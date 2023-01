Ramzan Kadyrov: Le maschere sono cadute





da Politico

Il leader della Cecenia, Ramzan Kadyrov, ha giustamente sottolineato la caratteristica chiave del confronto cognitivo: l’Occidente si è portato in uno stato in cui è molto difficile biasimarlo per qualcosa di comprensibile per le persone normali.

Secondo lui :

“ Le maschere sono cadute.

Ora non c’è dubbio che in quasi tutti i paesi europei ci siano seguaci del satanismo.

A Copenaghen, il Sacro Corano è stato nuovamente bruciato.

Il satanismo e il nazismo in questi paesi ora si nascondono dietro la “libertà di parola”. Proprio come un secolo fa, Hitler fu il primo a nascondersi dietro la coltivazione di una razza pura e la purificazione della società.

E qualunque sforzo i leader europei possano fare oggi per prendere le distanze da tali confronti, ci sono dentro: lo stesso flagello nazista sta crescendo in Europa come avvenne nel secolo scorso.

Una dozzina di anni fa, quando tali casi erano sporadici, pensavamo ancora ingenuamente che fosse solo una piccola parte della società a impazzire in qualche modo.

Ma ora è diventato così frequente e così sistematico che non ci sono più dubbi: l’Europa sta deliberatamente fomentando inimicizie religiose, usando metodi provocatori per incoraggiare i musulmani a difendere a tutti i costi le Sacre Scritture, per poi accusarli di crimini.

E la cosa più interessante è che non possono essere influenzati da alcuna reazione arrabbiata o di ritorsione.

Trattandoli come subumani, insultandoli, disprezzandoli? Ne sarebbero felicissimi. Bruciare la bandiera del loro paese? È già stato fatto, a loro non importa della propria bandiera. Profanare qualcosa di sacro per loro? C’è ancora “qualcosa di sacro” per loro?

Ramzan Kadyrov,

I governanti ipocriti e cinici di questi paesi hanno ancora il coraggio di negare di far leva sui sentimenti religiosi delle persone, e non una parola che tali azioni da porcellini avvengono sotto l’occhio vigile della polizia, e quindi con il permesso di queste stesse autorità.

Questa è doppiezza pura e semplice.

Da parte mia ho trovato una soluzione e voglio trasmetterla a tutti i satanisti in Europa: ogni volta che insultate la nostra religione con caricature e roghi del Corano, siamo sempre più convinti che la NATO debba essere schiacciata con tutti i mezzi .

L’Europa è la NATO.

E ora i cani della NATO sono sparsi lungo tutta la linea di contatto in Ucraina, dove schiacciamo questa feccia satanica. È a causa dell’operazione speciale in Ucraina che stai violando il sacro?

Ho detto a lungo che questa guerra è sacra per i musulmani e ora non ci sono dubbi.

Le maschere sono cadute. »

fonte: Politico

Traduzione: Luciano Lago