Quattro nuove guerre portate da Biden

da Redazione

In questi giorni, i liberal/globalisti, americani, e con loro i loro fedeli seguaci in tutto il mondo, stanno celebrando la vittoria. Il futuro del mondo sembra loro luminoso e senza nuvole

I giorni dell ‘”impossibile Paperino” sono finiti, la spaccatura in Occidente sta per finire e la vittoria dell’ordine mondiale liberal/globalista diventerà completa e definitiva.

Il problema, però, è che non si tratta di una vittoria, figuriamoci di quella finale. Questo è abbastanza ben compreso dalle persone che si uniranno ai ranghi degli alti burocrati di Washington, ma non hanno fretta di condividere questa conoscenza intima né con l’elettorato occidentale né con il resto degli abitanti del pianeta.

Quasi filigrana ha orchestrato elezioni americane, severi divieti sui social network, minacce (già parzialmente realizzate) di procedimenti penali contro i dissidenti e promesse di ripristinare completamente l’ordine mondiale scosso: questa non è la fine della guerra, ma il suo vero inizio. Sì, non una guerra, ma diverse guerre: crudeli, costose e con un esito imprevedibile.

La nuova amministrazione dovrà condurre una guerra civile all’interno del paese, due guerre fredde sulla scena internazionale e una grande guerra culturale, prima negli Stati Uniti e poi in tutto il mondo. Forse a loro si aggiungeranno uno o due conflitti militari locali. Dovremo lottare contemporaneamente su tutti i fronti, in condizioni di crescente scarsità di risorse.

Nessuno dovrebbe essere fuorviato dalle vittorie elettorali (più precisamente amministrative) dei liberal/globalisti, dalla completa demoralizzazione dei resti dell’amministrazione Trump e dal tradimento codardo della maggioranza dei parlamentari repubblicani. Nelle retrovie, la squadra di Biden ha più di settanta milioni di americani arrabbiati rimasti (il proletariato bianco). Adesso sono scioccati, depressi e confusi. Ma per quanto tempo?

Fans di Trump a Washington il 6 gennaio

A giudicare dalle azioni delle società Big Figures, delle agenzie federali e dei leader del Partito Democratico degli Stati Uniti, i vincitori hanno molta paura delle azioni di ritorsione degli elettori arrabbiati di Trump. Ecco perché contro di loro è stata lanciata un’ampia campagna di intimidazione e repressione. Il leader democratico al Senato ha già chiesto per i manifestanti a Washington del 6 gennaio (prima del processo!) un divieto immediato di movimento in tutto il Paese. E i pubblici ministeri federali incaricati dell’assalto al Campidoglio, nell’atto di accusa, hanno affermato che i partecipanti agli eventi “avevano in programma di catturare e uccidere” i membri del Congresso, oltre che di “rovesciare violentemente il governo degli Stati Uniti”. Si richiamano involontariamente le frasi delle “troike” sovietiche degli anni Trenta, in cui i repressi “si rivelarono” cospiratori e spie dei nemici esterni.

Ma una cosa è reprimere l’intellighenzia e la burocrazia generalmente leale e ideologicamente chiusa, un’altra è cercare di opprimere agricoltori, insegnanti, piccoli imprenditori, operai, ingegneri, veterani dell’esercito, ecc.. Qui, come mostra la storia, c’è non c’è modo di fare a meno della guerra civile… Non sarà possibile cancellare metà del Paese dalla vita civile in altri modi.

La nuova guerra civile sarà completamente diversa dalle guerre del passato, con i loro attacchi ai fronti e le città in tempesta. E mentre la probabilità di diversi gravi conflitti armati all’interno degli Stati Uniti rimane molto alta nei prossimi anni, una nuova guerra civile americana sarà distribuita in ogni momento.

Prima di tutto, si manifesterà con la perdita del governo – l’impassibilità delle squadre a causa della rigidità di una parte significativa della popolazione. Il “Tea Party Movement”, parte dell’attivista Trumpista, iniziato nel 2007, ha una lunga storia di resistenza alla politica federale. I tentativi di ripristinare la controllabilità e la lotta intorno ai nodi del processo decisionale da parte delle autorità locali e regionali saranno accompagnati da un odio sempre crescente di alcuni cittadini per altri e dall’inevitabile violenza in questi casi.

La situazione sarà aggravata dalla già iniziata migrazione interna tra gli Stati. Le comunità sono ancora abbastanza divise oggi, e quando la popolazione è mista, i conflitti locali divamperanno con forza speciale. È possibile che il sistema fiscale subirà un’erosione e questo complicherà notevolmente la posizione del centro federale.

La sconfitta della resistenza sarà molto problematica proprio per la sua frammentazione e per la varietà di fattori che l’hanno generata. Ci vorrà una discreta quantità di tempo e impegno per mettere le cose in ordine. Per non parlare delle perdite, principalmente di risorse e di reputazione. Affinché i liberali di Washington siano in grado di soggiogare il paese diviso, dovranno spendere una parte significativa della questione monetaria per pacificare le comunità americane, così come ancora una volta “esporsi” al mondo intero.

E il mondo sarà irrequieto. Almeno due Guerre Fredde sono già state dichiarate dall’enturage dell’amministrazione Biden prima che si insediassero a Washington. Stiamo parlando di un confronto di principio con Russia e Cina.

Se l’amministrazione Trump stava giocando una dura partita economica con Pechino, progettata per ostacolare l’espansione economica e geopolitica della Cina, la nuova amministrazione ha serie rivendicazioni ideologiche nei confronti della Cina e della sua leadership. Per questo, la Cina è a disagio per il fatto che personifica un’organizzazione sociale alternativa che è diversa dalla democrazia liberale occidentale, ma ha dimostrato la sua efficacia.

Esercitazioni Russia e Cina

Continueranno vari tipi di restrizioni commerciali e tariffarie nei confronti della RPC e restrizioni finanziarie e amministrative mirate nei confronti di società e individui specifici in Cina. Questo è il motivo per cui Joe Biden in diverse interviste ai media americani ha già affermato che non abbandonerà “per la prima volta” le misure prese anche sotto Trump. Ma lo scopo e la natura delle misure economiche cambieranno in modo significativo.

A Trump non importava esattamente cosa stesse facendo o cosa non facesse la Cina. L’attenzione si è concentrata sugli interessi delle industrie, degli imprenditori e dei lavoratori americani. Le compagnie celesti ei loro leader politici erano visti come concorrenti. Vari metodi furono usati per sconfiggerli, ma la vittoria fu intesa come l’assenza dell’influenza della Cina sullo sviluppo dell’industria e l’aumento dell’occupazione negli Stati Uniti.

Per il Partito Democratico degli Stati Uniti, al contrario, è molto importante come funziona la Cina. Se accetta di entrare a far parte dell’ordine mondiale liberale, e non solo in termini di divisione internazionale del lavoro, ma anche in termini di valori, la sua crescita sarà tollerata. Se non mostra un “buon comportamento”, cercheranno di isolarla e, se possibile, sopprimerla. Questo è il modo in cui il mondo è visto da quei think tank liberali negli Stati Uniti, da dove gli alti funzionari dell’amministrazione di transizione di Biden vengono inviati agli uffici di Washington. In primo luogo, cercheranno di raggiungere un accordo con Pechino, costringendola a moderare i suoi appetiti di influenza regionale.

Ma, se la Cina continua a dichiararsi leader industriale e tecnologico, e anche ideologicamente indipendente, non ci può essere altro che la Guerra Fredda tra le due potenze.

Con la Russia, la situazione è leggermente diversa. A volte, leggendo le opere degli strateghi americani, è difficile liberarsi della sensazione che il contenimento della Russia sia causato dal fatto che non è chiaro cos’altro si possa farne. Farsi alleati di Mosca significa darle certe garanzie (anche nei confronti della Cina) e includerla nella divisione internazionale del lavoro non solo come fornitore di materie prime. È impossibile liquidare un paese come la Russia. Neanche il team di Biden può ignorarlo.

I tentativi di Obama durante il suo primo mandato di dimostrare che Mosca non è un nemico non hanno convinto l’establishment, perché non poteva nemmeno essere dichiarato amico. Durante il suo secondo mandato, il 44 ° presidente degli Stati Uniti ha cercato di sottovalutare l’importanza della Russia (ricordate le sue parole su un potere “regionale”?), Ma di conseguenza è stato accusato di connivenza con “i piani insidiosi di Putin”. Tutto si è concluso con sanzioni e una quasi rottura delle relazioni diplomatiche.

E poi le stesse persone che ora sono tornate al potere hanno inventato una storia con gli “hacker russi” e, in generale, la colpa della Russia per tutto ciò che di brutto accade negli Stati Uniti e in Europa. Ora questa storia fa parte del mainstream liberale e differisce in quanto i suoi atteggiamenti ideologici sono molto persistenti. Piaccia o no, devono seguire. Quindi l’immagine del nemico dominerà le relazioni tra Washington e Mosca, a prescindere da quanto sia benefica per la Casa Bianca e in generale per l’adeguata evoluzione della situazione nel mondo. L’amministrazione Biden dovrà semplicemente “affrontare Putin” e spendere risorse per questo.

Infine, un’altra guerra che i nuovi padroni dovranno intraprendere a Washington è legata al fatto che nel corso della lotta contro Trump, l’establishment liberale ha più volte rafforzato gruppi e movimenti di estrema sinistra negli Stati Uniti. Da un lato, i combattenti di strada di sinistra sono ancora molto necessari alla leadership del Partito Democratico e alle multinazionali dietro di esso, dall’altro, sono diventati una seria minaccia per la leadership del partito.

Russi celebrano ricorrenza

La nuova amministrazione non può permettere alla sinistra di dominare la politica, ma non può “prosciugarla” o sopprimerla. L’unica via d’uscita per lei è bruciare il movimento di sinistra nel conflitto civile intra-americano, anche se questo comporta vittime non solo tra i conservatori “odiosi”, ma anche tra i liberali “abbastanza rispettati”. Quindi il movimento MeToo ha distrutto il demiurgo liberale Harvey Vanstein, ma ha permesso una riformattazione completa delle norme e delle regole aziendali e le ha poste al di sopra del principio legale statale della presunzione di innocenza.

Gli Stati Uniti stanno affrontando una sorta di rivoluzione culturale al contrario: una lotta per governare una strada postindustriale e declassificata, supportata dall’ambiente accademico e dall’industria dell’intrattenimento.

I movimenti di sinistra contemporanei oggi sono solo marginalmente interessati alle questioni socio-economiche. Molto più importanti per loro sono i diritti delle varie minoranze e la distruzione dello stile di vita tradizionale nei paesi sviluppati. Inoltre, sono di natura globale. Pertanto, le guardie rosse della guerra culturale si troveranno alle porte di istituzioni ed edifici residenziali di vari paesi. Washington li sosterrà e li limiterà allo stesso tempo. Sarà una guerra strana, ma non per questo meno feroce.

Mi auguro che la Russia sia pienamente preparata per le sfide associate all’inevitabile conflitto della nuova amministrazione americana.

Ma sarebbe bello per i liberali di tutti i paesi rendersi conto che non è stata data loro la vittoria, ma quattro nuove guerre, per le quali ora si ritiene che siano mobilitate senza eccezioni.

Dmitry Drobnitsky,

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov