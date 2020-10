QUANTO VICINO È TROPPO VICINO? LA RUSSIA AMMETTE PREOCCUPAZIONE PER I MILIZIANI NEL CAUCASO MERIDIONALE

Il ministero degli Esteri russo non nega il pericolo che i mercenari provenienti da Siria e Libia che partecipano alle battaglie in Nagorno-Karabakh possano “infiltrarsi” in Russia.

“È certamente impossibile negare un tale pericolo”, ha detto il vice ministro degli Esteri russo Oleg Syromolotov in un’intervista a RIA Novosti.

“Non ci sono leggerezze nella lotta al terrorismo. È importante analizzare tutti i rischi, compresi quelli potenziali, per lavorare in anticipo sulla curva di pericolo “, ha affermato.

“Le forze di sicurezza russe stanno monitorando da vicino la situazione e, come si suol dire,” tengono il polso degli eventi “, ha concluso Syromolotov.

Il capo del Servizio di intelligence estera della Federazione Russa, Sergei Naryshkin, aveva affermato in precedenza che, secondo le informazioni disponibili, i mercenari delle organizzazioni terroristiche internazionali che combattono in Medio Oriente stanno attivamente entrando nella zona del conflitto e vengono dispiegati a migliaia .

In precedenza, nel corso della visita, Siromolotov ha avuto un incontro con l’Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario dell’Armenia presso la Federazione Russa Vardan Toghanyan.

Truppe armene sul fronte

Le parti hanno scambiato opinioni nel contesto dell’escalation in corso nella zona di conflitto del Nagorno-Karabakh.

“Sono state evidenziate l’inammissibilità del trasferimento di militanti di gruppi armati illegali da un certo numero di paesi del Medio Oriente e del Nord Africa alla regione e la necessità di un ritiro immediato di quei militanti dalla regione”, si legge nel comunicato.

Secondo le informazioni disponibili, migliaia di militanti vengono inviati in Azerbaigian dalla Turchia.

Secondo quanto riferito, la trasferta è di 3 mesi e lo stipendio è di $ 2.000 al mese, mentre il viaggio in Libia dura 6 mesi e lo stipendio è di $ 1.500 al mese.

In precedenza, il presidente russo in una conversazione telefonica con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva espresso preoccupazione per il coinvolgimento dei militanti nel conflitto del Nagorno-Karabakh.

Il presidente russo e il presidente turco hanno anche discusso al telefono degli sviluppi in Siria e Libia.

Sia l’Azerbaigian che la Turchia sono consapevoli che la politica dell’Armenia negli ultimi anni non ha reso facile per la Russia intervenire e assistere Yerevan.

Nonostante l’accordo per la difesa reciproca, la Russia non si muoverà per assistere il governo Nikol Pashniyan, e soprattutto in una regione che la stessa Armenia non riconosce come indipendente, ed è una sorta di limbo.

Tuttavia, come accennato in precedenza, la Russia vede la presenza di militanti in Nagorno-Karabakh e nel più ampio Caucaso meridionale come una linea rossa, che potrebbe giustificarne l’intervento, in modo che la situazione non si aggravi ulteriormente.

Mercenari provenienti dalla Siria

Dopotutto, Mosca ha già affrontato due guerre cecene contro al-Qaeda (poiché è un segreto di Pulcinella che i suoi sostenitori fossero piuttosto attivi).

Lo sforzo per combattere il terrorismo e contenere la potenziale minaccia che si diffonde verso la Russia è stato anche uno dei motivi principali per cui ha iniziato la sua campagna in Siria, dopo essere stato invitato dal governo del presidente Bashar al-Assad.

In quanto tali, l’Azerbaigian e la Turchia sono più che sufficienti per catturare efficacemente l’intero Nagorno-Karabakh, ed è sconcertante perché stiano minando le proprie possibilità schierando più miliziani nella regione.

E ci sono diverse speculazioni per il motivo:

Potrebbe essere che Ankara e Baku si siano fidati troppo della propaganda neo-ottomana e che la Turchia sia diventata troppo abituata a usare “carne da cannone” sul campo di battaglia. Gli esempi ovvi sono Siria e Libia.

Ankara potrebbe essere interessata a un’ulteriore espansione verso il Caucaso settentrionale della Russia e anche l’uso di gruppi di mercenari per procura con sede in Siria fa parte di questo piano. Come andrà a finire? Solo il tempo lo dirà.

Indipendentemente da ciò, attualmente, sembra che Baku e Ankara siano sul punto di sospingere la Russia a partecipare al conflitto, ed è da vedere se andranno troppo oltre.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago