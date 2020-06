RAPPORTO COMPLETO: L’Ucraina Tenta Nuove Incursioni E Subisce Morti E Vittime

da Redazione

Mentre il mondo normalmente attento è distratto dall’instabilità interna degli Stati Uniti per mezzo di una guerra razziale fabbricata, e lo spettro della pandemia del Coronavirus è sospeso, la situazione nel Donbass ha visto una nuova ondata di alta violenza.

Questo report viene riprodotto frettolosamente, con alcune frasi confuse relative alla grammatica licenziata, a causa della rapida traduzione automatica. Ma la situazione generale è spiegata con molte buone mappe e foto. Le forze ucraine hanno subito notevoli perdite in un picco di scaramucce nella zona devastata dalla guerra. Questo è un account di prima mano.

di J. Flores

La FRN riproduce il rapporto completo di RusVesna sulla situazione militare nella LPR della scorsa settimana a seguito di un briefing da parte del capo del servizio stampa del dipartimento di polizia popolare della LPR, Yakov Osadchy.

Nonostante tutte le misure prese dalla direzione della Repubblica per attenuare il conflitto, le formazioni armate dell’Ucraina continuano a seminare il terrore della nostra Repubblica, violando palesemente gli accordi di Minsk.

Ieri alle 20.00 per ordine del criminale di guerra Bryzhinsky, i criminali delle 93 brigate delle forze armate ucraine, da posizioni nell’area di Krymskoye, hanno sparato con mortai da 120 mm. n. Prishib, facendo fuoco per sei minuti nelle aree residenziali.

Sono state prese misure adeguate per sopprimere l’attività di fuoco dei militanti.

Nel corso del del fuoco di ritorno dalle armi non vietate dagli accordi di Minsk, è stato distrutto il punto di fuoco nemico, mediante il quale i punitori ucraini terrorizzavano regolarmente i civili della Repubblica, . Le perdite del nemico ammontavano a due morti e tre feriti.

Vogliamo ricordare ai militari ucraini l’inevitabilità dell’impatto per le loro azioni criminali: per ogni colpo sparato nella direzione della Repubblica, ti aspetta una risposta comparabile!

In totale, durante la settimana, gruppi armati ucraini hanno violato il cessate il fuoco tre volte.

Sulla direzione di Debaltsev, i punitori di 24 brigate del criminale Guja hanno sparato da mortai da 120 mm con mortai dall’insediamento di Lozovoye.

Nell’area slava-serba, i punitori delle truppe del 30 ° e 93 ° APU hanno sparato da un mortaio da 120 mm nelle aree LPR degli insediamenti di Berezovskoye e Prishib.

I fatti del bombardamento sono documentati, i materiali sono stati inoltrati alla Procura generale della LPR per avviare un procedimento penale contro i comandanti della 24a brigata delle forze armate Guja, 30 brigate Garaz e 93 brigate Bryzhinsky.

Nonostante la diminuzione del numero di attacchi sul territorio della Repubblica popolare di Lugansk, il nemico non abbandona i tentativi di aggravare la situazione sulla linea di contatto.

Artiglieria Ucraina

Questa settimana abbiamo evitato un’altra provocazione.

Lunedì, le unità di difesa aerea della milizia popolare, usando il sistema di guerra elettronica Triton-M1, hanno intercettato un drone UAV, con il quale i militanti ucraini hanno pianificato di correggere il fuoco durante i bombardamenti del villaggio di Logvinovo.

Secondo i materiali video e fotografici sull’unità flash del drone, è stato possibile stabilire che l’UAV apparteneva alla 24a brigata delle forze armate, che progettava di bombardare il territorio della Repubblica da mortai con un calibro di 120 millimetri.

Abbiamo registrato quattro posizioni di mortaio di punitori ucraini situati lungo la linea di contatto nell’area specificata. Ricordiamo che questa arma è proibita dagli accordi di Minsk e deve trovarsi in speciali luoghi di ritiro.

In totale, a maggio, le unità di difesa aerea e di guerra elettronica della polizia popolare sono riuscite a neutralizzare cinque UAV (droni) di militanti ucraini, compresi quelli che correggevano il fuoco di artiglieria sul territorio della Repubblica.

Esortiamo gli osservatori internazionali a forzare la leadership politico-militare dell’Ucraina a fermare gli atti criminali nel Donbass, portando questi a conseguenze irreparabili, ferendo e uccidendo i civili e la distruzione delle loro case e infrastrutture.

Durante il cessate il fuoco, il nemico continua a concentrare armi e attrezzature nella zona operativa punitiva, compresi edifici residenziali e infrastrutture civili, mettendo in pericolo i civili.

La scorsa settimana, la nostra intelligence ha identificato cinque veicoli da combattimento corazzati delle unità 30 della brigata APU vicino agli edifici residenziali in N n. Novozvanovka. E allo stadio della scuola di n. n. I criminali di Katerinovka 30 hanno piazzato tre obici 2C1 “Garofano” .

Sono stati anche identificate le armi e l’equipaggiamento militare del 93esimo criminale di brigata Bryzhinsky: nel cortile di un edificio residenziale a Novotoshkovskoye, i militanti hanno dispiegato due unità di BMP-1 e altre tre unità di veicoli corazzati vicino alla costruzione di alloggi a Nn Orekhovo.

Locanda. Il villaggio di Svetlodarsk, la stazione ucraina di guerra elettronica Bukovel-AD del ventesimo battaglione separato di guerra elettronica, bloccando i canali di controllo degli UAV al fine di impedire agli osservatori internazionali di aprire le attrezzature della 24a brigata dispiegata in violazione dei requisiti della Accordi di Minsk sul ritiro delle armi.

Inoltre, i gruppi di manovra del 20 ° battaglione EW hanno impedito il monitoraggio della missione, coprendo le armi pesanti della 30a brigata di N. p. Katerinovka.

Ancora una volta, raccomandiamo ai residenti nei territori del Donbass occupati dall’Ucraina di non consentire il posizionamento di armamenti e attrezzature militari delle forze armate ucraine vicino alle loro case e infrastrutture civili, per riferire tutti i casi rilevati all’osservatore dell’OSM SMM.

Nonostante le dichiarazioni della parte ucraina sull’interesse per l’apertura di nuovi posti di blocco nel Donbass, le forze armate, in violazione dei requisiti della Convenzione di Ginevra, continuano a minare i territori vicino alla linea di contatto, intensificando le loro azioni illegali con l’introduzione di piena prontezza al combattimento nelle unità NM.

Quindi, secondo la nostra intelligence, nella subordinazione operativa di OTG “Sever” è arrivato un gruppo di minatori 143 del Centro di sminamento delle miniere APU dalla regione di Khmelnitsky.

Il lavoro di questi gruppi sull’installazione di barriere esplosive contro le mine è stato registrato nell’area prevista per l’apertura del KPVV “Zolotoye” vicino al sito di separazione di forze e risorse.

Inoltre, i genieri nemici minano attivamente i territori vicino agli insediamenti di Novotoshkovskoye, Trekhizbenka e Popasnaya. Esortiamo i residenti di queste aree a essere vigili e attenti e gli osservatori dell’OSCE SMM che pattugliano queste sezioni della linea di contatto dovrebbero prestare particolare attenzione alle azioni dei militanti ucraini, contrariamente all’accordo internazionale che vieta l’uso di mine antiuomo.

Allo stesso tempo, il comando AFU continua a nascondere cinicamente le perdite non combattenti del personale al pubblico e ai parenti del personale militare morto, la cui morte nella stragrande maggioranza dei casi è associata a esplosioni nei propri campi minati.

Secondo la nostra intelligence e le informazioni pubblicate dai volontari, solo a maggio nelle unità e nei reparti delle perdite non combattenti OTG “Sever” ammontavano a diciannove militari uccisi e sessantatré feriti.

93 brigate rimangono leader dell’autodistruzione nei reparti militari delle forze armate, dove a maggio tredici furono uccisi e sedici militanti feriti.

La scorsa settimana, le perdite non da combattimento nelle formazioni di OTG Sever sono state pari a cinque militari uccisi e sedici feriti.

Il 24 maggio, un soldato della 25a brigata è stato ferito ai piedi di un soldato delle forze speciali dell’8 ° reggimento dell’MTR Perkov, che è arrivato con il gruppo in una posizione nell’area dell’insediamento di N Lobachevo per un bombardamento provocatorio di abitazioni aree degli insediamenti della Repubblica.

25 maggio, durante i lavori di ingegneria utilizzando cariche di trincea in una delle posizioni del 2 ° battaglione della 24a brigata nell’area di n. Il villaggio di Svetlodarskoye ha ucciso uno e u’altroo – Private Rikhno – è rimasto ferito.

Il 26 maggio, un’overdose di anfetamine in una delle avanguardie della 25a brigata ha ucciso il privato Panarenko, il suo collega, il guardiamarina Cherniyenko, è stato in grado di pompare.

Inoltre, dal 23 al 26 maggio, a causa dell’ignoranza del personale della 25a e 93a brigata della posizione dei campi minati istituita dai genieri del 143 ° APU Mine Clearance Center, otto combattenti sono stati fatti saltare in aria su mine antiuomo , di cui tre sono morti e cinque hanno subito ferite da esplosione in miniera di varia gravità.

Il 27 maggio, durante l’installazione dei campi minati, un soldato Menek fu gravemente ferito .

Altri sei soldati di 25 APU di brigata hanno ricevuto ferite da schegge a causa delle violazioni dei requisiti di sicurezza del Sergente minore Seromashko durante le riprese pratiche del lanciatore automatico di granate AGS-17.

Ieri, durante il raid, un sergente minore Korolenko, comandante della 24a brigata delle forze armate, è stato ferito da un fucile da caccia.

Insieme alle perdite non da combattimento, nelle unità ucraine della cosiddetta zona “OOS”, il furto e il traffico illecito di armi e munizioni continuano a crescere. Seguono dettagli del rapporto…….

Fonte: FRN

Traduzione: Sergei Leonov