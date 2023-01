Questa guerra occidentale contro la Russia è solo stupidità?





di Alastair Crooke

Non solo non esiste alcuna minaccia russa indipendente dalla politica statunitense, ma è anche l’espansione della NATO per “rispondere alla minaccia russa” che crea proprio la minaccia che questa espansione avrebbe dovuto combattere.

La guerra per procura degli Stati Uniti contro la Russia è stupida. In una recensione del libro di Benjamin Abelow, ” How the West Brought War to Ukraine “, Peter Ramsay, professore di giurisprudenza presso la London School of Economics, spiega come Abelow eviti la narrativa semplicistica “Putin ha invaso l’Ucraina” e attribuisca la responsabilità primaria al guerra a cause meno immediate: “la stupidità e la cecità del governo americano” e la “deferenza e vigliaccheria” dei leader europei verso questa “stupidità” del governo americano.

“ Sebbene Abelow descriva molto chiaramente l’arroganza autoironica e l’ipocrisia della politica occidentale, non tenta di spiegare come; o perché la politica americana è diventata così stupida oi leader europei così codardi. Sembra sbalordito dalla situazione, descrivendo il livello di irrazionalità coinvolto come “quasi inconcepibile”. »

Tuttavia, dobbiamo progettarlo, perché è successo e questo sta portando a un cambiamento rivoluzionario in Medio Oriente, che si sta riconfigurando come parte del blocco BRICS+; una transizione che, di per sé, fa presagire un enorme cambiamento nel quadro della geoeconomia.

In fondo, la ‘monumentale stupidità’ – per la quale Abelow cita l’accademico britannico Richard Sakwa – non è qualcosa di nascosto, ma piuttosto una di quelle ‘verità’ che sono ‘là fuori allo scoperto’. Si tratta del fatto che l’esistenza della NATO è convalidata dalla gestione delle “minacce” percepite che, in un processo di pensiero circolare, sono state proprio provocate dall’allargamento della NATO – un allargamento apparentemente effettuato per gestire queste “minacce”.

Leader delal UE con Stoltenberg

In breve, è un argomento circolare a circuito chiuso. Non solo non esiste una minaccia russa indipendente dalla politica americana, ma è anche l’allargamento della NATO per “affrontare la minaccia russa” che crea proprio la minaccia che l’allargamento avrebbe dovuto combattere.

Allo stesso modo, è questo tipo di ragionamento circolare che fa di “Putin un Hitler” – un epiteto che si autoavvera creato perché l’espansione della NATO è innanzitutto “ragionevole” (un “valore” e un diritto nazionale) e che, quindi, chiunque lo contesti deve essere un “fascista”.

Abelow chiede semplicemente: “ Quale persona sana di mente crederebbe che mettere un arsenale di basi e armi occidentali al confine con la Russia non produrrebbe una risposta potente?” »

Fondamentalmente, Abelow lamenta che la follia che lo infastidisce intensamente è che i politici americani riconoscano la circolarità delle loro argomentazioni (fornisce esempi), ma non ammettano per un momento alcuna argomentazione contraria. Sanno “una cosa”, ma dicono “un’altra”, dice.

Ma l’accusa di pazzia, sostiene Ramsay, ” sebbene sia retoricamente attraente, tende a oscurare un aspetto essenziale del narcisismo che guida la politica occidentale: l’aspetto in cui l’autostima del senso della virtù è informata dalla mentalità dominante del nostro tempo – le idee che influenzano non solo “esperti”, ma anche leader politici e intere popolazioni ”.

Questo narcisismo e l’autostima compiaciuta sono davvero un fattore chiave, ma dobbiamo comprendere appieno il loro ruolo rivolgendoci a Leo Strauss, il cui pensiero ha plasmato così una generazione di conservatori americani (gli Straussiani).

Strauss ha tenuto lezioni all’Università di Chicago a due livelli distinti: in uno, ha insegnato apertamente a tutti gli studenti; ma per i pochi eletti – tenuti in quarantena dagli altri – ha fornito un diverso “insegnamento interiore” (sulla Repubblica di Platone, per esempio). A un gruppo di studenti è stato dato il “concerto” standard sulla Repubblica come mito fondamentale dell’Occidente. I pochi privilegiati (molti dei quali sarebbero diventati i principali neoconservatori), invece, furono istruiti da Strauss sul significato profondo della Repubblica, vale a dire la manipolazione machiavellica e patologica.

Strauss insegnava che la “verità” di Platone doveva essere portata alla luce da una classe eletta che possedeva una certa “natura” e doni che la maggior parte degli uomini non ha: la capacità di cogliere il significato occulto delle parole letterali. Questi uomini, scrive Platone, sarebbero costituiti dalla classe dei guerrieri, superiore per rango e onore alla classe dei produttori e dei commercianti. Strauss scriveva nello stesso tono che contraddistingueva anche l’insegnamento di Machiavelli mostrando un carattere “duplice”.

Ma l’idea centrale per gli iniziati eletti era semplice: il potere è qualcosa che usi o perdi.

E in questo contesto, la “predicazione” dei neoconformisti è semplicemente che il significato più profondo si perde nel fragoroso frastuono del discorso liberale.

Il principale pensatore neoconservatore Robert Kagan, ad esempio, ha fatto eco al Discomfort Speech di Jimmy Carter del 1979 quando ha sostenuto che l’autostima del liberalismo negli Stati Uniti impedisce agli americani di mettere in discussione le radici del proprio malessere. Carter l’aveva identificata “ come una crisi che colpisce il cuore, l’anima e lo spirito della nostra volontà nazionale. Possiamo vedere questa crisi nel crescente dubbio sul senso della nostra stessa vita e nella perdita di un’unità di intenti per la nostra nazione ”.

L’argomento dei neoconformisti per una guerra contro la Russia è quindi, di per sé, forse stupido, ma non necessariamente così irrazionale come generalmente si crede. Come ha sottolineato Kagan , la marcia in avanti è la linfa vitale del sistema politico americano. Senza di essa, la finalità dei vincoli civici di unità è inevitabilmente messa in discussione . Gli Stati Uniti che non sono un glorioso impero repubblicano in movimento, non sarebbero gli Stati Uniti, punto.

Questa comprensione interiore del “malessere” americano, tuttavia, non può essere espressa pubblicamente contro un soffocante monopsonio liberale sul discorso pubblico, suggerisce.

Pat Buchanan (un eminente commentatore politico e tre volte candidato alla presidenza) ha fatto lo stesso punto : “ Quanto tempo ci vorrà prima che il popolo americano… cominci a perdere la fiducia nel sistema democratico stesso? È chiaro che uno dei motivi della nostra attuale divisione e malessere nazionale è che abbiamo perso la grande causa che animava le generazioni precedenti: la Guerra Fredda ”.

Forze USA in Ucraina

“ Il ‘Nuovo Ordine Mondiale’ di George HW Bush ha solo entusiasmato le élite. La crociata per la democrazia di George W. Bush non è sopravvissuta alle continue guerre afgane e irachene che ha lanciato in suo nome. L'”ordine basato sulle regole” del Segretario di Stato Antony Blinken incontrerà la stessa sorte “.

Chiaramente, l’apparente “stupidità” insita nella narrazione della NATO può essere intesa come la tensione tra i neoconservatori, che hanno una lettura privilegiata della politica, e la volontà di utilizzare l’argomento della NATO per distruggere la Russia.

Questo insensato ragionamento neo-conservatore e circolare della NATO per la guerra alla Russia, ovviamente, serve chiaramente a mobilitare i collegi elettorali “liberali” degli Stati Uniti e dell’UE, dove la distruttiva pigrizia narcisistica e la mancanza di volontà di praticare l’autocoscienza cancellano il pensiero critico, secondo il punto di vista straussiano (cioè impediscono di comprendere l’imperativo di Putin per il potere che è visto come un fallimento).

Ma gli Straussiani – con la loro lettura interna della politica – percepiscono che gli Stati Uniti non possono sopravvivere né a una vittoria russa né a un’ascesa tecnica ed economica in Cina, perché se gli Stati Uniti non usano (il loro potere), perderanno (il loro primato nel mondo ).

Washington ha chiaramente commesso un errore forse esistenziale nel pensare che le sanzioni che avrebbero portato al collasso finanziario della Russia sarebbero state un successo “assoluto”. La squadra di Biden si è così messa in un “angolo” dell’Ucraina e non merita simpatia. Ma a questo punto – realisticamente – che scelta ha la Casa Bianca? I neoconservatori sosterranno che il regresso rappresenta un rischio esistenziale per gli Stati Uniti. Eppure è forse un rischio che alla fine potrebbe rivelarsi inevitabile.

Ancora una volta – e per essere chiari – non si tratta tanto di mantenere l’egemonia militare degli Stati Uniti quanto di mantenere l’egemonia finanziaria degli Stati Uniti – da cui dipende tutto il resto, inclusa la loro capacità di finanziare i bilanci della difesa di 850 miliardi di dollari USA.

E «qui arriviamo al vero collante degli Stati Uniti». Darel Paul, professore di scienze politiche al Williams College, scrive : “ Sin dalla fondazione del Paese nel fuoco della guerra, gli Stati Uniti sono stati un impero repubblicano espansionista che incorpora costantemente nuove terre, nuovi popoli, nuovi beni, nuove risorse, nuove idee… La continua espansione militare, commerciale e culturale da Jamestown e Plymouth ha coltivato l’irrequietezza, il vigore, l’ottimismo, la fiducia in se stessi e l’amore per la gloria per i quali gli americani sono stati conosciuti per molto tempo . Questa “colla” diventa quindi esistenziale in senso non militare.

Ah… ma l’élite ha costruito anche il sistema finanziario degli Stati Uniti sullo stesso principio di movimento in avanti – non solo forze militari, ma l’energia vitale del dollaro (“incorporando sempre nuove terre, nuovi popoli, nuovi beni, nuovi risorse”…, ecc.). Se, tuttavia, l’espansione finanziaria degli Stati Uniti (e i suoi 30 miliardi di dollari detenuti all’estero) diventa marginale rispetto alle necessità commerciali, potremmo vedere le catene che legano una piramide rovesciata di debito finanziarizzato spezzarsi a un minuscolo perno di garanzie reali… e la piramide si sgretolerà.

Alastair Crook

fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Luciano Lago