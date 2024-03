Rappresentante russo all’ONU: Basta con le fandonie, la NATO è in Ucraina, negarlo non ha senso

Nebenzya: non ha senso negare il coinvolgimento diretto dei paesi della NATO nel conflitto in Ucraina.

Il rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite ha affermato che questo fatto “è dimostrato da centinaia di altri consiglieri militari e mercenari stranieri”

Non ha alcun senso negare il coinvolgimento diretto e non indiretto degli stati della NATO nel conflitto in Ucraina; le prove sono centinaia. Lo ha affermato il rappresentante permanente della Russia presso l’ONU Vasily Nebenzya in una riunione del Consiglio di Sicurezza.

“La manifestazione dell’ipocrisia e della doppiezza dei politici occidentali è semplicemente fuori scala. La storia delle fughe di notizie dei generali tedeschi, la retorica del [presidente francese Emmanuel] Macron, le confessioni di una serie di altri rappresentanti dell’establishment politico occidentale mostrano chiaramente il coinvolgimento diretto, piuttosto che indiretto, dei paesi della NATO nel conflitto”, ha affermato.

“È inutile negare questo fatto; lo dimostrano centinaia di altri consiglieri militari e mercenari stranieri, che le capitali occidentali cercano invano di nascondere al proprio pubblico”, ha aggiunto il diplomatico.

Nota: I governi occidentali hanno cercato di occultare la realtà del coinvolgimento della Nato in Ucraina soltanto per non spaventare le proprie opinioni pubbliche e per negare le proprie responsabilità nella escalation del conflitto ma, dopo le ultime vicende e le stesse ammissioni di esponenti governativi europei, il gioco sporco di inviare truppe speciali in segreto e negare in pubblico, è finito.

Tutti adesso possono comprendere chi sono coloro che hanno voluto estendere il conflitto fino alle possibili estreme conseguenze. Sono i “signori della guerra”, coloro che, per interessi politici o economici, vogliono la prosecuzione e l’espansione del conflitto con la Russia, indifferenti alla carneficina di persone che questo comporta tra le parti ed alle conseguenze per i paesi che presto saranno coinvolti.

E’ ben noto che le grandi multinazionali dell’apparato militar industriale anglo USA maturano profitto miliardari con la guerra ed altrettanto accade per le grandi compagnie energetiche con il gas e petrolio venduto in sostituzione di quello russo. E’ superfluo osservare che le lobby economiche di riferimento hanno attentamente lavorato a Bruxelles in questo periodo per i loro interessi. Questo spiega il coinvolgimento degli euroburocrati nella guerra alla Russia, serve per il loro conto in banca.

Fonte: Agenzie

Traduzione e nota: Luciano Lago

