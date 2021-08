Reazioni internazionali al disastro annunciato dell’Afghanistan





Sulla vergognosa disfatta degli USA in Afghanistan si sono levate molte critiche e polemiche fra gli stessi personaggi dell’establishement statunitense. In particolare l’ex presidente Trump ha accusato Joe Biden della fuga delle forze armate statunitensi dall’Afghanistan, quale manifestazione di debolezza, incompetenza e completa incoerenza strategica.

A questa accusa ha indirettamente risposto il senatore russo Alexei Pushkov, affermando che anche Bush Jr., Obama e lo stesso Trump hanno fallito in Afghanistan. Biden è colui che ha solo finalmente formalizzato il fallimento con una decisione sul completo ritiro delle truppe, completando quello che i suoi predecessori avevano iniziato e continuato.

“Non si tratta degli errori dei singoli presidenti degli Stati Uniti”, ha aggiunto Pushkov. ” Si tratta di un processo molto più profondo di erosione irreversibile dell’egemonia americana. E, soprattutto, della loro stessa capacità di svolgere il ruolo di egemone “, ha scritto il politico nel suo canale Telegram.

Un’altra critica interessante è arrivata dall’ex ministro degli esteri francese, Hubert Védrine, il quale ha osservato che il disastro dell’Afghanistan è soltanto è un tragico esito ”che ha dimostrato “il livello delle illusioni degli occidentali”.

L’operazione è descritta come “un amaro fallimento dell’Occidente” da Hubert Védrine sul caso Afghanistan. Oltre all’aspetto geografico del Paese, “montuoso e di difficile accesso”, l’ex ministro degli Esteri ne rileva la frammentazione “tra aree etniche e tribali”, il che significa “che non bastava avere il controllo su Kabul per controllare tutto il territorio”.

“L’Afghanistan rappresenta la tomba del diritto di interferire dell’Occidente.. È un esito tragico che mostra il livello di illusioni degli occidentali […]. In una visione delirante, gli occidentali credevano che la decolonizzazione non fosse avvenuta, che avrebbero governato il mondo e sarebbero stati in grado di imporre le loro concezioni dei diritti umani in una forma di evangelizzazione. Questo si è concluso con un fiasco monumentale “, dice.

Hubert Védrine ricorda di aver approvato la prima operazione in Afghanistan che mirava a schiacciare Al-Qaeda dopo gli attentati dell’11 settembre negli Stati Uniti (di cui i talebani no c’entravano nulla, N.d.R.).

“Il problema era la seconda fase che consisteva nell’insediarsi in Afghanistan con migliaia di uomini per imporre la modernità. Trovo indegno di aver fatto pendere i nostri valori sui diritti umani a queste popolazioni”.

Secondo lui, chi conosceva l’Afghanistan aveva già capito all’epoca “che non avrebbe funzionato”.

“Questo non era il caso degli occidentali che generalmente pensavano di essere i re del mondo. Abbiamo mentito a queste persone in pericolo, che non potevano essere protette. Il realismo sarebbe stato più onesto “, osserva.

Tuttavia, Hubert Védrine non rifiuta l’idea stessa di intervenire, ma sottolinea che è necessario farlo solo “dove sono in gioco i nostri interessi vitali”.

“Dire che dobbiamo eliminare un regime che è una minaccia per la nostra nazione è comprensibile a qualsiasi elettore francese o inglese. D’altra parte, andare a imporre la democrazia e l’uguaglianza di genere in altri paesi è completamente diverso. Se questo eccita le élite, le persone normali se ne vanno “, spiega.

In questo contesto evoca il destino di coloro che “hanno gustato il modernismo” e che ora si trovano abbandonati.

“Questo è quello che chiamo l’immoralismo del moralismo”, continua l’ex capo della diplomazia francese.

Nel frattempo, il leader dei senatori repubblicani In Congresso Mitch McConnell ha attaccato frontalmente Joe Biden affermando che “la sua politica pericolosa e incosciente sull’Afghanistan sta portando a un enorme disastro che era prevedibile e si poteva evitare”. “E i tentativi dell’amministrazione di difendere la politica del presidente sono francamente umilianti”, ha aggiunto.

Secondo lui, se l’amministrazione non invierà ulteriori truppe sul terreno a sostegno dei soldati afgani, “i talebani potrebbero festeggiare il 20 esimo anniversario degli attentati dell’11 settembre incendiando l’ambasciata a Kabul” degli Stati Uniti. Uno smacco per Washington.

