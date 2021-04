Rapporto: Gli Stati Uniti cercano di rivitalizzare i terroristi di Al-Qaeda in Siria

da Redazione

I media statunitensi hanno lanciato una campagna di propaganda per riabilitare la principale forza americana in Siria, Al-Qaeda, rivela un rapporto.

Il portale statunitense “World Socialist Website “( WSW ), in un articolo pubblicato venerdì, ha affrontato l’obiettivo alla base della decisione della catena connazionale PBS di trasmettere la scorsa settimana, sul suo programma Frontline, un’intervista avvenuta a febbraio nella provincia siriana di Idlib ad Abu Mohamad al-Golani, fondatore e attuale leader dell’affiliata siriana di Al-Qaeda, l’alleanza terroristica Hayat Tahrir Al-Sham (HTS), guidata dal Fronte Al-Nusra (autoproclamato Fronte Fath Al-Sham).

” L’intervista condotta da Martin Smith di Frontline era essenzialmente uno spettacolo mediatico, nelle parole di Smith, organizzato per coprire la sanguinosa storia del terrorismo dal Fronte Al-Nusra in Siria e fornire ad Al-Golani un forum per proclamare l’attuale versione di la prima linea. Hayat Tahrir Al-Sham, una forza politica legittima e un alleato naturale di Washington ” , ha detto WSW .

Abu M. al-Golani, leader terrorista protetto dagli USA

L’articolo sostiene che gli Stati Uniti, con questa campagna mediatica, cercano di ripulire l’immagine del terrorista Al-Golani e preparare il terreno per riabilitare l’organizzazione estremista da lui fondata per riutilizzarla come strumento per commettere più crimini e materializzarne obiettivi in ​​Siria, un paese che ha subito una guerra devastante per 10 anni.

HTS, un lupo travestito da agnello?

Nell’intervista, il terrorista ha assicurato che la coalizione che guida “non rappresenta alcuna minaccia economica o alla sicurezza per gli Stati Uniti o altri paesi occidentali” , pertanto ha chiesto a questi paesi di rivedere la loro politica nei confronti dell’alleanza HTS. Inoltre, ha cercato di travisare la realtà in Siria e ha negato che i membri del suo gruppo avessero arrestato dei civili. WSW ha affermato che tali commenti cercano solo di deviare l’opinione pubblica e coprire i crimini documentati del suo gruppo terroristico.

Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite il mese scorso ha denunciato in un rapporto sulla Siria la brutale repressione condotta da HTS contro la popolazione civile a Idlib. Da parte sua, il 5 aprile la Rete siriana per i diritti umani ha riferito che almeno 2.246 cittadini siriani sono imprigionati o dispersi nei centri di detenzione HTS.

Gli Stati Uniti, utilizzando e assistendo gli elementi terroristici del Fronte Al-Nusra, hanno saccheggiato i giacimenti petroliferi nella regione siriana nordoccidentale di Idlib, un’area considerata l’ultima roccaforte degli estremisti nel Paese arabo.

Fonte: Hispantv

Traduzione: Luciano Lago