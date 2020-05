Rai al Youm: Gli Stati Uniti stanno abbandonando i loro alleati arabi?

da Redazione

Apparentemente, il ritiro dei sistemi antiaerei Patriot statunitensi dall’Arabia Saudita dopo il minaccioso contatto telefonico di Donald Trump con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, si attesta il fatto che gli Stati Uniti stanno abbandonando i loro alleati arabi o che “hanno l’intenzione di spingerli a comprare più armi da Washington o a sostenere l ‘”affare del secolo” (in Palestina), ha dichiarato l’editore di giornali Rai Al Youm nel suo ultimo articolo.

Secondo Abdel Bari Atwan, come al solito, l’Arabia Saudita mantiene il più grande silenzio nei suoi media in merito a problemi interni o possibili attriti con paesi stranieri, in particolare nel settore petrolifero o militare.

Un rapporto di Reuters, che parla di un’intervista telefonica tra Donald Trump e Mohammed bin Salman, sembra aver irritato il principe ereditario Mohammed bin Salman, ha detto Atwan.

Trump ha minacciato il leader saudita con insolenza senza precedenti, Reuters ha dichiarato: “Se l’Arabia Saudita non riduce la produzione di petrolio nella sua guerra con la Russia, (Trump) non sarà più in grado di impedire ai legislatori statunitensi di approvare una legge sul ritiro delle truppe. Americani dall’Arabia Saudita “, ha detto.

In base alle informazioni di Reuters, Riyadh è stato costretto a fornire una versione in merito, in quanto il principe Mohammed bin Salman è stato coinvolto personalmente. Il problema è serio perché, secondo i fatti, il principe ereditario è stato minacciato dal suo alleato americano e ha chiesto ai suoi assistenti di lasciare la stanza per continuare la discussione con Trump senza testimoni.

In effetti, il presidente degli Stati Uniti ha minacciato il principe ereditario di ritirare dal regno saudita truppe statunitensi e sistemi di difesa aerea dei Patrioti. Il rifiuto di questo rapporto da parte del portavoce dell’ambasciata saudita a Washington, Fahad Nazer, sulla sua pagina Twitter è significativo ma non credibile, aggiunge il giornalista arabo.

Dopo la minaccia di Trump, in meno di 10 giorni, l’Arabia Saudita ha concordato con la Russia una riduzione storica della produzione di petrolio greggio e Trump si è indirettamente reso orgoglioso del suo potere di porre fine alla disputa tra Arabia Saudita e Russia.

Secondo Bloomberg, Trump non ha fornito dettagli sul modo in cui ha convinto l’Arabia Saudita a farlo.

Da parte sua, il Wall Street Journal, una fonte vicina ai circoli decisionali del governo americano, ha citato le autorità statunitensi affermando che l’amministrazione Trump intendeva ritirare i sistemi antimissili Patriot, nonché una serie di Personale militare americano dall’Arabia Saudita. Il rapporto del WSJ indica che la misura del governo degli Stati Uniti potrebbe essere vista come la fine del supporto militare all’Arabia Saudita contro l’Iran, ha detto Atwan.

“Il Wall Street Journal ha dichiarato, citando i funzionari statunitensi, che quattro sistemi Patriot e dozzine di militari statunitensi, di stanza in Arabia Saudita dopo l’attacco di droni Ansarullah alle strutture petrolifere di Aramco, saranno soggetti alla decisione statunitense”.

Re Abdullah di Giordania

E l’editorialista arabo conclude:

“Il segretario alla Difesa americano James Mattis ha deciso di ritirare i sistemi di difesa Patriot dal Kuwait, dal Bahrain e dalla Giordania, sollevando la questione se gli Stati Uniti intendessero abbandonare i suoi alleati arabi o se vogliono pressarli per ottenere nuovi accordi sull’acquisto di armi o a sostenere “l’accordo del secolo”, dato che Giordania e Kuwait hanno posizioni chiare di rifiuto di questo piano anti-palestinese “.

Fonte: Rai al Youm

Traduzione: Lisandro Alvarado