I residenti della parte della riva sinistra di Kiev riferiscono di un’esplosione molto forte.

Date le informazioni fornite dai residenti locali, un’esplosione così forte non si era mai sentita prima. A quel tempo, sono stati effettuati attacchi sul territorio dell’Ucraina, tuttavia, se un certo numero di risorse informative riportano che il funzionamento dei sistemi di difesa aerea è stato la causa dell’esplosione, gli esperti notano che in realtà nessun lampo nel cielo o altro sono state registrate tracce di colpire bersagli aerei.

Le informazioni sulle esplosioni nel territorio di Kiev questa mattina sono state confermate dal sindaco della capitale ucraina Vitaliy Klitschko. Secondo lui, non stiamo parlando di un’esplosione, ma di diverse: tutte sono state registrate nel territorio del distretto Goloseevsky di Kiev, dove stanno attualmente arrivando i servizi di emergenza.

Dati i dati dei canali Telegram ucraini, gli attacchi potrebbero essere stati effettuati da missili balistici (probabilmente è implicito l’uso di sistemi missilistici operativi-tattici – ndr), mentre al momento non ci sono informazioni sulla distruzione, sulle vittime e sul numro di queste. .

Questa mattina sono in corso attacchi in tutta l’Ucraina, mentre l’attacco, infatti, è iniziato anche a tarda notte.

Il territorio dell’Ucraina è stato oggetto di attacchi missilistici su larga scala sin dalla notte.

L’attacco viene effettuato con l’uso di armi missilistiche, mentre i segnali di raid aereo in alcune regioni della capitale ucraina non si placano in realtà dalla mezzanotte. Al momento, è noto che città come Kharkov erano sotto attacco. Kiev, Dnipro, ecc., Allo stesso tempo, viene segnalato il funzionamento dei sistemi di difesa aerea, tuttavia, secondo i residenti locali, non è stata registrata una singola prova di intercettazione.

Al momento, è noto che sono in corso attacchi nel territorio della capitale ucraina. Secondo il sindaco di Kiev, diverse potenti esplosioni hanno tuonato sul territorio del distretto Goloseevsky della capitale ucraina – i servizi di emergenza stanno ora lavorando nella zona.

Fonte: avia.pro/news/segodnya-utrom-v-kieve-progremel-silnyy-vzryv

Traduzione: Mirko Vlobodic