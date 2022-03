Questa volta la vittima sarà l’Europa





di Abdel Bari Atwan .

Durante la seconda guerra guidata dagli Stati Uniti contro l’Iraq nel 2003 e la conseguente invasione e occupazione, ho scritto un articolo sul quotidiano britannico The Observer , commissionato dal suo caporedattore, intitolato ” L’ America è un’esperta di distruzione, non di costruzione “. .

Secondo la rivista medica internazionale Lancet, quel titolo si è rivelato tristemente accurato poiché gli aerei da guerra statunitensi hanno bombardato tutte le infrastrutture dell’Iraq, dalle stazioni idriche ed elettriche ai ponti, e ucciso più di un milione di iracheni.

Quasi 20 anni dopo, l’articolo mi viene in mente mentre seguo gli sviluppi della guerra in Ucraina, l’atteggiamento militare e diplomatico associato delle parti interessate globali e il potenziale scoppio di una guerra nucleare che potrebbe avere conseguenze catastrofiche per il mondo, a cominciare dall’Europa.

Campo di battaglia: Europa

È l’Europa, dopotutto, che sarà il teatro principale di un confronto nucleare se gli attuali sforzi di mediazione non daranno frutti. E qualsiasi “soluzione politica” al conflitto significa vittoria per il presidente russo Vladimir Putin e il suo paese, poiché Mosca accetterà niente di meno se non una completa epurazione della profondità strategica della NATO in Ucraina.

Sono stati gli Stati Uniti a volere e ad iniziare questa guerra, e l’Ucraina e la sua brava gente sono state solo vittime della dichiarazione del presidente americano Joe Biden, entrando alla Casa Bianca, che la Russia è il nemico numero uno negli Stati Uniti, seguita dalla Cina. Ha semplicemente fatto dell’Ucraina “esca avvelenata” per trascinare i russi in una lunga guerra di logoramento che potrebbe minare la loro economia e causare sedizione dall’interno.

La minaccia USA-UE di “sanzioni dall’inferno” era un’arma a doppio taglio: o avrebbe dissuaso Putin dall’invadere l’Ucraina, o lo avrebbe spinto a fare proprio questo. La prima sarebbe stata presentata come una sconfitta russa e la seconda sarebbe stata utilizzata per rovinare finanziariamente lo stato russo, far rivoltare i suoi cittadini contro il loro governo e isolare Mosca.

Ma, circa due settimane dopo l’ingresso del primo carro armato russo in territorio ucraino, l’ingenuità del piano occidentale è stata completamente smascherata. Non solo ha valutato male la velocità con cui Mosca poteva raggiungere i suoi obiettivi, ma ha completamente sottovalutato la capacità della Russia di contrastare le punizioni occidentali con le proprie.

Il piano occidentale ha invece scatenato un contraccolpo di proporzioni monumentali, le cui prime vittime saranno i residenti in Europa e negli Stati Uniti.

Ucraina, selce per accendere il fuoco

Mentre la polvere si posava, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha iniziato a mostrare segni di shock e isteria, castigando la “debolezza” della NATO, radunando battaglioni di neonazisti di destra per sostituire i disertori dell’esercito ucraino e facendo una chiamata mondiale all’estero per trovare combattenti in arrivo in Ucraina per combattere i russi.

Zelensky ora si è reso conto che la NATO era pronta solo a stargli accanto e provocare i suoi sproloqui anti-Mosca fino all’arrivo dei veicoli corazzati russi. Ha presto scoperto di essere stato abbandonato da tutti, in particolare dagli Stati Uniti, il cui rappresentante alle Nazioni Unite ieri ha detto che non avrebbero inviato un solo soldato o aereo in Ucraina.

Forze ucraine

Poiché i prezzi del petrolio sono saliti a circa 130 dollari al barile questa settimana, i paesi europei tra cui Germania, Bulgaria e Francia hanno affermato di non poter fare a meno delle importazioni di petrolio e del gas russo. Queste parole sono la prima indicazione tangibile di una crepa nell’alleanza atlantica e ci si aspetterebbe che si estendessero all’alleanza della NATO man mano che le crepe si approfondiscono.

L’Europa apparentemente trae la sua forza dal potere della sua economia e dai cosiddetti “valori comuni” dell’ordine liberale in declino basato sulla democrazia, i diritti umani e la giustizia sociale. Oggi, questi elementi vengono erosi uno ad uno mentre la censura, l’autoritarismo e il profitto bellico prendono piede all’interno del governo occidentale.

Le maschere sono cadute.

Invece, questi “valori” vengono rapidamente sostituiti da palesi sensibilità razziste, che favoriscono il cittadino “biondo e occhi azzurri” rispetto a tutti gli altri e mobilitano movimenti neonazisti ed estremisti per mantenere “l’ordine nel mondo occidentale basato su regole”.

L’economia è potere: il crollo dell’alleanza occidentale

La prosperità economica, la sicurezza e la stabilità di cui l’Occidente ha goduto dalla fine della seconda guerra mondiale sopporterà il peso maggiore di questo confronto che prende forma in Ucraina, e sembra quasi certo che potrebbero derivarne il collasso finanziario, il caos politico e la frammentazione geografica all’interno degli stati .

Decenni di sanzioni punitive imposte dagli Stati Uniti come alternativa all’intervento militare diretto in Corea del Nord, Iran, Siria, Cuba e Venezuela non hanno raggiunto i loro obiettivi. Non hanno determinato il “cambio di regime” previsto, ed è molto improbabile che le attuali sanzioni contro la Russia, se imposte (finora il flusso di petrolio e gas russo è pagato tramite il sistema finanziario SWIFT) in tutto o in parte parte, sarà un’eccezione.

Alexander Novak, vice primo ministro dell’Energia della Russia, lunedì notte ha avvertito delle conseguenze “catastrofiche” per i mercati globali del petrolio e del gas se gli Stati Uniti seguiranno le loro minacce di vietare le esportazioni di energia del suo paese.

Queste azioni, ha previsto, si tradurrebbero in un aumento di dieci volte del prezzo per metro cubo di gas naturale e un prezzo senza precedenti di 300 dollari al barile di petrolio. Novak ha inoltre minacciato che Mosca si sarebbe vendicata interrompendo le forniture di gas all’Europa tramite il suo gasdotto Nord Stream 1, soprattutto se la Germania continuasse a sospendere la sua controparte Nord Stream 2 in risposta alle pressioni statunitensi e Washington imponesse un divieto petrolifero russo.

Il Nord Stream 1 è attualmente operativo al 100% e pompa quasi 60 miliardi di metri cubi all’anno in Europa.

Gli Stati Uniti hanno distrutto Iraq, Siria, Afghanistan e Libia e non sono stati coinvolti nella ricostruzione di nessuno dei paesi sconvolti delle distruzioni.

Ma la vittima ora sarà l’Europa, che, pur essendo in grado di fare il prepotente su questi stati più deboli, non potrà farlo con una potenza mondiale molto più grande e più forte come la Russia, guidata da un astuto stratega geopolitico come Vladimir Putin.

L’Europa ora presta i suoi territori all’ultima guerra americana. Affronta una potenza nucleare alleata con altri stati nucleari come la Cina, la Corea del Nord e, potenzialmente, l’India. Questa volta, la magia può essere attivata sul mago e la distruzione sugli Stati Uniti.

Fonte: Bruno Bertez

Traduzione: Gerard Trousson