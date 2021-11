Rapporto: gli Stati Uniti ricorrono alla pirateria a causa del fallimento della loro massima pressione sull’Iran





Washington ha fatto ricorso alla pirateria dopo il fallimento della sua politica di massima pressione contro l’Iran e le crescenti vendite di petrolio del Paese persiano, afferma un rapporto.

Dopo aver diffuso la notizia che ha rivelato che l’Iran ha sventato un piano statunitense per rubare la petroliera iraniana nel mare dell’Oman, un’analisi pubblicata mercoledì dall’agenzia di stampa iraniana Tasnim (e confermata da altri osservatori) ha ritenuto che gli Stati Uniti siano sempre più “irritati” per il fatto che il Il paese persiano è riuscito a eludere le sanzioni statunitensi vendendo le sue spedizioni di petrolio a clienti in Asia e altrove.

Il rapporto ha sottolineato che il recente tentativo delle forze marine statunitensi di sequestrare una petroliera che trasporta greggio iraniano nel Mare dell’Oman è stato un segno che Washington è diventata più disperata nei suoi sforzi per reprimere il commercio di petrolio iraniano.

Ha infatti spiegato che l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva promesso a suo tempo di “ridurre a zero” la vendita del petrolio iraniano, ma quel desiderio non si è mai avverato. Poi l’attuale presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha continuato a imporre dure sanzioni al popolo iraniano, cercando di fermare la crescita delle esportazioni di petrolio iraniano, ma anche lui non ha raggiunto il suo obiettivo.

“In seguito al fallimento della campagna di ‘massima pressione’ del governo degli Stati Uniti per reprimere le crescenti esportazioni di greggio iraniano, e data la nuova ondata di crescita delle esportazioni di petrolio iraniano, abbiamo assistito all’azione di questo paese [Stati Uniti] che riflette la disperazione del ‘Grande Satana”, ha detto Tasnim .

Video: ecco come le forze navali iraniane non permettono agli Stati Uniti di rubare una petroliera | HISPANTV

La forza navale iraniana dell’IRGC, con “un’azione tempestiva e autorizzata” è riuscita a impedire un'”operazione terroristica” statunitense di successo nel mare dell’Oman.

Come riportato mercoledì dalla televisione di stato iraniana, le forze del Guardian Corps of the Islamic Revolution (IRGC) dell’Iran sono riuscite la scorsa settimana a recuperare petrolio dal paese persiano dopo che le forze armate statunitensi hanno catturato una petroliera che trasportava greggio iraniano e hanno trasferito il carico a un’altra petroliera nel mare dell’Oman.

Le forze statunitensi hanno anche fallito nel loro secondo tentativo di rubare il carico grazie all’azione tempestiva della Marina iraniana, nonostante inseguisse la nave per un po’ con i suoi elicotteri e cacciatorpediniere, secondo il rapporto.

La pirateria statunitense è emersa poiché i rapporti indicano che l’Iran prevede di aumentare le sue esportazioni di greggio e prodotti petroliferi nelle prossime settimane.

La Repubblica Islamica dell’Iran ha sottolineato che non cederà mai alle pressioni degli Stati Uniti e che cercherà misure per evitare la paralisi della sua industria energetica e petrolifera.

Fonte: Hispan Tv

Traduzion e: Luciano Lago