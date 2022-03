Quattro segnali che indicano che si sta preparando un “divorzio” tra gli Stati Uniti e il Golfo

I “messaggi rapidi” a Washington da parte degli ex alleati del Golfo Persico sono crudi e suggeriscono fortemente che i giorni dell’egemonia statunitense sono finiti.

Se dalla guerra in Ucraina è emerso qualcosa di buono per il mondo arabo, è stata la diminuzione dello status e dell’influenza degli Stati Uniti nell’Asia occidentale. Washington sta perdendo molti dei suoi tradizionali alleati nella regione, in particolare nel Golfo Persico, e questa tendenza sembra destinata ad accelerare.

Quattro recenti sviluppi lo testimoniano.

In primo luogo, dobbiamo assistere alla visita del presidente siriano Bashar al-Assad negli Emirati Arabi Uniti venerdì [ultimo]. La calorosa accoglienza riservatagli dai suoi leader è stata uno schiaffo in faccia all’amministrazione statunitense, alle sue dichiarate obiezioni alla visita e alle sue sanzioni volte a delegittimare il governo siriano.

In secondo luogo, si noti il ​​crescente disprezzo per l’egemonia statunitense da parte dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti, i due maggiori produttori di petrolio dell’OPEC. Il più notevole è stato il loro rifiuto delle richieste del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di aumentare la produzione di petrolio per abbassare i prezzi e fornire forniture aggiuntive per consentire sanzioni occidentali contro le importazioni russe di petrolio e gas.

In terzo luogo, la visita fallita del primo ministro britannico Boris Johnson per conto di Washington ad Abu Dhabi e Riyadh, dove questi ha fatto velate minacce a entrambi i paesi se non si fossero allineati alla linea occidentale sull’Ucraina , se non si fossero uniti nell’imposizione di sanzioni economiche contro la Russia, o nel rompere i loro accordi di produzione di petrolio con Mosca.

In quarto luogo, c’è l’invito dell’Arabia Saudita al presidente cinese Xi Jinping per una visita ufficiale e l’apertura di Riyadh a valutare le sue vendite di petrolio a Pechino in yuan. Ciò segnala che il regno e forse altri stati del Golfo potrebbero essere disposti ad aderire al nuovo sistema finanziario globale che Russia e Cina stanno sviluppando come alternativa al sistema occidentale.

Dei quattro sviluppi, l’accoglienza riservata al presidente Assad ad Abu Dhabi ea Dubai è stato il segno più chiaro di questa ribellione del Golfo contro gli Stati Uniti e il loro dominio. La visita non doveva aver luogo adesso [e] mostra più lo stato d’animo nei centri di potere del Golfo che altro.

Inoltre, l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti si sarebbero rifiutati di ricevere il Segretario di Stato americano, Anthony Blinken, desideroso di dare seguito alla visita di [Boris] Johnson per cercare di riuscire dove lui ha fallito.

Invece, in un affronto visto in tutto il mondo, il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed Bin Zayed Al-Nahyan, si è recato a Mosca per colloqui con il suo omologo russo Sergei Lavrov. Lo spettacolo pubblico di bonomia che mostravano non poteva che agitare sale nella ferita americana.

I tempi del viaggio di Bashar al-Assad – nell’11° anniversario dell’inizio della guerra guidata dagli Stati Uniti contro la Siria volta a rovesciare il suo governo e tre settimane dopo l’invasione russa dell’Ucraina – e l’indifferenza degli Emirati Arabi Uniti per la reazione arrabbiata degli Stati Uniti sono altri segni dell’avvio di una procedura di divorzio con un partner violento che ruba e inganna i suoi alleati.

La visita di Assad negli Emirati Arabi Uniti ha portato vantaggi significativi a entrambi i paesi e ai loro leader. Ha rotto l’isolamento ufficiale della Siria nel mondo arabo e ha annunciato la rottura dell’embargo americano imposto al Paese. Ciò corona un più ampio processo di “normalizzazione” araba che dovrebbe vedere Damasco riconquistare la sua appartenenza alla Lega araba e il suo ruolo nel processo decisionale collettivo arabo, e partecipare al vertice arabo che si terrà ad Algeri a novembre.

Questa mossa audace avvantaggia anche gli Emirati Arabi Uniti in molti modi. Questo aiuta a compensare l’impatto estremamente negativo sulla loro immagine che è risultato dalla sua firma dei cosiddetti Accordi di Abraham e dal patrocinio entusiasta del nemico israeliano.

Costruire ponti di fiducia e cooperazione con l’Asse della Resistenza attraverso la Siria, il più stretto alleato dell’Iran, potrebbe anche aiutare gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita a trovare vie d’uscita dal loro pantano nello Yemen. Forse non è un caso che Riyadh si offra di ospitare un dialogo multipartitico yemenita e abbia ufficialmente invitato a partecipare il movimento Houthi di Ansarullah.

In breve, ciò a cui assistiamo oggi sono le manifestazioni di una rivolta contro l’egemonia americana nel mondo arabo da parte dell’asse della “moderazione” araba guidato dal trio egiziano-emirati-saudita. È aperto ad altri stati del Golfo e arabi come Iraq, Algeria e Sudan, se lo desiderano. Questo nuovo asse potrebbe diventare più chiaro al vertice di Algeri in autunno.

Il processo di normalizzazione araba con Israele è destinato a rallentare. Questo è l’errore più grave che i paesi in via di normalizzazione – vecchi e nuovi – avrebbero potuto fare e dovrebbe essere fermato del tutto. Ma c’è ottimismo al riguardo, perché volgersi contro gli Stati Uniti significa anche rivoltarsi contro Israele.

Nel frattempo, l’aereo presidenziale di Assad, che negli ultimi dieci anni ha volato solo a Mosca e Teheran, dovrebbe fare molti altri viaggi nelle settimane e nei mesi a venire. La sua prossima destinazione dopo Abu Dhabi potrebbe essere Riyadh o Il Cairo, nonostante tutti gli sforzi degli Stati Uniti per bloccargli la strada.

Abdel Bari Atwan

Fonte: https://reseauinternational.net/quatre-signes-quun-divorce-entre-les-etats-unis-et-les-pays-du-golfe-est-en-cours/

Traduzione: Gerard Trousson