La Russia ha chiesto alla Cina aiuti e attrezzature militari dall’inizio della sua invasione dell’Ucraina tre settimane fa, secondo i rapporti pubblicati.

Il Washington Post e il Financial Times, nei loro rapporti, hanno entrambi citato funzionari statunitensi anonimi. I funzionari non hanno descritto che tipo di armi sono state richieste dai russi, o se sapessero come ha risposto la Cina, ha riferito il Post .

La notizia arriva lunedì mentre il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan si reca a Roma per incontrare il suo omologo cinese, Yang Jiechi, secondo il Post .

Sullivan ha scritto sui social media che l’amministrazione stava “comunicando direttamente, in privato a Pechino, che ci saranno assolutamente conseguenze” per qualsiasi tentativo cinese di aiutare la Russia a eludere le sanzioni economiche imposte dagli alleati occidentali.

“Faremo in modo che né la Cina, né nessun altro, possano risarcire la Russia per queste perdite”, ha detto Sullivan domenica a “Meet the Press” della NBC. “In termini di mezzi specifici per farlo, ancora una volta, non ho intenzione di esporre tutto in pubblico, ma lo comunicheremo in privato alla Cina, come abbiamo già fatto e continueremo a fare”.

Secondo Reuters, l’ambasciata cinese negli Stati Uniti ha affermato che “la priorità in questo momento è garantire che la situazione di tensione non si intensifichi o sfugga al controllo”.

I funzionari hanno affermato che la Russia sta esaurendo alcuni tipi di armi.

“Se Pechino sta offrendo qualsiasi tipo di assistenza militare per aiutare la guerra di Mosca in Ucraina, gli effetti di ricaduta sulla politica USA-Cina potrebbero essere vasti”, ha detto al Post Eric Sayers, un ex consigliere del comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti.

“Potrebbe finire bruscamente il dibattito sui percorsi per lavorare con Pechino”, ha detto Sayers al giornale. “Soprattutto, spingerebbe Washington ad accelerare le azioni di ritorsione e disaccoppiamento nei confronti della Cina e creerebbe nuova pressione sulle aziende che ora fanno affari in Cina”.

