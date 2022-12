Questo invito a una festa a Washinton DC mostra tutti i soldi ricavati dalla guerra in Ucraina

Un ricevimento all’ambasciata ucraina, sponsorizzato dai maggiori produttori di armi d’America.

di Jonathan Guyer

” VOX ” – L’invito recitava ad alta voce la parte tranquilla.

La scorsa settimana l’ambasciata ucraina ha ospitato un ricevimento in onore del 31° anniversario delle forze armate del paese. Eventi come questo fanno parte del calendario sociale del set intelligente di Washington, con diplomatici hobnobbing, think tank, giornalisti e funzionari statunitensi. Gli ospiti hanno scattato foto con l’ambasciatore ucraino. Anche il presidente del Joint Chiefs of Staff, Mark Milley si è presentato .

Ma c’era qualcosa di così palese che ha portato alcuni osservatori a ridere a crepapelle all’invito del raduno.

I loghi degli appaltatori militari Northrop Grumman, Raytheon, Pratt & Whitney e Lockheed Martin erano blasonati sull’invito come sponsor dell’evento, sotto gli emblemi ufficiali ucraini e l’elegante scritta blu che diceva che l’ambasciatore ucraino e l’addetto alla difesa “chiedono il piacere della tua azienda.”

“È davvero strano per me che lo inseriscano in un invito”, mi ha detto un esperto di think tank. “Il fatto che non si sentano imbarazzati a riguardo, è interessante”, ha spiegato un accademico. (Entrambi hanno parlato a condizione di anonimato e partecipano regolarmente agli eventi dell’ambasciata a Washington.)

Che l’Ucraina e quegli appaltatori militari statunitensi abbiano una forte relazione non è sorprendente. Gli alleati ei partner dell’America in tutto il mondo hanno acquistato l’anno scorso circa 50 miliardi di dollari di armi statunitensi. Queste quattro società producono alcuni dei sistemi di difesa missilistica e missili anticarro di più alto profilo che il presidente Joe Biden ha inviato in Ucraina dall’invasione del presidente russo Vladimir Putin a febbraio. Né sorprende che il governo ucraino, per quanto affermi che il suo paese ha già subito danni per centinaia di miliardi di dollari, potrebbe non voler esaurire le sue casse.

Ma la sponsorizzazione esplicita indica quanto siano diventati intimi i principali appaltatori militari con l’Ucraina e quanto possano guadagnare questi dalla guerra.

L’invito è una chiara espressione di come la guerra in Ucraina sia stata positiva per gli affari, in particolare per il business delle armi. Mentre l’Ucraina combatte una guerra difensiva contro la brutale invasione della Russia, gli ucraini a Washington hanno spinto gli Stati Uniti a inviare più armi all’Ucraina.

Finora, da febbraio l’amministrazione del presidente Joe Biden ha stanziato una sostanziosa assistenza militare di 70,3 miliardi di dollari.

Tale aiuto è stato fondamentale per il successo dell’Ucraina sul campo di battaglia; le loro forze armate hanno prima respinto l’avanzata della Russia e poi lanciato controffensive che hanno riconquistato parte del territorio inizialmente rivendicato dalla Russia .

Nessuno voleva parlare dell’invito alla festa, comunque. Un alto funzionario dell’ambasciata ucraina a Washington ha confermato che i loghi delle società apparivano sull’invito, ma ha rifiutato di parlarne a verbale. Mi hanno indirizzato al Ministero della Difesa ucraino, che non ha risposto immediatamente. Lockheed ha rifiutato di commentare ufficialmente e ha rinviato a Ukraine House, un’entità collegata all’ambasciata che era anche elencata nell’invito. Anche Raytheon ha rifiutato di commentare. Le e-mail a Northrop Grumman e Pratt & Whitney non sono state restituite.

Anche alcuni sostenitori statunitensi dell’Ucraina affermano che la sponsorizzazione palese è una brutta figura. “Sostenere il sostegno popolare americano è assolutamente essenziale per la continua difesa dell’Ucraina”, mi ha detto Matt Duss, membro del “Carnegie Endowment for International Peace” che in precedenza era stato consigliere del senatore Bernie Sanders. “Quindi i diplomatici ucraini dovrebbero probabilmente riflettere più a fondo su come li riguarda organizzare feste con gli appaltatori della difesa che stanno facendo soldi con questa orribile guerra”.

70,3 miliardi di dollari di assistenza alla sicurezza degli Stati Uniti all’Ucraina, spiegati brevemente

L’amministrazione Biden ha aumentato gli aiuti militari all’Ucraina a un livello senza precedenti. Ha avuto un effetto innegabile sul campo di battaglia.

È stato anche un buon affare per gli appaltatori della difesa degli Stati Uniti. Tra i maggiori vincitori ci sono Lockheed Martin, Raytheon e Northrop Grumman. Ciascuno dei loro titoli è salito dall’invasione della Russia, con Lockheed in crescita di circa il 38% quest’anno.

Gli appaltatori hanno accelerato la produzione per rifornire le armi che gli Stati Uniti hanno inviato all’Ucraina. Il missile Javelin, ad esempio, è diventato un meme in Ucraina. È così richiesto che Lockheed ha dichiarato che passerà dalla produzione di 2.100 all’anno a 4.000 . L’amministrazione Biden ha utilizzato quella che viene chiamata un’autorità presidenziale di prelievo per reperire rapidamente armi di fascia alta dalle scorte americane e portarle in Ucraina, quindi utilizzare i finanziamenti del Congresso per rifornirle.

“Stai consentendo al popolo ucraino di difendersi senza che dobbiamo rischiare di entrare in una terza guerra mondiale inviando soldati americani che combattono soldati russi”, ha detto Biden ai dipendenti della fabbrica Lockheed di Troy, in Alabama, a maggio. “E ogni lavoratore in questa struttura e ogni contribuente americano contribuisce direttamente alla causa della libertà”.

Lockheed produce anche i sistemi difensivi ad alta tecnologia che proteggono le città ucraine dai bombardamenti aerei russi. Facendo appello a Washington, l’Ucraina ha cercato il sistema missilistico di artiglieria ad alta mobilità (HIMARS) della Lockheed. Gli Stati Uniti hanno inviato, in un primo momento, all’Ucraina 20 sistemi di difesa missilistica e stanno lavorando per produrne altri 18, che costeranno circa 1,1 miliardi di dollari, secondo Defense News . Lockheed produce anche un altro sistema missilistico di precisione che è stato inviato in Ucraina; il mese scorso, l’esercito degli Stati Uniti ha assegnato alla Lockheed 521 milioni di dollari di contratti per rifornire le proprie attrezzature, che erano state inviate in Ucraina.

Armi USA all’Ucraina

“Siamo fiduciosi nella crescita a lungo termine poiché la domanda nazionale e internazionale per un’ampia gamma dei nostri prodotti e servizi rimane forte”, ha dichiarato il CEO James Taiclet durante la chiamata sugli utili di ottobre della società.

Raytheon, da parte sua, ha appena vinto un contratto da 1,2 miliardi di dollari per sei sistemi missilistici terra-aria. La società coproduce missili Javelin e produce anche missili Stinger, per i quali gli Stati Uniti hanno assegnato un contratto da 624 milioni di dollari a maggio, il primo in due decenni, secondo il Financial Times . “Nei primi 10 mesi di guerra, l’Ucraina ha consumato tanti missili antiaerei Stinger quanti Raytheon ne produce in 13 anni”, ha osservato la pubblicazione commerciale Breaking Defense . Pratt & Whitney, una società aerospaziale il cui logo è apparso anche sull’invito all’ambasciata, è una delle sussidiarie di Raytheon.

Nella sua più recente chiamata sugli utili , il CEO di Raytheon Greg Hayes ha descritto una “significativa domanda globale di sistemi avanzati di difesa aerea, specialmente nell’Europa orientale, poiché il conflitto tra Russia e Ucraina, purtroppo, continua”.

L’intera base industriale militare ha dovuto affrontare problemi di catena di approvvigionamento derivanti dalla pandemia di Covid e dalla carenza di microchip. Ma Northrop Grumman, uno dei principali produttori di munizioni, potrebbe guadagnare a lungo termine dalla guerra in corso in Ucraina. “Uno è la crescita che stiamo vedendo nelle munizioni e in particolare quella domanda che ci aspettiamo cresca ancora di più con il conflitto in Ucraina”, ha detto il CEO Kathy Warden in una chiamata sugli utili.

Armare l’Ucraina è una buona narrazione per queste compagnie, soprattutto dopo essere state oggetto di intense critiche per aver venduto bombe a paesi come l’Arabia Saudita, che sarebbero state usate per uccidere civili nello Yemen . E un evento dell’ambasciata per l’Ucraina è un’opportunità per gli appaltatori militari di dimostrare che sostengono il cosiddetto arsenale della democrazia.

Gli appaltatori militari supportano molti istituti di ricerca e organizzazioni non profit a Washington, ma tale sponsorizzazione tende ad essere più sottile. I loro nomi compaiono negli elenchi dei donatori o nell’ultima pagina di un rapporto, non su un invito sotto il nome di un ambasciatore.

“Non ho mai visto questo tipo di abbraccio pubblico di un paese e degli appaltatori di armi come sta accadendo con l’Ucraina”, mi ha detto Bill Hartung, ricercatore presso il Quincy Institute for Responsible Statecraft. “Non riesco a immaginare un’altra situazione in cui gli appaltatori sponsorizzerebbero un evento per un paese che stanno armando nel bel mezzo di una guerra”.

“Una cosa è sostenere l’Ucraina per difendersi, il che penso sia certamente legittimo”, ha aggiunto. “Ma penso che le aziende vogliano andare oltre. Vogliono incassare questo in modo fama reputazionale.

Jonathan Guyer si occupa di politica estera, sicurezza nazionale e affari globali per Vox. Dal 2019 al 2021 ha lavorato all’American Prospect, dove come caporedattore ha riferito sui team di politica estera di Biden e Trump.

Fonte: Information Clearing House

Traduzione: Gerard Trousson