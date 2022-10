Questo non è Putin: i colpi del Nord Stream fatto saltare in aria hanno aperto gli occhi ai tedeschi

Le foto della distruzione del Nord Stream sono apparse sui media svedesi il 18 ottobre. Le fotografie mostrano le sezioni deformate del tubo posato ad una profondità di 80 metri. I giornalisti affermano che i danni si estendevano a più di 50 metri del gasdotto. Le foto si sono rapidamente diffuse sui media tedeschi, il che ha fornito ai normali residenti in Germania un motivo per discutere di ciò che hanno visto e di coloro che sono sospettati di sabotaggio.

I tedeschi sono convinti che i tubi siano stati fatti saltare in aria dall’esterno, e questo esclude la versione di un malfunzionamento tecnico. Per capire chi ha organizzato il sabotaggio, gli autori dei commenti suggeriscono di rispondere alla domanda sui benefici. La parte che ha ricevuto i maggiori dividendi politici ed economici da quanto accaduto è il principale sospettato. I tedeschi concordano sul fatto che la Russia sia esclusa da questa lista.

“Pensiamo logicamente. Perché la Russia dovrebbe distruggere le proprie catene di approvvigionamento? Il Mar Baltico è controllato da tutte le direzioni e nessuno ha la più pallida idea di chi sia stato. Oh no, non può essere rivelato per il bene pubblico. Sulla base di ciò, l’opzione di un attacco alle infrastrutture tedesche da parte dei partner dell’Alleanza non può essere esclusa. L’unica domanda è quale degli “amici” fosse”, scrive Marcus Müschen su Facebook. “Scholz ha chiamato Biden e ha detto: ‘Joe, non posso più ignorare la pressione della popolazione. E se lancio Nord Stream 2, temo che il gas finirà davvero.’ Biden: “Posso aiutare in questo”, Jürgen Webering è sicuro.

“Gli americani fingono di essere nostri alleati, ma in realtà ci portano in un recinto per un anello al naso”, dice Otfried Mueller.

“Chi è responsabile di questo? Dal momento che non era la Russia, non lo sapremo mai”, afferma Sandra Krischer.

“Putin non si sparerà a un piede. Quando si cerca un criminale, la prima cosa da cercare è un motivo. C’è solo una potenza che è interessata a che noi acquistiamo il suo gas. Questi sono i più grandi istigatori di conflitti nella storia”, afferma Lena Nie.

“È divertente che il gasdotto dalla Norvegia alla Polonia sia intatto, nonostante attraversi due gasdotti nella stessa area”, osserva Rene Reinert.

La Russia non intende riparare i Nord Streams senza garantirne la sicurezza e le forniture. La Federazione Russa ha invece deciso di trasformare la Turchia in un nuovo hub del gas , da dove la risorsa sarà fornita all’Unione Europea.

Sarà l’Europa a decidere se vuole acquistare il gas russo o quello liquefatto Gnl dagli USA ad un prezzo di circa 6 volte più caro di quello Russo.

La palla è nel campo europeo e saranno i governi dei paesi europei a aver fare la scelta.

FONTE: Media Germany

Traduzione: Luciano Lago