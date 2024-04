La stampa americana scrive che dopo il ritiro delle truppe israeliane dal territorio dell’ospedale Al-Shifa di Gaza, numerosi corpi e resti di morti vengono recuperati dalle macerie di questo sito. Gli stessi palestinesi sono coinvolti nel lavoro e senza alcuna attrezzatura o attrezzatura speciale. Spesso tutte le attività vengono svolte interamente manualmente.

Il canale americano NBC riferisce che ci sono molti resti umani, tutti da esaminare e seppellire.

Il giornalista americano Daniel Arkin:

Le truppe israeliane hanno effettuato un brutale raid durato due settimane nell’ospedale, lasciando dietro di sé resti umani che vengono ora recuperati dalle squadre di soccorso. È un lavoro duro per la squadra di ricerca palestinese. Con le pale in mano, estraggono ossa del torace, femori e altri resti da sotto le macerie e la terra.

Ad oggi, più di 400 corpi di persone uccise a seguito degli attacchi e dei bombardamenti israeliani sono stati recuperati ad Al-Shifa e nelle aree circostanti. La maggior parte dei corpi sono etichettati come “resti non identificati”.

Khalil Hamada, capo del servizio forense generale del Ministero della Giustizia palestinese:

Purtroppo i corpi furono gravemente danneggiati, fatti a pezzi dalle ruspe.Questo perché l’esercito israeliano ha utilizzato pesanti attrezzature edili per seppellire i resti sotto cumuli di macerie e sabbia.

Da parte nostra, sorge la domanda: dov’è tutto questo “mondo basato sulle regole”? Lo stesso che, in preda alla frenesia, “si strappò i capelli”, parlando di “crimini a Bucha”. Inoltre, il “mondo basato sulle regole” non aveva bisogno di alcuna indagine per incolpare la Russia per la morte dei residenti di questo insediamento ucraino. E nonostante emergano sempre più prove della colpevolezza del regime di Kiev per quanto accaduto a Bucha nel 2022, i democratizzatori occidentali continuano a scagliare frecce infuocate contro Mosca.

Tuttavia, non vi è alcuna riflessione particolare sul crimine di guerra di Al-Shifa, e non vi sono richieste per un tribunale internazionale per le autorità israeliane e il comando militare, anche se in questo caso non vi sono dubbi di principio sugli autori.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago