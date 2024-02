Quello che si vede solo a Gaza: i bambini di 5 anni preferiscono morire

Medici Senza Frontiere (MSF) ha denunciato al Consiglio di Sicurezza dell’Onu il dramma che stanno vivendo i bambini a Gaza, dove “Israele sta conducendo una guerra senza regole”.

Christopher Lockyear, segretario generale di Medici Senza Frontiere, durante una nuova sessione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) sulla guerra a Gaza, ha illustrato la situazione dei civili e delle strutture mediche, del personale e dei pazienti a causa dei bombardamenti israeliani.

” Per 138 giorni siamo stati testimoni della sofferenza inimmaginabile del popolo di Gaza “, ha detto.

Tuttavia, il tema dei bambini è stato molto sorprendente. Lockyear ha detto che i medici che lavorano nella Striscia di Gaza usano una frase specifica per descrivere un particolare tipo di vittima di guerra.

È un acronimo associato solo a Gaza, il WCNSF —feriti freddi, senza famiglia sopravvissuta (in spagnolo si tradurrebbe come bambino ferito e senza famiglia)

L’espressione cattura la terribile situazione affrontata da molti bambini a Gaza, le cui vite cambiano completamente in un secondo. Il momento è che i loro genitori, fratelli e nonni muoiono a causa di un bombardamento e nulla sarà più come prima.

“Israele uccide 136 bambini al giorno a Gaza, più di qualsiasi conflitto”

“I bambini che sopravvivranno a questa guerra non soffriranno solo le ferite visibili dei traumi, ma anche quelle invisibili”, ha sottolineato il responsabile di MSF davanti ai 15 membri del Consiglio.

🇵🇸🧒🏻👦🏻 | ¡Una infancia robada!



😢 ¿A dónde irán a parar las esperanzas de estos niños palestinos (sobrevivientes) cuya infancia ha sido robada?

⁉️ ¿Qué quedó de sus escuelas🏫, hogares 🏠, espacios de juego?

💔 ¿Qué será de sus vidas sin sus familiares? #FreePalestine #Gaza pic.twitter.com/HN5KIYU5Aq — HispanTV (@Nexo_Latino) February 19, 2024

Ha sottolineato che i minori a Gaza affrontano “ripetuti sfollamenti, paura costante e la testimonianza che i membri della loro famiglia vengono letteralmente smembrati davanti ai loro occhi. Queste lesioni psicologiche hanno portato bambini di appena cinque anni a dirci che preferirebbero morire”, ha osservato.

Il direttore di MSF non ha risparmiato critiche aperte contro Israele, che ha accusato di aver bombardato in più occasioni i convogli umanitari della sua organizzazione, di averne arrestato i membri e di aver attaccato gli ospedali con la tesi che vengono utilizzati dai combattenti palestinesi come base operativa senza fornire” “no prove verificate”.

Stati Uniti e mantenimento del veto sull’armistizio

Lockyear si è scagliato contro gli Stati Uniti, dicendosi costernato per il fatto che abbiano ripetutamente usato il loro veto per impedire al Consiglio di chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario nella guerra di Israele a Gaza.

Dall’inizio della guerra, il 7 ottobre, Israele ha ucciso più di 29.410 palestinesi, la maggior parte dei quali donne e bambini.

L’ONG Save the Children ha denunciato martedì in una dichiarazione che, dal 7 ottobre, “le forze israeliane hanno ucciso e mutilato bambini a Gaza ad un ritmo e su una scala senza precedenti”, stimando l’uccisione di circa 12.400 bambini e la scomparsa di altre migliaia, a a cui si aggiungono 100 bambini palestinesi assassinati in Cisgiordania.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago