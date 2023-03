03 Mar 2023 Raccolta fondi per terremoto in Siria

Raccolta fondi per terremoto in Siria

Lo scorso 20 Febbraio, ad iniziativa del Circolo La Terra dei Padri di Modena, si è svolta una conferenza per annunciare una racolta fondi per le vittime del terremoto in Siria.

Si tratta delle stesse persone, famiglie con bambini e anziani, che sono state colpite prima dalla guerra scatenata dalla mano esterna degli USA e della NATO, poi dalle sanzioni occidentali e da ultimo dal terremoto.

Ci è sembrato un obbligo morale contribuire ad una raccolta fondi per queste persone dimenticate dall’Europa e dall’Occidente e che si trovano in grvissime difficoltà.

Ci siamo affidati ad un giornalista e attivista siriano, Luday Ramadan, da noi ben conosciuto, che dispone di un canale sicuro per inviare questi fondi in Siria, dove saranno destinati alla raccolta di generi alimentari e medicinali in soccorso delle famiglie povere del paese arabo.

Ci appelliamo alla solidarietà di coloro che sono sensibili alle sofferenze del popolo siriano incolpevole che attraversa questo difficile periodo.

Luciano Lago

P.S. Sarà data notizia dell’importo ottenuto dalla raccolta fondi e della destinazione degli stessi.

Per i versamenti vedi l’Iban riportato sulla foto in alto