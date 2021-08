“Questa è una catastrofe”. Il Telegraph ha nominato i segni del crollo dell’impero americano

Il ritiro delle forze armate statunitensi dall’Afghanistan e la “straziante catastrofe umanitaria” che ne è seguita immediatamente, testimoniano il crollo dell’impero statunitense. Lo ha scritto il quotidiano britannico The Daily Telegraph.

Quello che è successo in Afghanistan mostra che la Casa Bianca non capisce la situazione nel mondo e non può governare il proprio Paese, per non parlare di altre regioni, osserva l’articolo.

Secondo l’autore del The Daily Telegraph, diverse indicazioni indicano il crollo dell’impero americano.

Tra i problemi esterni dell’establishment americano, il giornalista ha citato i risultati infruttuosi degli interventi occidentali nei paesi dell’Est e dell’Asia. I tentativi dell’America di “ricostruire” il Medio Oriente sono descritti nell’articolo come a lungo termine, lenti e alla fine disastrosamente controproducenti.

“In Medio Oriente, tutti i paesi e i territori toccati dagli Stati Uniti sono ora in uno stato di caos”, ha spiegato l’articolo.

Sempre nella pubblicazione, Washington è stata accusata di strategie scelte in modo scorretto che hanno portato “alla distruzione dell’Unione Europea causata dalla crisi migratoria” e al rafforzamento della Cina tanto da “non più contenerla”.

I segni interni della “caduta” dell’impero americano sono, secondo The Daily Telegraph, nella mancanza di accordo tra le élite politiche.

“La costituzione ha fallito e la dipendenza dell’America dai gerontocrati di secondo livello come Biden non promette nulla di buono”, ha aggiunto l’autore.

L’articolo offre una triste prognosi per il futuro, in cui il mondo dovrà affrontare una massiccia migrazione della popolazione, guerre valutarie e la lotta per le risorse naturali.

Crisi interna degli Stati Uniti

Fonte: Daily Telegraph

La disfatta afgana offusca la credibilità degli Stati Uniti in tutta l’Asia

L’uscita disordinata di Biden dall’Afghanistan ha offerto alla Cina un’opportunità d’oro per ritrarre gli Stati Uniti come un alleato inaffidabile e inprevedibile.

Nel suo dichiarato desiderio di porre fine alle “guerre per sempre” americane e di conseguenza di riorientare la politica estera del Paese più direttamente sulla Cina, il presidente degli Stati Uniti Joseph Biden ha spinto avanti con un’uscita precipitosa dall’Afghanistan.

Convinto che gli Stati Uniti abbiano fatto più che abbastanza della loro parte di responsabilità da spendendo trilioni di dollari per la costruzione della nazione in Afghanistan, Biden ha ripetutamente resistito o ignorato gli avvertimenti dei suoi alti funzionari della difesa di un precipitoso crollo a favore delle forze talebane.

Ma l’ uscita ” dura e disordinata” e la vittoria senza soluzione di continuità delle forze talebane ha provocato onde d’urto in tutto il mondo, minacciando di minare la credibilità dell’America e sollevando dubbi sui suoi impegni a lungo termine con gli alleati altrove, specialmente in Asia.

In molti modi, potrebbe aver minato qualunque capitale diplomatico sia stato generato dalla recente visita “di rassicurazione” del Segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin agli alleati nel sud-est asiatico, vale a dire Singapore, Vietnam e Filippine.

Talebani vincitori

Lo spettacolare fallimento dell’amministrazione Biden nel prevedere la velocità del crollo del governo afghano è già stato bollato come uno dei più grandi fallimenti dell’intelligence degli ultimi decenni. Le immagini degli elicotteri statunitensi che salvano diplomatici e residenti disperatamente bloccati a Kabul hanno riportato in vita i ricordi oscuri della “Caduta di Saigon” nel 1975.

Non sorprende che la Cina e i suoi delegati regionali stiano cercando di sfruttare la debacle per ritrarre gli Stati Uniti come un alleato inaffidabile e inprevedibile, che si precipita a intervenire nelle nazioni solo per i suoi interessi e successivamente le scarica nel momento del loro più grande bisogno.

Da quando è salita al potere all’inizio di quest’anno, l’amministrazione Biden ha chiarito che confrontarsi e competere con la Cina è la sua massima priorità strategica. “Siamo in competizione con la Cina per vincere il 21° secolo”, ha dichiarato Biden durante il suo primo discorso prima della sessione congiunta del Congresso ad aprile.

Tuttavia gli ultimi avvenimenti hanno incrinato la fiducia di molti degli alleati degli USA che erano già titubanti nello schierarsi con la campagna anti cinese di Washington.

Traduzione e note: Luciano Lago