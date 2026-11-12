Questo “attacco coordinato volto a sconvolgere la vita in Europa” è anche noto come una bufala.

di Moon of Alabama

In Europa è in corso una sistematica campagna di instillare paura, apparentemente per preparare la popolazione a una nuova guerra contro il nemico di turno, che sia la Russia, l’Iran o la Cina.

Il giornalista italiano Thomas Fazi ha scritto diversi ottimi articoli su questo argomento:

« La narrazione della “guerra ibrida russa” : una nuova strategia di tensione della NATO?

I fatti corroborano questa narrazione? O indicano piuttosto che una “guerra ibrida”, una campagna di guerra psicologica, è condotta dallo stesso establishment UE-NATO contro la propria popolazione?»

« Le prove di una “guerra ibrida” russa in Europa sono estremamente esigue.

La narrazione di un conflitto totale in una zona grigia con Mosca evoca la “strategia della tensione” della Guerra Fredda in Italia.»

Oggi si è aggiunto un nuovo elemento alla lista degli interventi che rientrano nella definizione di “guerra ibrida russa”. Come riportato dal Financial Times :

” Centinaia di scuole in Italia, Scozia e Irlanda ricevono minacce di bombe ( archivio )”

Mercoledì centinaia di scuole in Italia, Scozia, Irlanda e Irlanda del Nord hanno ricevuto minacce di bombe, in quello che sembra essere l’ultimo attacco coordinato volto a destabilizzare la vita in Europa.

Il Ministero dell’Istruzione italiano ha indicato che oltre 300 scuole hanno ricevuto email di allerta relative a imminenti esplosioni, il che ha portato alla rapida evacuazione di migliaia di studenti dalle loro aule.

Decine di scuole in Irlanda, Irlanda del Nord e Scozia sono state oggetto di minacce simili, che hanno portato anche ad alcune evacuazioni.

Un “attacco coordinato volto a sconvolgere la vita in Europa”. Oh. Mio. Dio!!!

Preferisco definirla una farsa di cattivo gusto orchestrata da un pazzo.

Quali sono le difficoltà che rendono necessario il “coordinamento” per l’invio in massa di un'”email spaventosa” a una lista di indirizzi email scolastici?

Non ce ne sono.

Reuters conferma che queste email sono effettivamente delle bufale:

Secondo una copia del messaggio visionata da Reuters, l’e-mail ricevuta in Italia era firmata ‘Mikhail Andropov, capo del Vilayat del Misoginistan’.

“Gli indirizzi email (delle scuole) sono pubblici. (Inviare questi messaggi di minaccia di bomba) è stato facile come bere un bicchiere d’acqua “, ha dichiarato a Reuters una fonte della sicurezza nazionale.

Perché allora il Financial Times afferma che si tratta di un “attacco coordinato volto a sconvolgere la vita in Europa” ?

Che relazione c’è tra questo e il coordinamento?

Il defunto leader russo/sovietico “Mikhail Andropov”, del “Vilayat” fondamentalista islamista dello Stato Islamico (Daesh) nel ducato persiano del “Misoginistan”, rappresentava una minaccia per l’Europa?

A proposito, qualche giorno fa una bufala simile è stata inviata via email a diverse emittenti televisive:

« Le emittenti televisive europee stanno ricevendo email contenenti minacce di bombe da parte di “Mikhail Andropov”, un nome che riecheggia quello dell’ex leader sovietico » — Meduzza , 11 novembre 2026.

Stanno arrivando email da russi deceduti! Chiudete i portelli!

E poi? Accusare i “mullah” iraniani di aver spento i frigoriferi di Parigi che, per ragioni incomprensibili, erano collegati a Internet?

Beh, l’ha fatto il governo francese .

La cosa davvero spaventosa di queste storie è che i poteri forti e i loro organi di informazione sembrano credere di poter influenzare la popolazione con simili sciocchezze.

Fonte: Moon of Alabama

Traduzione: Luciano Lago