REALISMO E MODERAZIONE Non Restare In Iraq per Causa Dell’Iran (American Conservative)

di Bonnie Kristian (*)

I falchi avvertono che ritirarsi dall’Iraq significherebbe dare libero sfogo all’Iran, ma questa scusa non regge.

L’uccisione di gennaio da parte dell’amministrazione Trump del generale iraniano Qassem Soleimani in Iraq avrebbe dovuto “[ristabilire] la deterrenza, la vera deterrenza, contro la Repubblica islamica dell’Iran”, come disse all’epoca il segretario di Stato Mike Pompeo .

Non intendeva la deterrenza contro gli attacchi diretti iraniani contro gli Stati Uniti – questo è già ben stabilito dall’enorme discrepanza nella potenza militare tra i nostri due paesi, per non parlare della grande distanza fisica che separa la Repubblica islamica dall’America. Pompeo aveva piuttosto in mente la deterrenza contro l’attività iraniana nella sua stessa regione, in particolare la sua influenza nel vicino Iraq, luogo della seconda guerra più lunga (e seconda più costosa ) nella storia americana.

Quella deterrenza non è stata ristabilita. L’attacco Soleimani ci ha portato sull’orlo della guerra e ha reso le relazioni USA-Iran le peggiori che siano state da decenni. Ma non ha espulso l’Iran dall’Iraq.

In effetti, per i recenti attacchi da parte di milizie sciite legate all’Iran hanno fatto in modo che ora Pompeo minaccia di chiudere l’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad se il governo iracheno non fa di più per prevenire tali assalti. Questa è probabilmente una minaccia a vuoto, dato il costo della struttura e il disinteresse dell’amministrazione nel porre fine a questa guerra, ma la sua menzione, come ogni suggerimento di ritiro degli Stati Uniti in Iraq, ha voci di falchi preoccupate per la cessione di influenza a Teheran. “Staremmo concedendo agli iraniani più di quanto mai da loro sognato di”…., come un anonimo ex funzionario degli Stati Uniti ha detto il Wall Street Journal . “Questo è stato il loro principale obiettivo strategico: portarci fuori dall’Iraq”.

Questa linea di pensiero – che dobbiamo rimanere in Iraq per contrastare l’Iran (o ” sorvegliarlo “, nella frase del presidente Trump) – è ingenua e dannosa. Sbaglia tre cose.

La prima è l’idea che possiamo asportare l’influenza iraniana in Iraq e altrove nella regione con mezzi militari e / o con la controproducente campagna di sanzioni di “massima pressione” dell’amministrazione Trump e di opposizione al caro Iran nucleare dell’era Obama. L’Iran è il vicino dell’Iraq e ha una considerevole popolazione musulmana sciita che aiuta a stabilire legami culturali con l’Iran dominato dagli sciiti. Realisticamente, interagiranno . “C’è anche la realtà che l’Iran non controlla completamente le milizie sciite attualmente nel mirino degli Stati Uniti”, come ha osservato di recente un rapporto del Washington Post . La politica estera degli Stati Uniti non può recidere queste connessioni. Semmai, l’approccio della massima pressione ha incentivato Teheran per intensificare la sua campagna di influenza regionale e creare problemi per dimostrare che non si piegherà sotto la pressione degli Stati Uniti.

La seconda ipotesi sbagliata alla base della tesi iraniana a favore della permanenza in Iraq è che Teheran vuole che l’Iraq precipiti nel caos. “L’Iran vuole cacciare via gli americani, ma non ad ogni costo. Non vuole instabilità sul suo confine occidentale “, ha detto un leader sciita iracheno in risposta alla minaccia di ritiro dell’ambasciata. Un Iraq calmo è nell’interesse dell’Iran – ricordate, ad esempio, che l’Iran è stato il primo paese a promettere di aiutare l’Iraq a combattere lo Stato Islamico, un gruppo estremista sunnita che abiura la maggioranza sciita dell’Iran. Si pensa che questo aiuto includa attacchi aerei e supporto a terra per l’esercito iracheno sotto il comando di Soleimani .

Infine, il fatto che l’Iran voglia gli Stati Uniti fuori dall’Iraq non dovrebbe essere il fattore decisivo per Washington. Lasciare l’Iraq dopo 17 anni di guerra è la scelta necessaria e prudente per gli Stati Uniti – e il fatto che l’Iran abbia lo stesso obiettivo non supera questa verità. L’opinione dell’Iran non fa nulla per cambiare il record di fallimenti e caos di questa guerra, il suo costo troppo alto in sangue e risorse e la sua profonda impopolarità presso il popolo americano. Semmai, il miglioramento delle relazioni con l’Iran potrebbe essere un vantaggio del ritiro dall’Iraq, il che significa per Teheran che un’altra guerra per un cambio di regime non è il nostro desiderio, avendo imparato la lezione a Baghdad.

Bonnie Kristian

È giunto il momento di rifiutare la nostra politica ventennale di interminabili interventi militari. I leader a Washington possono iniziare rendendosi conto che l’influenza iraniana in Iraq non è una minaccia intrinseca per gli Stati Uniti, e certamente non una scusa per ulteriori anni di guerra.

*Bonnie Kristian è borsista di Defense Priorities, collaboratrice di The Week e editorialista di Christianity Today . I suoi scritti sono apparsi anche su CNN, NBC, USA Today , Los Angeles Times e Defense One, tra gli altri punti vendita.

Nota: Una voce di buon senso da parte di una analista indipendente. Ma il “Buon senso” esiste forse tra i falchi neocon dell’Amministrazione USA? Temiamo che sia del tutto scomparso a favore del fanatismo messianico dell'”America First” e di “Israel First” che anima i neoevangelici come Pompeo e Pence della Casa Bianca.

Soltanto un osservatore ingenuo può pensare che gli USA abbiano intenzione di abbandonare il vecchio progetto di “balcanizzazione del Medio Oriente”. Quel progetto è stato soltanto modificato dopo le sconfitte subite dagli USA nella regione e la partita adesso Washington se la dovrà giocare con l’Iran, con la Russia e con l’asse della Resistenza.

Fonte: The American Conservative

Traduzione: Luciano Lago