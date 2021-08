Rapporto: Israele sposta le unità di sabotaggio informatico negli Emirati Arabi Uniti





Un nuovo rapporto ha rilevato che il regime israeliano sta spostando le sue unità di sabotaggio informatico negli Emirati Arabi Uniti per trasformare il Golfo Persico in un “centro di crisi”.

Secondo un nuovo rapporto diffuso mercoledì dall’agenzia di stampa iraniana Nour News, affiliata del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale del Paese persiano, il regime di Tel Aviv ha lanciato una campagna di cyber sabotaggio negli Emirati Arabi Uniti (EAU) per interferire nei sistemi di navigazione cibernetica nel Golfo Persico e nel Mare dell’Oman e “destabilizzare” la situazione della sicurezza nella regione.

“È passato circa un mese da quando le unità informatiche dell’agenzia di spionaggio israeliana (Mossad) hanno trasferito attrezzature avanzate a uno degli emirati degli Emirati Arabi Uniti hanno lanciato un programma completo per interrompere le reti di comunicazione e i sistemi di navigazione navale nella regione “, ha osservato la fonte, citando un informatore della sicurezza.

Secondo il rapporto, questa misura del regime israeliano mira a spostare il “centro della crisi” dai territori occupati da Israele al Golfo Persico e al Mare dell’Oman. ” Pertanto, il tentativo è quello di ridurre la pressione politica e di sicurezza attualmente affrontata dall’organo di governo del regime “, ha aggiunto la fonte.

In questo senso, la fonte ha sottolineato che un altro obiettivo di Israele attraverso questo piano, che viene portato avanti in “totale coordinamento” con l’apparato di intelligence degli Emirati Arabi Uniti, è quello di seminare “discordanze e incomprensioni” tra i paesi della regione e coinvolgerli in “conflitti indesiderati”.

Allo stesso modo, il rapporto ha evidenziato che informazioni più dettagliate sulla posizione, l’attrezzatura tecnica e i piani di questa campagna di sabotaggio israeliano saranno presto annunciate, se necessario.

Il rapporto della campagna di cyber sabotaggio del regime di Israele arriva tra i suoi sforzi “infondati” fatti con i suoi alleati per accusare la Repubblica islamica di un attacco a una petroliera israeliana, avvenuto il 29 luglio nel gofo dell’Oman, che ha causato due morti.

Petrolio nel Golfo Persico

L’Iran, a sua volta, ha categoricamente respinto qualsiasi coinvolgimento in questo attacco e in qualsiasi altro incidente vicino allo stretto di Hormuz e ha promesso di dare “una ferma risposta” a qualsiasi atto contro i suoi interessi e la sicurezza nazionale.

Va notato che la normalizzazione delle relazioni diplomatiche degli Emirati Arabi Uniti con Israele, effettuata nel settembre 2020, è stata condannata, in termini duri, da molti paesi della regione ed è stata accolta con proteste. I suoi detrattori lo considerano una “pugnalata alle spalle” per il popolo palestinese, che subisce più di sette decenni di aggressioni, crimini e occupazione per mano del regime sionista.



Nota: Varie fonti avevano messo in guardia sulla conversione degli Emirati Arabi Uniti in una base israeliana, esattamente quello che sta avvenendo e che era il vero obiettivo della falsa campagna della”pace di Abramo” osannata dai regimi complici di Israele.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione e nota: Luciano Lago