualsiasi possibile avventura”, ha dichiarato in una nota il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh.

Tel Aviv, Washington e Londra domenica hanno accusato Teheran di essere dietro un attacco giovedì alla petroliera M/T Mercer Street gestita da un uomo d’affari israeliano, uccidendo due membri dell’equipaggio.

L’attacco è stato segnalato a partire dalle 18:00 GMT di giovedì. E ha portato all’uccisione di un britannico e di un romeno dell’equipaggio, secondo la Zodiac Maritime Company, che gestisce la nave, di proprietà del miliardario israeliano Eyal Ofer, con sede a Londra.

Il primo ministro dello stato ebraico, Naftali Bennett, ha confermato domenica che vi erano prove che l’Iran fosse responsabile dell’attacco.

Il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab ha anche indicato che il Regno Unito ritiene che il sanguinoso attacco alla petroliera “sia stato effettuato dall’Iran”.



Da parte sua, il Segretario di Stato americano Anthony Blinken ha sottolineato che “dopo aver esaminato le informazioni disponibili, siamo fiduciosi che l’Iran abbia effettuato questo attacco, … Stiamo lavorando con i nostri partner per studiare i prossimi passi e ci stiamo consultando con i governi della regione e oltre per una risposta adeguata e imminente.”

Khatibzadeh ha ribadito la posizione espressa ieri da Teheran, respingendo le accuse “infondate” di essere dietro l’attentato.

Oggi, ha aggiunto, “Queste dichiarazioni coordinate (tra i tre paesi) contengono dichiarazioni contraddittorie”, aggiungendo: “Se hanno prove a sostegno delle loro accuse infondate, devono fornirle”.

This Jan. 2, 2016 photo shows the Liberian-flagged oil tanker Mercer Street off Cape Town, South Africa. The oil tanker linked to an Israeli billionaire reportedly came under attack off the coast of Oman in the Arabian Sea, authorities said Friday, July 30, 2021, as details about the incident remained few. (Johan Victor via AP)



Il funzionrio iraniano ha accusato Washington e Londra di aver sostenuto, attraverso “il silenzio… gli attacchi terroristici ei sabotaggi contro le navi mercantili iraniane nel Mar Rosso e nelle acque internazionali”.

L’incidente segna un nuovo capitolo nella tensione e nel conflitto che dura da anni tra i due nemici regionali, la Repubblica islamica e Israele.

Lo Stato ebraico aveva in precedenza accusato l’Iran di essere responsabile di attacchi contro navi ad esso collegate nei mesi scorsi, soprattutto nel Golfo di Oman e nel Mar Arabico.

Da parte sua, l’Iran ha accusato Israele di essere responsabile di un attacco di “sabotaggio” alla nave mercantile “Iran Shahrekard” nel Mediterraneo a marzo, osservando all’epoca che “tutte le cose portano a credere” che lo stato ebraico fosse dietro l’operazione .

E ad aprile, Teheran ha annunciato che la sua nave “Sawize” era stata danneggiata da un’esplosione che l’aveva colpita nel Mar Rosso.



Sebbene l’Iran non abbia puntato il dito contro nessuna delle parti, il New York Times ha riferito che Israele aveva effettuato tale azione in risposta a “precedenti attacchi iraniani contro navi israeliane”.

Il Wall Street Journal ha riferito lo scorso marzo che Israele aveva preso di mira almeno dieci navi dirette in Siria, la maggior parte delle quali trasportava petrolio iraniano, dalla fine del 2019.

Come ha scritto il giornale in lingua araba El Alam: “È interessante notare che coloro che hanno accusato l’Iran senza prove e hanno chiesto una risposta immediata, li vediamo non solo diventare muti quando “Israele” diffonde morte e distruzione in Siria, Iraq, Libano e nei mari e negli oceani, attraverso bombardamenti e omicidi mirati, ma si affrettano anche a competere tra loro, a sostenere e sostenere i crimini di “Israele”. E lo giustificano, e c’è chi è orgoglioso della “forza, audacia e intelligenza” di “Israele”, quando questi attacca, uccide, bombarda e assassina senza paura o apprensione”.

“L’accusa occidentale che dietro l’attacco alla nave “israeliana” ci fosse l’Iran è arrivata anche per fare pressione sull’Iran per ottenere concessioni nei negoziati sul nucleare, concessioni che l’Occidente non ha e non otterrà dopo oggi, dopo lo scandalo del ritiro dell’America dal l’accordo nucleare, così come lo scandalo della collusione europea con gli USA contro l’Iran, oltre al disprezzo dell’Occidente per accordi, trattati, statuti e leggi internazionali, su cui oggi vengono versate lacrime di coccodrillo”, ha concluso Al-Alam, vicino alle posizioni di Teheran.

Traduzione Fadi Haddad



Nota: Naturalmente Londra e Washington puntano il dito contro Teheran ma non proferiscono parola quando gli attacchi avvengono ad opera di Israele contro le navi e le petroliere iraniane o siriane che navigano in acque internazionali. La libertà do navigazione pacifica vale solo per le potenze occidentali e per Israele, secondo il criterio di Londra e Washington–

Nota di L.Lago