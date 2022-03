Rafforzamento dei legami tra Cina e Russia. suicidio occidentale





Secondo fonti di Bloomberg , il governo di Pechino è in trattative con quattro entità statali per acquisire partecipazioni in compagnie petrolifere e metallurgiche russe.

Le entità includono China National Petroleum Corp, o CNPC, China Petrochemical Corp o Sinopec, la più grande raffineria del paese, nonché Aluminium Corp e China Minmetals Group.

I colloqui, secondo il rapporto, erano in corso anche tra società cinesi e russe, anche se era troppo presto per dire se si sarebbero conclusi con accordi. Le possibilità di accordi, tuttavia, sono abbastanza buone.

Questo è uno degli esempi più chiari di vantaggi reciproci: la Cina ha bisogno di materie prime per svilupparsi; La Russia ha le materie prime e ha bisogno di soldi.

È una situazione vantaggiosa per tutti, con un bonus potenzialmente cruciale: rafforzerebbe ulteriormente le transazioni non denominate in dollari tra i due paesi, minerebbe il dominio globale del biglietto verde e, nel tempo, immunizzerebbe entrambi i paesi contro future sanzioni.

E soprattutto, queste operazioni intreccerebbero legami materiali concreti, molto importanti, una vera e propria alleanza tra i due Paesi, una sorta di rete.

La Russia sta già accettando pagamenti in yuan per le sue esportazioni in Cina e le società russe hanno fretta di aprire conti bancari cinesi, ha riferito Axios all’inizio di questa settimana. Diverse banche russe stanno anche pianificando di passare al sistema di pagamento con carta cinese UnionPay dopo la partenza di Visa e Mastercard.

Una partecipazione di società cinesi in società petrolifere e metallurgiche non farebbe che rafforzare questo processo.

Gli analisti scrivono da anni degli sforzi per internazionalizzare lo yuan cinese. Non è un segreto, ma piuttosto un aspetto importante dei piani di espansione globale abbastanza visibili della Cina che hanno preoccupato i governi occidentali.

Sembra che quanto stanno facendo questi governi occidentali sia facilitare l’espansione della Cina.

All’Occidente collettivo è stato ordinato di suicidarsi dai veri “Maestri dell’Universo” (come li chiama Pepe Escobar).

Fonte: Bruno Bertez

Accordi di cooperazione Russia Cina

Washington minaccia la Cina in caso di tentativi di aiutare la Russia



Funzionari statunitensi hanno avvisato Pechino che ci saranno “conseguenze” se la Cina cercherà di aiutare la Russia a compensare le perdite dovute alle sanzioni occidentali, ha affermato domenica il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Jake Sullivan.

“Stiamo monitorando da vicino la misura in cui la Cina fornisce effettivamente supporto materiale ed economico alla Russia.

Abbiamo comunicato a Pechino che non tollereremo e non permetteremo a nessun paese di cercare di risarcire la Russia per le sue perdite economiche (dalla pressione delle sanzioni – circa RV)”, ha detto Sullivan in un’intervista alla CNN, aggiungendo che ciò comporterebbe implicazioni per Cina.

Lo stesso Sullivan ha rifiutato di rispondere alla domanda se gli Stati Uniti siano pronti a imporre restrizioni a Pechino se questa cerca di aiutare la Russia a compensare le perdite economiche e finanziarie dovute alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dai suoi alleati. (Fonte: Agenzie)

Nota: Non c’è ancora una risposta ufficiale diretta da parte di Pechino ma, dalle azioni della RPC, si può ritenere che le autorità cinesi non terranno in alcun conto le minacce USA, anche considerando che la Cina a sua volta dispone di molte carte per reagire alle minacce di Washington. Sembra finita l’epoca della potenza egemone padrona del mondo ma alcuni non si sono ancora rassegnati alla nuova realtà.

Traduzione e nota: Luciano Lago