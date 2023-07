Quando lasciamo entrare la guerra, vinciamo.

di Aleksandr Dugin

Non ci sono risultati della controffensiva ucraina.

È esattamente così. Non è solo la nostra propaganda, è un fatto oggettivo che non può essere spalmato e relativizzato da nessuna tecnica di informazione. Gli strateghi occidentali inizieranno a comprendere questo fatto. Questo è già un esame di realtà.

Ma…. Non esiste una “controffensiva ucraina” non di per sé, ma perché il soggetto è l’esercito russo, che si è preparato, ha tenuto conto degli errori precedenti, ha preso sul serio le minacce del nemico, ha creato il più potente sistema di difesa e ha eroicamente – a costo di gravi sacrifici! – ha respinto l’assalto del nemico. Non era patetico e debole, era potente, brutale e serio. Noi ci siamo semplicemente rivelati ancora più forti, più risoluti e più convinti della nostra vittoria. “Non c’è una controffensiva ucraina” perché c’è un guerriero russo.

I responsabili occidentali di Kiev sono chiaramente delusi dai risultati della cosiddetta controffensiva, sì, e stanno pensando a cosa fare dopo, a quali conclusioni trarre. L’Occidente è un computer, niente di personale. Più siamo duri e risoluti, più questo computer ricalcola la situazione generale. Dobbiamo colpire tutti gli obiettivi, tutti i bersagli, senza prestare attenzione a nulla. Poi questo computer calcolerà la realtà che realizzeremo.

Il comando dell’Operazione Militare Speciale si comporta in modo professionale e le attrezzature occidentali bruciano sul campo di battaglia. A quanto pare è così. Non sono solo i combattenti a imparare a combattere, ma anche i comandanti e i generali. Se Dio vuole!

L’AFU ha subito perdite di decine di migliaia di persone durante i tentativi di controffensiva e questo è un dato oggettivo, ma difficilmente influenzerà il nemico, poiché questa società caduta all’inferno ha vissuto a lungo in una cultura di morte, gli ucraini sono già cadaveri danzanti. Questa è la loro scelta. Non contate sul fatto che rinsaviscano, è improbabile. Per coloro che non vivono, non c’è nemmeno la morte. L’Ucraina è una vita morta.

L’opinione degli abitanti dell’Ucraina sta lentamente e gradualmente cambiando, sta per arrivare la sbornia, proprio come in Europa. Non sono sicuro dell’Ucraina e degli abitanti dei cadaveri. Non hanno un’opinione, l’hanno persa. Non ci si può contare. Gli europei, invece, stanno semplicemente perdendo interesse per queste scimmie aggressive. Tutto può annoiare, anche gli ucraini. Scatenare un’aggressione contro la Bielorussia significherà scatenare un’aggressione contro la Russia.



Questa è la cosa importante. Fin dall’inizio della SMO e soprattutto dopo i nostri fallimenti in una certa fase, l’Occidente ha preso seriamente in considerazione un possibile attacco della Bielorussia dalla Polonia. Noi lo sapevamo e, in tutta franchezza, lo temevamo molto. Eravamo così spaventati che abbiamo cercato di non toccare l’argomento. Dopo aver equipaggiato i nostri amici di Minsk con TNW, truppe e Wagner, abbiamo iniziato a parlarne apertamente. Ora siamo davvero pronti a contrattaccare. Minsk è tutto per noi.

I territori occidentali dell’attuale Polonia sono un regalo di Stalin ai polacchi, i nostri amici di Varsavia lo hanno dimenticato? Glielo ricorderemo. Il tema della Polonia viene al pettine. Se la NATO la considera come la seconda Ucraina, pronta a entrare in conflitto diretto con la Russia, non dalla NATO nel suo complesso, ma come se fosse da sola, allora cominciamo a formulare la nostra politica nei confronti della Polonia in isolamento dalla NATO. In effetti, abbiamo avanzato pretese territoriali nei confronti della Polonia, non si sa mai. Le minacce alla Polonia non sono un suono vuoto. La Russia ha imparato a combattere in un anno e mezzo e credo che stia appena entrando nel vivo.

Sono assolutamente convinto che la Polonia possa e debba diventare il nostro partner slavo nella riorganizzazione dell’Europa orientale e una roccaforte dei valori tradizionali. E l’Ucraina non è affatto un alleato per la Polonia. Ma perché ciò accada, l’élite globalista al potere deve essere abbattuta.

Elite globalista

L’Occidente non ha “carne da cannone ucraina”, quindi intende utilizzare polacchi, lituani e chiunque altro possa fare a meno di loro. Questa è una grande notizia. Non che sia vera, ma che si cominci a sentire che stiamo vincendo. Dopotutto, solo chi si sente tale ed è pronto a combattere può dirlo.

Tutte le disposizioni espresse dal Presidente indicano inequivocabilmente che ci siamo allontanati dai colpi e stiamo cominciando a rinsavire. Anche se soggettivamente, il Cremlino sta riacquistando (un po’) di fiducia nel fatto che è lui a stabilire i termini della guerra, e non solo una parte reattiva. L’iniziativa comincia gradualmente a passare nelle nostre mani. E già i corrispondenti di guerra discutono seriamente di un’offensiva su Charkiv e Odessa, che un paio di mesi fa, alla vigilia della controffensiva, era impensabile anche nei circoli patriottici più disperati.

Vorrei far notare quanto siano salutari l’esplosione del Nord Stream, il gasdotto dell’ammoniaca, gli attacchi nemici al ponte di Crimea e il sabotaggio dell’accordo sul grano. Quando l’Occidente mette Mosca con le spalle al muro, senza lasciare alcuna possibilità di tornare al “processo negoziale”, il Cremlino inizia ad agire in modo adeguato e i successi arrivano immediatamente. Quando crediamo all’Occidente, scivoliamo verso il basso. Quando diventiamo amari e amareggiati, tutto si livella.

Quando lasciamo entrare la guerra, vinciamo.

Fonte: Aleksandr Dugin

Traduzione: Luciano Lago