Quando la guerra nucleare non è più impensabile: onorare due eventi televisivi

DI CHARLOTTE DENNET

“C’è qualcosa nel suono dell’urlo di una madre, che non si dimentica mai.” Questo è stato il commento dell’attrice Ellen Moore quando è stata intervistata sul suo ruolo in un documentario recentemente pubblicato sul film del 1982 “The Day After” , un incantatore che ha tenuto incollati ai loro televisori oltre cento milioni di americani, che guardavano come una bomba nucleare ha devastato una comunità rurale. a Lawrence, Kansas.

Ed è così che il regista Jeff Daniels apre il suo nuovo documentario, modestamente intitolato Television Event. La telecamera fa una panoramica di un tranquillo quartiere di periferia, poi all’improvviso sentiamo le urla agghiaccianti di una madre sconvolta, che, in The Day After, viene costretta a entrare nella cantina di famiglia dal marito mentre resiste all’idea che delle vite siano a rischio, che gli ospiti potrebbero non arrivare e sua figlia potrebbe non sposarsi il giorno successivo.

Poi arriva una gigantesca esplosione sconvolgente mentre un missile nucleare Minuteman decolla vicino al suo cortile, diretto verso la Russia.

Seguono alcuni filmati di notizie in tempo reale del 1983 di americani nervosamente seduti davanti alla TV, le mani serrate, gli occhi incollati all’orrore che si svolge in The Day After mentre interi quartieri vengono ridotti in macerie.

Entra Nicholas Meyer, il regista di The Day After , intervistato da Daniels nella sua casa in California sulla realizzazione di questo evento televisivo. “Nel caso non l’avessi visto”, dice Meyer senza mezzi termini, “si tratta di un gruppo di persone nel Midwest che svolgono le loro attività quotidiane e poi vengono bombardati”. La guerra nucleare, avverte, è “la possibilità più devastante che ci sia mai stata”. che possa affrontare la razza umana – a parte il cambiamento climatico – eppure così terrificante che nessuno può sopportare di pensarci”.

(nella foto) Il regista Nicholas Meyer (in maglietta rossa) con attori locali sul set di The Day After

Ho intervistato entrambi i registi e sono rimasto colpito dal loro senso di missione, dalla loro dedizione nell’informare le persone – a 40 anni di distanza – che la guerra nucleare è una minaccia esistenziale da prendere molto sul serio. Queste interviste sono avvenute mentre gli Stati Uniti erano coinvolti nell’armare due grandi guerre, una in Ucraina, l’altra in Israele-Gaza. Meyer mi ha detto che crede che siamo già coinvolti nella Terza Guerra Mondiale. Un pensiero sconfortante, certo. Ma è abituato ad affrontare pensieri scomodi.

Nel 1982, dopo essere stato scelto come regista di The Day After di Brandon Stoddard, capo della Circle Films della ABC, divisione Movie of the Week, la sfida di Meyer era questa: come avrebbe fatto a convincere la gente normale a guardare uno spettacolo così sconvolgente come annientamento nucleare in una sola seduta? Non esattamente un cambiamento di carriera promettente, pensò, per un regista di lungometraggi (il più famoso Star Trek II: L’ira di Khan ). Mentre sedeva sul pullman del suo analista cercando di razionalizzare la sua via d’uscita dalla realizzazione del film, il suo strizzacervelli, normalmente silenzioso, intervenne con una battuta che non gli lasciò alcun margine di manovra. “Bene, scopriremo chi sei.”

Meyer lo scoprì e il film finì per fare la storia e cambiare il corso della Guerra Fredda. E lo ha fatto concentrandosi sulle vite alterate della gente comune proveniente dal Midwest.

“Stai camminando su un campo minato estetico, intellettuale ed emotivo”, mi ha detto Meyer, descrivendo il suo pensiero di 40 anni fa su come presentare un argomento così delicato. “Devi andare piano. Bisogna partire dal presupposto che la gente farà di tutto pur di non pensare all’argomento”. Allo stesso tempo, “non potrebbe essere così terribile che le persone prendano il clicker e lo spengano”. Era determinato ad essere asciutto, e non politico, nel presentare la minaccia nucleare.

Come si è scoperto, The Day After rimane ancora oggi il film televisivo più visto nella storia degli Stati Uniti e ha avuto un enorme impatto sull’opinione pubblica. “Nessuno aveva mai visto niente del genere”, dice.

È uscito un nuovo libro sull’impatto del libro di David Craig, professore alla Annenberg School della University of Southern California, intitolato Apocalypse Television: How the Day After Helped End the Cold War. Purtroppo, 40 anni dopo, la Guerra Fredda si è riaccesa, rendendo entrambi i film estremamente rilevanti e degni di essere guardati.

The Day After affronta il tema con molta attenzione, coinvolgendo lo spettatore nella vita di una comunità agricola a Lawrence Kansas prima di trasmettere il suo messaggio, dopo un’ora di film, secondo cui la guerra nucleare con la Russia sta diventando realtà.

Television Event , d’altra parte, inizia col botto, con Daniels e Meyer determinati a inviare un campanello d’allarme a un pubblico sonnolento sugli imminenti pericoli di una guerra nucleare. Il documentario raggiunge questo obiettivo facilmente, educando anche gli spettatori su ciò che è stato necessario per produrre The Day After, dalla ricerca di filmati d’archivio dell’America nei primi anni ’80 presso gli Archivi nazionali alla creazione dell’effetto visivo di un fungo atomico (complimenti a Stephanie Austin per il suo abilità di ricerca) all’essere fedeli all’ambientazione di The Day After (il paesaggio rurale di Lawrence ospita centinaia di siti missilistici sotterranei) e onorare le persone che hanno recitato nel film originale (da Jason Robards alla gente comune di Lawrence).

Il filmato che racconta la prima del 1983 di The Day After e le sue conseguenze è notevole.

L’evento televisivo mostra Nancy e Ronald Reagan che guardano una copia anticipata richiesta di The Day After a Camp David, prima della sua proiezione. Reagan scrisse nelle sue memorie che lo trovava molto deprimente. Cominciò a preoccuparsi del suo impatto sul popolo americano… e forse su se stesso. La Casa Bianca ha chiesto delle modifiche, ma il produttore della ABC Brandon Stoddard ha rifiutato.



Scena da Il giorno dopo. ABC (Foto)

Il film era diventato estremamente controverso anche prima della messa in onda. Il New York Post titolava: “Perché stai facendo il lavoro di Yuri Andropov [il premier sovietico]?” Il produttore Stoddard ha ricevuto minacce di morte. Tutte le altre reti si chiedevano perché la ABC volesse spaventare a morte la gente. Gli inserzionisti non lo toccherebbero, con una notevole eccezione di Orville Redenbacher, famoso per i popcorn, che ha versato $ 11.000 ed estasiato ha visto i suoi popcorn essere consumati (durante il film) da 100 milioni di persone

Il giorno dopo la proiezione del film, la ABC ha ospitato una tavola rotonda su Viewpoint, guidata da Ted Koppel e con la partecipazione di luminari come Henry Kissinger, Donald Rumsfeld, William Buckley Jr, Carl Sagan ed Elie Wiesel. Sorprendentemente, l’ex segretario alla Difesa (1961-1968) Robert McNamara venne in sua difesa. “È una discussione stimolante su esattamente ciò di cui dovremmo discutere”, ha detto. “Là fuori c’è un milione di volte la potenza di distruzione di Hiroshima. Dobbiamo assicurarci che non venga utilizzato”. E Ronald Reagan, famoso per aver sostenuto in precedenza la “pace attraverso la forza” e inveire contro l’Unione Sovietica definendola “l’impero del male”, arrivò a una conclusione simile, dichiarando in un discorso che “Una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere usata. “

Finì per incontrare il segretario generale sovietico Mikhail Gorbachev nel 1987 e firmare il Trattato sulle armi nucleari a raggio intermedio, in quella che fu la più grande riduzione delle armi nucleari nella storia.

Il mese scorso, entrambi i registi si sono incontrati con Lawrence per la prima proiezione di Television Event (sarà trasmesso su PBS ad aprile). La maggior parte degli attori e delle attrici di The Day After erano gente del posto profondamente colpita dall’esperienza. Ora, in occasione del 40° anniversario del film, si sono riuniti per onorare gli artisti che hanno prodotto entrambi i film. per ricordare cosa ha significato per loro il film e per riflettere sui tempi in cui viviamo oggi.

Il regista Jeff Daniels (il secondo da sinistra) con la troupe di impatto/promozione di Television Event che celebra il 40° anniversario di The Day After (foto sopra).

Per questo recensore (e cronista delle infinite guerre successive all’11 settembre, inclusa la guerra Israele-Gaza ), le scene del film di case e quartieri demoliti hanno innescato immagini vecchie di un giorno di Gaza sotto assedio mentre gli aerei da guerra israeliani sganciavano bombe altamente distruttive del peso di 2.000 libbre. (fornito dagli Stati Uniti ) su edifici che ospitano civili, secondo quanto riferito, costretti a fungere da scudi umani per Hamas (secondo Israele). Nel novembre 2023, un gruppo europeo per i diritti umani dichiarò che Israele “aveva sganciato più di 25.000 tonnellate di esplosivi sulla Striscia di Gaza assediata dall’inizio del suo bombardamento su larga scala il 7 ottobre, equivalenti a due bombe nucleari ”.

Non potevo fare a meno di pensare che il mondo intero, in effetti, ora stava guardando il genocidio in diretta TV – nessun evento televisivo era necessario nel 2023 – con la minaccia di un’escalation in una guerra nucleare una prospettiva inquietantemente realistica. Vari commentatori dei media continuavano a parlare di quale sarebbe stato il risultato finale: “il giorno dopo”. Come nel caso dell’intorpidimento psichico a cui fa riferimento la dottoressa Helen Caldicott riguardo all’avversione popolare a pensare alla guerra nucleare, così con la guerra Israele-Gaza sembrava che nessuno volesse pensare, per non parlare di discutere, dell’impensabile possibilità di una guerra nucleare nel mondo. Terra Santa.

Per gli ebrei, contemplare la brutalità degli attacchi di Hamas del 7 ottobre, seguiti dai vendicativi attacchi genocidi di Netanyahu contro i palestinesi, è stato già abbastanza straziante. Eppure abbiamo assistito allo spostamento di cacciatorpediniere americani nel Mediterraneo orientale e nel Mar Rosso, agli attacchi di droni degli Houthi sostenuti dall’Iran lanciati dallo Yemen contro le navi del Mar Rosso, ai bombardamenti israeliani sugli iraniani in Siria e sui militanti Hezbollah nel Libano meridionale, e ora alla ritorsione degli Stati Uniti contro Gli Houthi, con emozioni inasprite da ogni parte. Gli orribili eventi del 7 ottobre hanno comprensibilmente risvegliato il ricordo dell’Olocausto, mentre altri (soprattutto nel mondo musulmano) hanno paragonato il bombardamento israeliano di Gaza a Hiroshima.

Nick Meyer ricorda il centro di Lawrence che evoca immagini di Hiroshima (foto).

L’attore Jason Robards tra le macerie in The Day After. Immagini Getty. ABC.

Una donna giapponese gli disse: “È andata così”. Alcuni membri del cast, mi ha detto, avevano “cavalle nucleari”.

Ospedale della Croce Rossa tra le macerie di Hiroshima. Foto: Foto: Croce Rossa Mezzaluna Rossa

È come se alcune forze inaspettate del destino fossero convergenti sul pianeta Terra per ricordare a noi umani quanto siamo vicini a causare il nostro stesso annientamento. E, in modo abbastanza appropriato (se non stranamente), The Day After fa sì che le persone esprimano timori di guerra in Medio Oriente. “Se parliamo di petrolio in Arabia Saudita, sarei davvero preoccupato”, dice uno studente guardando la TV mentre si diffonde la notizia delle crescenti tensioni con i russi. Un’ora dopo, questo diventa realtà. “I russi hanno appena colpito una delle nostre navi nel Golfo Persico”, dice un acquirente di generi alimentari che accumula cibo. “E noi li abbiamo reagito!” In Television Event , vediamo una donna che chiede ai famosi relatori di Ted Koppel se la guerra in Medio Oriente è una possibilità.

In The Day After , vediamo un’intera serie di missili Minuteman decollare da silos sotterranei nel Kansas diretti in Russia, scatenando il timore in una base missilistica che “siamo facili anatre”, e commenti di un Kansan che vive accanto a lui. a una base missilistica che nel suo stato “ci sono molti bersagli”.

Meyer mi ha suggerito che un primo passo per bandire la guerra nucleare sarebbe “sbarazzarsi di tutti quei missili terrestri”. In Television Event , commenta che “Abbiamo abbastanza armi nucleari per uccidere tutti 54 volte”, e per me, “Ci sono molte armi nucleari in tutto il mondo e molte persone con le dita sui pulsanti. Pakistan, India, Russia, Israele, Stati Uniti e, per quanto ne sappiamo, altri che non sono sotto il controllo del governo”.

Come e perché è avvenuto l’evento televisivo

Tre anni fa, Meyer ha ricevuto una chiamata da Jeff Daniels per un’intervista sulla realizzazione di The Day After . Alla fine hanno trascorso una giornata insieme. Due anni dopo Meyer ricevette una telefonata da Daniels. “Sei una star del film.”

Daniels aveva cinque anni quando guardò The Day After con la sua famiglia. Come tanti altri che hanno visto il film, ha lasciato un ricordo indelebile. “Mi hanno messo a letto prima dell’iconica sequenza della bomba. Ma l’idea che si possa morire in modo orribile a causa di qualcuno che preme un pulsante mi inorridiva”.

Da adulto, ha letto il libro di Meyer, The View from the Bridge , che “descrive così bene la realizzazione di The Day After”.

Più i due registi parlavano, più si rendevano conto di avere una missione condivisa. “Abbiamo parlato per ore”, ha spiegato Daniels. “È una storia di mezza età, una storia di Davide contro Golia, parla di un gruppo di persone che in qualche modo diventano eroi per caso. Alla fine, i veri eroi sono gli abitanti di Lawrence Kansas”.

Quando ho intervistato Daniels, era recentemente tornato da un incontro delle Nazioni Unite a New York sponsorizzato dall’ICAN (Campagna internazionale per l’abolizione delle armi nucleari). L’ICAN è una coalizione di organizzazioni non governative volta a “stigmatizzare, proibire ed eliminare le armi nucleari” promuovendo al contempo adesione al trattato delle Nazioni Unite sulla messa al bando delle armi nucleari, adottato nel 2017. Finora hanno aderito 69 paesi. Vale la pena dare un’occhiata al suo sito web per l’incredibile quantità di attività in corso per educare il pubblico sui pericoli della guerra nucleare.

“È stato fantastico vedere come l’ICAN ha creato opportunità per gli artisti di mostrare il proprio lavoro”, ha spiegato Daniels, “e di connettersi con gli altri, tutti noi alla ricerca di modi per ottenere risultati da un argomento complicato creando qualcosa che susciti un’emozione, un sentimento. connessione personale a questo argomento in modo che le persone possano connettersi e agire. Questo è ciò che fanno gli artisti. C’è stato un grande interesse da tutto il mondo”.

Television Event creerebbe la stessa sensazione di The Day After ? Chiaramente questa era la speranza dei due registi. “In un momento in cui il mondo sembra essere un sonnambulo verso il disastro nucleare”, afferma Meyer, “un nuovo documentario mira a spingerci a riconoscere il pericolo, proprio come fece The Day After 40 anni fa”. Daniels ricorda di aver dovuto superare sfide simili affrontate da Meyer: “Tutto ciò che richiede un secondo, terzo o quarto livello di comprensione è troppo per le persone, soprattutto riguardo al loro destino imminente”, mi ha detto Daniels. Il suo obiettivo era, come quello di Meyer quattro decenni fa, quello di “creare una conversazione in cui le persone potessero dimenticare le loro differenze e riunirsi e parlare di questioni più urgenti”.

The Day After da allora verrà proiettato in 35 paesi in 17 lingue. È diventato il primo film americano ad essere proiettato in Russia e, ancora una volta, la risposta è stata positiva con un messaggio agli spettatori russi: “Si spera che gli eventi mostrati in questo film ispirino le persone a trovare un modo per evitare questo giorno. “

Chiaramente, mentre il mondo trattiene ancora una volta il fiato per paura che la guerra Israele-Gaza – o la guerra in Ucraina – si trasformi in una guerra mondiale tra potenze nucleari, i tempi di Television Event non potrebbero essere più… movimentati. È un lavoro magistrale di riflessione storica che porta avanti coraggiosamente, ancora una volta, il pericolo urgente dell’annientamento nucleare. Se desideri guardarlo prima della sua uscita ad aprile, puoi vedere la versione completa qui per una tariffa nominale di $ 5,00. L’evento televisivo è un evento imperdibile, degno di discussione con i propri vicini, compagni di scuola, colleghi, famiglie e amici, così come lo è, ovviamente, The Day After , facilmente disponibile su Youtube.

Charlotte Dennett è una giornalista investigativa. Il suo libro più recente, ora in edizione tascabile, è Follow the Pipelines: Uncovering the Mystery of a Lost Spy and the Deadly Politics of the Great Game for Oil .

Fonte: Counter Punch

Traduzione: Luciano Lago