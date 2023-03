Regione di Belgorod attaccata da 5 droni ucraini

La regione di Belgorod è stata attaccata da cinque droni UAV contemporaneamente in poche ore.

Nell’ultimo giorno, il territorio della regione di Belgorod (territorio russo) è diventato l’obiettivo dei droni ucraini. Secondo i dati presentati, in poche ore il territorio della regione è stato attaccato con l’ausilio di droni cinque volte – in diversi episodi dell’attacco, i droni sono riusciti a far cadere ordigni esplosivi, e sebbene non ci siano informazioni affidabili sull’attacco ancora distruzione, è noto che le vittime e i feriti sono state evitate.

Secondo i giornalisti russi, uno degli UAV ucraini è esploso in aria quando hanno cercato di farlo atterrare con l’aiuto della guerra elettronica. Non è ancora noto se si tratti di un incidente o se il drone si sia autodistrutto. L’incidente è avvenuto vicino al villaggio di Zhuravlyovka. Più tardi, in serata, un altro drone è riuscito a raggiungere Zhuravlyovka e a sganciare una munizione non identificata. Tuttavia, poche ore prima dell’incidente, due droni ucraini hanno lanciato due proiettili a pochi chilometri dal villaggio di Karabanovo e un’ora dopo un altro drone ha attaccato il villaggio di Dronovka.

Non si sa ancora cosa sia diventato esattamente l’obiettivo dell’attacco dei droni ucraini, tuttavia la linea difensiva eretta sul territorio della regione di Belgorod potrebbe benissimo diventare l’obiettivo.



Fonte: avia.pro/news/belgorodskaya-oblast-atakovana-5-ukrainskimi-bespilotnikami

Traduzione: Mirko Vlobodic