Questi ex commissari europei diventati mercenari delle lobby

di Frédéric Lemaire, Gildas Jossec.

Cosa fanno i Commissari europei dopo la fine del loro mandato? Sempre più di loro vendono i loro servizi – e la loro influenza – alle multinazionali e alle lobby che abbondano a Bruxelles. E questo, quasi senza controllo. Visita dei piccoli e grandi conflitti di interesse che stanno progressivamente corrompendo l’esecutivo europeo.

Bruxelles, non è una novità, è la capitale mondiale del lobbying: la Commissione Europea stima che siano 15.000 i lobbisti che si aggirano per la città, al servizio delle 2.800 grandi aziende, agenzie specializzate o altre società di “consulenza” (a Washington sono “solo” 12000). Più grave: gli ex leader europei sono sempre più numerosi, una volta terminato il loro mandato, da assumere come consiglieri per interessi privati. Un modo molto redditizio per monetizzare la tua rete e la tua esperienza. Quella che fino a pochi anni fa rimaneva una pratica eccezionale, sembra diventare la regola.

Dei tredici Commissari europei che hanno lasciato la Commissione nel febbraio 2010, sei sono già entrati a far parte del settore privato! Una massiccia “porta girevole”… L’irlandese Charlie McCreevy, ex commissario per il mercato interno ei servizi, ora lavora per la compagnia aerea Ryanair. Quest’ultimo lo considera probabilmente il consigliere ideale per contrastare le lamentele di altre compagnie aeree europee, scottate dai finanziamenti pubblici di cui beneficia il loro concorrente low cost.1 . Charlie McCreevy, che ha sicuramente tempo da perdere, sarebbe entrato anche nel consiglio di amministrazione della banca londinese NBNK Investments PLC2 quando fu uno dei principali funzionari… per la regolamentazione bancaria all’interno della prima Commissione Barroso (2004-2009). Regolamentazione bancaria che è stata – come tutti sanno – estremamente efficace.

Consigliare i banchieri piuttosto che i consumatori

La bulgara Meglena Kouneva, ex commissaria per la protezione dei consumatori ed ex deputata centrista, è entrata a far parte di BNP Paribas. Date le prassi delle banche nei confronti di questi stessi consumatori (contratto illegittimo, mancanza di trasparenza sulla natura dei compensi pagati dai clienti, ecc.), l’ex commissario dovrebbe rendersi ben presto indispensabile. Tanto più che a Bruxelles ha redatto la “Direttiva sul credito” sui prestiti al consumo, rimuovendo diverse tutele per i mutuatari. BNP-Paribas giustifica la sua scelta con la recente “campagna per femminilizzare il personale dirigente della banca e il suo orientamento sempre più internazionale”. Certo, il CV di Meglena Kouneva come commissario europeo non è entrato in gioco.

Lobbista Meglena Kouneva (BNP Paribas)

L’ex commissario austriaco Benita Ferrero-Waldner (conservatore) è appena passata nel Consiglio di Sorveglianza del campione tedesco di riassicurazione, Munich Re. Coincidenza: da commissario si è impegnata a favore del progetto “Desertec”, un piano per fornire energia elettrica a Europa attraverso una rete di centrali solari in Nord Africa… in cui Munich Re è uno dei principali attori.

Un casalingo di prima classe: Günter Verheugen

Ma il caso più emblematico è quello del socialdemocratico tedesco Günter Verheugen. È uno dei più potenti commissari europei degli ultimi dieci anni. In qualità di vicepresidente e commissario per le imprese e l’industria (2004-2010), Günter Verheugen è stato criticato per il suo favoritismo nei confronti degli interessi delle grandi imprese a scapito delle preoccupazioni sociali e ambientali. Ha appena compiuto un ulteriore passo creando, a soli due mesi dalla fine del suo mandato, la sua società di pubbliche relazioni. Con la sua ex collaboratrice e capo di gabinetto, Petra Erler, ha fondato ad aprile una società di consulenza in lobbying, “European Experience Company”.

Günter Verheugen, un super lobbista

Leggere il catalogo dell’agenzia Verheugen lascia perplessi. Ufficialmente, le sue attività non hanno nulla a che fare con il lobbying, come indica il sito web della sua azienda . Tuttavia, l’agenzia si offre di aiutare ” senior leader di istituzioni e aziende pubbliche e private ” nelle loro azioni di lobbying rivolte all’Unione Europea, attraverso ” seminari intensivi di gestione per istituzioni e aziende in collaborazione con esperti delle istituzioni europee “. La “società” addebita anche le sue ” raccomandazioni strategiche nel campo della politica dell’Unione europea e di altre questioni politiche ” e vende un ” sostegno agli sforzi di pubbliche relazioni negli affari dell’UE (discorsi, eventi mediatici, pubblicazioni) ”. Una bella gamma di servizi che un’eurodeputata tedesca, Inge Gräßle (CDU), riassume così: ” Chiunque abbia soldi può comprare l’accesso di Verheugen alle istituzioni europee “. Lo chiamiamo mercenario, giusto?

Mentire per omissione

Come spiegare che le istituzioni europee non vigilano su questo tipo di trasferimenti? Normalmente, gli ex commissari sono tenuti a informare Bruxelles delle loro attività future, al fine di garantire che queste non siano fonte di conflitto di interessi. Verheugen non è riuscito a farlo. Ad aprile la Commissione gli ha chiesto esplicitamente di tenerla informata sulle “ varie attività che [poteva] prevedere nel corso dell’anno ”. Risponde inviando informazioni sui suoi quattro nuovi datori di lavoro. Vale a dire: la Royal Bank of Scotland (Royal Bank of Scotland), l’agenzia di lobbying Fleischman-Hillard, l’organizzazione bancaria tedesca BVR e l’Unione turca delle camere e delle borse (Unione turca delle camere e delle borse merci).

Il Comitato Etico della Commissione Europea3 ha quindi considerato il caso Verheugen. Non sorprende che non trovi nulla di cui lamentarsi. Va notato che questo comitato non ha mai mostrato grande zelo. Concede sistematicamente esenzioni agli ex commissari che, ufficialmente, devono comunque osservare un periodo di un anno prima di indossare il costume da lobbista. I tre ex colleghi di Verheugen hanno anche ottenuto dalla commissione il via libera per andare a consigliare i settori che avrebbero dovuto presidiare in Commissione. Il funzionario tedesco è quindi autorizzato ad esercitare i suoi pochi “extra”… Senza alcun accenno alla sua “European Experience Company” da cui peròil suo fax di rispostaalla Commissione.

Azione informatica contro la corruzione

Il “ Codice di condotta dei Commissari ” non menziona nemmeno la nozione di conflitto di interessi. Il comitato etico ha solo il compito di valutare se la nuova attività è “compatibile con il Trattato sull’Unione Europea”. Tuttavia, Günter Verheugen ha mentito per omissione non trasmettendo al comitato etico la sua vera nuova funzione4 . Nonostante questo, non rischia molto: nessuna sanzione è prevista contro chi infrange la regola.

La rete di associazioni Alter-EU e l’Ong Transparency International chiedono una revisione di questo “codice di condotta” per specificare cosa ci si aspetta dai commissari e per rendere più trasparente il lavoro del comitato etico. E propongono di vietare per tre anni qualsiasi riqualificazione degli ex commissari nel lobbying (negli Stati Uniti, questo divieto è di due anni per gli ex senatori e di un anno per i membri del Congresso). Questa raccomandazione compare anche in uno studio commissionato dal Parlamento europeo nel 2008. È uno degli impegni presi da José Manuel Barroso all’inizio del suo secondo mandato. ” Il Presidente e tutta la Commissione sono pienamente consapevoli delle proprie responsabilità e promuovono l’interesse generale all’interno dell’Unione europea senza permettere che alcuna pressione esterna o interesse personale eserciti un’influenza indebita sul processo decisionale della giunta”, ha assicurato la Commissione, in Febbraio 2010. Misuriamo oggi il grado di sincerità dell’esecutivo europeo.

La rete Alter EU ha appena lanciato, il 22 settembre, un’azione informatica contro il lassismo della Commissione nella vicenda Verheugen.

fonte: BastaMedia

Traduzione: Gerard Trousson