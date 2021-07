RCA (Africa) – Il gioco sporco di Washington e Parigi





di Mikhail Gamandiy-Egorov.

Gli Stati Uniti e la Francia non risparmiano sforzi per cercare di ridurre la popolarità dell’interazione con la Russia tra l’opinione pubblica africana. La Repubblica Centrafricana è uno dei principali esempi comuni. La preoccupazione per l’establishment occidentale è che di fronte al successo del coinvolgimento russo a fianco degli alleati africani, il messaggio diffuso dall’Occidente non convince i popoli dell’Africa.

Le élite statunitensi e francesi, sempre più di fronte a un’evidente perdita di influenza in varie parti del mondo, compreso il continente africano, stanno ora cercando con tutti i mezzi di aggrapparsi a ciò che rimane del modello che avevano stabilito sotto il concetto unipolare – scaduto e sfumato. Dimenticando spesso che la decisione finale spetterà ormai ai popoli interessati, e non a quelli che pretendono di vivere in un’altra epoca.

Più in particolare nella Repubblica Centrafricana, sia Parigi che Washington stanno attivando campagne coordinate, a livello politico, diplomatico, mediatico e militare, con l’obiettivo di cercare di fermare il contagio. Dopotutto, il caso della RCA – esempio di stato caratterizzato da molti anni dal caos – sta diventando positivo e fonte di ispirazione per molte altre nazioni africane.

Sebbene le dette campagne dimostrino oggi molto chiaramente diversi aspetti della questione: uno stato isterico, un’arroganza come sempre all’altezza e l’assenza di un minimo di vergogna e dignità.

Dopo le recenti campagne mediatiche del mainstream occidentale, in particolare da parte di RFI e CNN , volte a denigrare i successi dell’interazione russo-centroafricana, ora tocca ad alcuni personaggi appartenenti all’establishment politico e militare tornare a recitare nella danza.

A tal fine Hervé Bléjean, cittadino francese, viceammiraglio dello squadrone e attuale Direttore Generale di Stato Maggiore dell’Unione Europea, parlando da Washington durante un forum ha dichiarato di aver cercato di convincere il presidente centrafricano Faustin-Archange Touadéra per terminare l’interazione con gli istruttori russi. Con l’obiettivo, anche dichiarato, di sostituirli con “ partner ONU, UE, americani e africani ”.

Innanzitutto, ciò che deve essere visto in questa dichiarazione è la menzione dei partner proposti per sostituire i russi: gli occidentali ovviamente, come possiamo fare a meno di loro? Un po’ più sorprendente parlare dell’ONU sapendo che è già lì attraverso Minusca. Quanto ai partner africani, il funzionario esagonale deve certamente fare riferimento ai paesi che sono sotto il taglio occidentale e che sono ben noti.

Militari russi in Africa

In un certo senso, il soldato francese in questione ha il diritto di offrire a uno Stato sovrano alternative di sicurezza, nel tentativo di ridurre la crescente influenza degli avversari geopolitici, a cui innegabilmente la Russia appartiene. Detto questo, ci si può chiedere se lo fa come rappresentante di Bruxelles dell’UE o quello di Parigi? Sarebbe stato infatti altamente improbabile che il precedente capo di stato maggiore dell’Unione europea, il generale finlandese Esa Pulkkinen, potesse rilasciare dichiarazioni simili.

Ma non è questo il punto principale, perché il punto principale proprio quando si parla dell’assenza di nozioni minime di vergogna e dignità, è che il suddetto personaggio sembra ignorare completamente il ruolo dannoso svolto dal suo paese di cittadinanza nella RCA. La Francia, infatti, è stata onnipresente per molti anni nella Repubblica Centrafricana, come altri paesi che facevano parte delle sue ex colonie.

Migliaia di soldati francesi erano in missione sul suolo centrafricano, tutti per quale risultato? Beh di fatto nessuno, e anche peggio. La violenza non solo non era stata in grado di essere fermata, ma aveva raggiunto un tempo tale livello che i media esagonali sembravano voler dare l’impressione che la violenza in questo paese fosse cronica, e che le tensioni comunitarie e confessionali soprattutto tra cristiani e musulmani, sarebbe insormontabili.

Questo senza dimenticare gli stupri accertati da parte di questi soldati, che normalmente venivano a scopo di stabilizzazione, nei confronti delle minori centrafricane.

Ovviamente Bléjean, da buon rappresentante della rete franco-africana, non fa eccezione. I diplomatici statunitensi, anche a livello delle Nazioni Unite, stanno lavorando duramente per cercare, in un modo molto simile all’operazione antiterrorismo russa nella Repubblica araba siriana, di fare la loro parte. In particolare anche lì – come ai tempi in Siria – a riferirsi ai cosiddetti esperti “indipendenti” (finanziati dall’Occidente), ai media mainstream e alle testimonianze secondo molte fonti locali strappate in cambio di compensi economici.

Per concludere, sarebbe giusto citare alcuni punti essenziali in relazione al gioco sporco in questione condotto nei confronti non solo della Russia, ma anche dei suoi alleati africani, da Washington (responsabile del progetto) e da Parigi (come un buon subappaltatore). Prima di tutto, questa campagna ostile mirata all’interazione russo-centroafricana è giustamente dovuta agli ovvi successi di tale interazione. Dopo anni di caos e mancanza di controllo da parte delle autorità nazionali su gran parte del territorio centrafricano, ora la situazione è opposta: gran parte del territorio del Paese è sotto il controllo del governo.

D’altra parte, ciò che deve essere menzionato – sono i tempi e la forza lavoro. Alcune centinaia di istruttori russi sono riusciti a riformare in gran parte le Forze armate centrafricane (FACA) per renderle capaci di combattere i gruppi ribelli e di difendere così la sovranità e l’integrità territoriale della nazione. Poi, i recenti successi delle forze armate e di sicurezza centrafricane, nonché degli alleati, di fronte a questi gruppi ribelli sono stati ottenuti nel giro di pochi mesi. Più precisamente – dal fallimento dei gruppi ribelli che volevano impedire con mezzi armati il ​​corretto svolgimento delle elezioni presidenziali di fine dicembre scorso, in violazione anche dell’accordo di pace di Khartoum.

Centro Africa Soldato francese e africani

Domanda logica: come mai le truppe francesi, presenti in passato in numero maggiore degli istruttori russi, non hanno potuto ottenere un risultato anche se solo un po’ simile? Probabile risposta: certamente per la mancanza di volontà di contribuire alla stabilizzazione della RCA da parte dell’establishment politico-militare esagonale. Quanto alla forza dell’ONU della Minusca, presente dal 2014 nella Repubblica Centrafricana, con una forza lavoro di circa 15.000 uomini – anche questa non è stata in grado di portare alcuna stabilizzazione degna di questo nome, a parte gli sforzi e i sacrifici che devono essere riconosciuti da alcuni paesi africani che hanno inviato uomini nell’ambito di questa missione multidimensionale, in particolare dal Burundi.

Ultimo punto. Quello che i rappresentanti di Washington e Parigi sembrano dimenticare è che alla fine i migliori giudici sono solo le popolazioni interessate. E questo è anche l’ovvio motivo dell’isteria osservata sul versante occidentale.

Oggi, queste figure occidentali osservano con grande preoccupazione non solo la perdita della loro influenza geopolitica e strategica, ma anche la sempre più ferma opposizione dell’opinione pubblica centroafricana, e più in generale africana, alla loro presenza. Le élite occidentali, essendo nella più totale incapacità di adattarsi al mondo multipolare contemporaneo, rischiano a lungo termine di dover affrontare umilianti evacuazioni delle loro truppe e mercenari – in Africa,

fonte: https://www.observateurcontinental.fr

Traduzione: Gerard Trousson