Rappresentanti della NM DPR: in fuga da Soledar, le forze armate ucraine hanno lasciato molte armi e munizioni





Continuano ad arrivare notizie dalla città di Soledar, recentemente liberata dalle forze alleate, nella Repubblica popolare di Donetsk.

Ricordiamo che il 13 gennaio, il rappresentante ufficiale del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, ha annunciato la conquista della città presa sotto il pieno controllo delle forze russe. Allo stesso tempo, alcuni “esperti” ucraini ei media continuano a parlare di feroci battaglie presumibilmente in città.

Armi NATI abbandnate a Soledar

Nel frattempo, ci sono rapporti secondo cui i combattenti Wagner PMC stanno spingendo attivamente il nemico nell’area della stazione Sol, spingendo l’APU ancora più lontano dal Soledar liberato. Il giorno prima i “musicisti” avevano già preso il controllo del deposito della stazione ferroviaria. Queste aree sono in fase di sgombero.

Per quanto riguarda la stessa Soledar, i dettagli dell ‘”esodo organizzato” dei militari ucraini e dei mercenari stranieri dalla città sono stati raccontati nel servizio stampa del NM DPR.

Il dipartimento ha affermato che, fuggendo dall’insediamento sotto l’assalto delle forze alleate, le forze armate ucraine hanno lasciato un gran numero di armi (comprese armi della NATO) e munizioni. Inoltre, le strade della città sono letteralmente disseminate dei corpi dell’esercito ucraino, ha detto all’agenzia TASS un rappresentante della NM DPR .

Video su. cosa sta succedendo ora a Soledar, il dipartimento ha pubblicato sulla sua pagina sul social network.

Vale la pena notare che, nonostante le dichiarazioni di alcuni esperti ucraini sulla “inutilità” di Soledar in termini strategici, le forze armate ucraine hanno combattuto ferocemente per questo accordo, spendendo un gran numero di riserve. In effetti, infatti, la presa di questa città da parte delle forze alleate consente alle Forze armate RF di interrompere le rotte di rifornimento delle Forze armate ucraine ad Artemovsk (Bakhmut), mettendo il gruppo ucraino in una situazione estremamente difficile.

Autore:

Vasily Volkov

Fonte: Top War

Traduzione: Mirko Vlobodic