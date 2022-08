Quindi la NATO vuole sconfiggere la Russia ma non vuole una guerra su vasta scala

I governanti d’élite occidentali ei loro tirapiedi stanno alimentando una guerra contro la Russia che sta mettendo in pericolo l’intero pianeta.

Il capo della NATO Jens Stoltenberg questa settimana ha rivelato la cinica criminalità dell’asse militare guidato dagli Stati Uniti. Volendo sembrare virtuoso, il blocco NATO ha inavvertitamente ammesso di mettere in pericolo deliberatamente la pace mondiale.

Parlando nella sua nativa Norvegia, il segretario generale della NATO ha affermato che l’alleanza militare si è impegnata a sostenere il regime di Kiev per sconfiggere la Russia. Stoltenberg ha anche affermato che il blocco guidato dagli Stati Uniti voleva impedire lo scoppio di una guerra su vasta scala. Questo è delirante ed è il doppio pensiero.

Riempiendo di armi l’Ucraina, la NATO sta intensificando la guerra in Ucraina e assicurando che il conflitto sfugga al controllo in una guerra su vasta scala tra potenze nucleari.

Proprio questa settimana, gli Stati Uniti hanno annunciato ulteriori 550 milioni di dollari in aiuti militari al regime di Kiev. Questo porta il supporto militare totale dell’amministrazione Biden finora a quasi 9 miliardi di dollari. Oltre agli Stati Uniti, anche altri stati della NATO hanno incanalato armi sempre più avanzate al regime di Kiev. Come Stoltenberg ammette apertamente, l’obiettivo è sconfiggere la Russia. Politica e diplomazia sono lettere morte. Questa è guerra.

Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, in particolare, stanno dirigendo la potenza di fuoco delle forze ucraine contro le truppe russe ei civili russi nella regione del Donbass. In una sinistra eco della storia, la Germania sta assumendo un ruolo di primo piano nel fornire alla milizia nazista ucraina sistemi di artiglieria offensiva. La guerra per procura contro la Russia sta emergendo sempre più come un confronto diretto tra l’asse NATO guidato dagli Stati Uniti e la Federazione Russa.

Stoltenberg lamenta che il conflitto in Ucraina sia la situazione più pericolosa in Europa dalla seconda guerra mondiale. I leader occidentali incolpano la Russia per l’invasione dell’Ucraina e la conseguente insicurezza globale. Il loro presunto lamento è cinico e pieno di inganni. L’asse guidato dagli Stati Uniti ha creato la scatola esca dal colpo di stato a Kiev nel 2014, quando hanno introdotto al potere un rabbioso regime fascista anti-russo. L’alleanza transatlantica ha costruito una macchina da guerra in Ucraina negli ultimi otto anni allo scopo di destabilizzare la Russia. L’invasione dell’Ucraina a febbraio da parte della Russia è stata il culmine della coercizione, una mossa di reazione resa necessaria dal regime sempre più minaccioso al confine con la Russia.

Missili NATO contro la Russia

Doppio pensiero, illusione e inganno sono i tratti distintivi delle dichiarazioni di Washington e dei suoi portavoce della NATO come Stoltenberg. Questo è palesemente evidente per quanto riguarda altri sviluppi.

Questa settimana il mondo è arrivato sull’orlo della guerra tra Stati Uniti e Cina per Taiwan. Washington e gli alleati europei condannano la Cina per aver reagito in modo eccessivo a una visita nel territorio cinese dell’anziana politico statunitense Nancy Pelosi. Gli Stati Uniti fingono che la visita sia stata “normale” e non una provocazione. Eppure Washington ha inesorabilmente violato la sovranità cinese armando Taiwan con missili e altre armi avanzate. Poi, quando la Cina risponde alla crescente minaccia alle sue porte, gli Stati Uniti e i media occidentali denigrano il “tintinnio della sciabola” cinese.

Gli Stati Uniti e i suoi tirapiedi della NATO stanno spingendo disperatamente Russia e Cina allo scontro. L’Ucraina e Taiwan non sono che due campi di battaglia in una più ampia guerra geopolitica per il dominio globale degli Stati Uniti. L’impero de facto americano si basa sul mantenimento del militarismo e delle tensioni di tipo bellico.

L’emergere di un mondo multipolare in cui gli Stati Uniti non sono più la presunta potenza suprema è un anatema per Washington e i suoi lacchè della NATO. Il declino del potere imperiale statunitense in linea con la sua economia capitalista in fallimento è il motore dell’ascesa di un militarismo sconsiderato nei confronti di Russia e Cina.

Il cosiddetto “ordine basato sulle regole” non è che un eufemismo per l’egemonia imperiale statunitense. Tagliare la Russia fuori dall’Europa e dal suo commercio di energia con il continente fa parte di quel gioco geopolitico. Controllare la Cina come se fosse una colonia come ai tempi delle Guerre dell’Oppio è un’altra parte di quel gioco sporco.

Il dominio sull’Eurasia è l’obiettivo che i pianificatori imperiali occidentali hanno cercato a lungo. Il percorso verso quel grande obiettivo passa attraverso il conflitto e la conquista. La conquista non avverrà perché Russia e Cina sono troppo potenti per essere ribaltate come auspicato dall’imperialismo occidentale guidato dagli Stati Uniti. Tuttavia, il conflitto sta accadendo perché la potenza imperiale statunitense non conosce altro modo di essere.

Jens Stoltenberg, che presto assumerà un nuovo lucrativo lavoro come capo della banca centrale norvegese, non è soltanto una persona. Ma la sua ammissione questa settimana è significativa per la criminalità dell’asse guidato dagli Stati Uniti. Sconfiggere la Russia in Ucraina è un’agenda criminale sconsiderata che fa parte di un più ampio gioco di potere globale che coinvolge anche la Cina.

Inondare l’Ucraina con armi sempre più offensive assicura che il rabbioso regime di Kiev continui a fare la guerra ed eviti qualsiasi tipo di accordo politico con Mosca. Perché, come dice Stoltenberg, si tratta di soggiogare la Russia. I governanti d’élite occidentali ei loro tirapiedi stanno alimentando una guerra contro la Russia che sta mettendo in pericolo l’intero pianeta. Eppure questi criminali in alte cariche hanno l’audacia di dire al mondo che stanno cercando di prevenire una guerra su vasta scala.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago