Rapporto: la BBC utilizza video d’archivio per riaccendere il caos in Iran





La BBC, dove alcuni dei suoi giornalisti hanno collegamenti al servizio di spionaggio britannico MI6, utilizza i video d’archivio appena ricevuti, rivela un rapporto.

In un rapporto pubblicato lunedì, l’agenzia di stampa iraniana Tasnim esamina il ruolo dell’agenzia di stampa britannica BBC Persian nell’alimentare le rivolte e gli atti di vandalismo in Iran.

Dall’inizio dei disordini di strada a Teheran (la capitale) e in alcune altre città iraniane, BBC Persian , attraverso il suo canale TV e il canale Telegram, pubblicando notizie citando le sue fonti, ha invitato i rivoltosi a provocare caos e violenza e ha chiesto loro di inviargli video di distruzione di beni pubblici e scontri con la polizia tramite un numero di contatto WhatsApp.

Allo stesso modo, dopo aver ricevuto i video e le immagini, gli agenti dei media li hanno contattati tramite il messenger WhatsApp e hanno cercato di condurre l’ambiente verso una situazione più violenta e distruttiva.

Per raggiungere questo obiettivo, l’outlet britannico ha anche utilizzato immagini e filmati per tre giorni per riaccendere i disordini.

La Repubblica Islamica dell’Iran si trova ad affrontare una situazione difficile – non sarà la prima né l’ultima – durante i suoi 43 anni dal trionfo della Rivoluzione Islamica e che in questi giorni hanno significato mobilitazioni, saccheggi, distruzione e morte, come parte della strategia di guerra ibrida contro la nazione persiana.

In questo senso, ha pubblicato questo lunedì un video dell’incendio di una procura e di un’auto in una strada della capitale, dichiarando che si tratta di “video ricevuti di recente”. Tuttavia, questi sono stati pubblicati cinque giorni fa sul canale Telegram dello stesso media.

Il rapporto di Tasnim evidenzia che alcune delle persone che sono in contatto con i rivoltosi attraverso la BBC Persian come giornalisti sono imparentate con agenti del servizio di spionaggio britannico, l’MI6, e che la loro presenza alla BBC è una copertura.

Il ministero degli Esteri iraniano ha riferito sabato che l’ambasciatore del Regno Unito a Teheran, Simon Shercliff, è stato convocato per esprimere la protesta dell’Iran contro “l’atmosfera ostile creata dai media in lingua persiana con sede a Londra” per aver continuato a istigare disordini scoppiati in diversi iraniani città dopo la morte di Mahsa Amini.

Quello che i media ti vendono sulla morte di Mahsa Amini

Nei giorni scorsi i media occidentali sono ricorsi a una guerra mediatica, dedicando speciali news al caos in Iran. In questo quadro, manipolano le realtà del paese come una tattica importante per distorcere la realtà.

Nonostante il caso di Mahsa Amini sia ancora sotto inchiesta, i media occidentali cercano di incolpare gli agenti di polizia iraniani per la sua morte e ricorrono alla manipolazione delle informazioni e alla realizzazione di montaggi video, cercando di esacerbare il pubblico per far uscire in strada, per protestare contro il sistema della Repubblica islamica.

Chiare impronte di Stati Uniti e Israele rilevate nei disordini in Iran

Nei giorni scorsi violente proteste hanno portato ad attacchi contro agenti di sicurezza e atti vandalici contro proprietà pubbliche, comprese ambulanze e veicoli della polizia, provocando almeno 42 morti, tra cui sei agenti di polizia e membri delle Forze di Sicurezza. e un gran numero di danni materiali in diverse parti del paese persiano.

Nota: I disordini avvenuti in Iran sono parte di un strategia di sobillazione messa in atto attraverso agenti provocatori affiliati ai servizi di intelligence di USA e Regno Unito e accompagnati da una opera di istigazione dei media britannici ed occidentali. L’obiettivo è quello di provocare una “rivoluzione colorata” in Iran ed un cambio di regime.

Fonte: HispanTv

Traduzione e nota: Luciano Lago