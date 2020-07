Quando Hezbollah sbandiera le sue opzioni per la Cina e l’Iran, gli USA tremano

da Redazione

di Elijah Magnier

Frettolosamente e sotto l’occhio vigile dei droni israeliani e statunitensi, Hezbollah sta immagazzinando centinaia di tonnellate di scorte alimentari, fornite dall’Iran, in dozzine di magazzini improvvisati al confine tra Siria e Libano. Questo nuovo e insolito passo di Hezbollah riflette la recente promessa del segretario generale Sayyed Hassan Nasrallah di prevenire la minaccia della fame che incombe sulla popolazione libanese.

La guerra USA-Israele contro l'”Asse della Resistenza” continua ma con strumenti diversi. Sta progredendo dalle guerre con eserciti sul campo, come hanno fatto gli Stati Uniti in Afghanistan nel 2001 e in Iraq nel 2003, e come ha fatto Israele in Libano nel 2006 , all’assassinio di figure chiave in Iraq. E ora è la guerra delle sanzioni contro l’Iran, la Siria e il Libano e l’intimidazione dell’Iraq.

Lo scorso gennaio, a seguito dell’illegale uccisione mirata degli Stati Uniti del generale di brigata Qassem Soleimani – il relatore delle Nazioni Unite Agnes Callamard ha descritto questo come “un atto di guerra” – il presidente Donald Trump ha minacciato di decretare le sanzioni contro l’Iraq ” come non avevano mai visto prima”Se Baghdad dovesse chiedere alle truppe statunitensi di ritirarsi dalla Mesopotamia. L’Iran è sopravvissuto a 40 anni di continue e crescenti sanzioni statunitensi e la Siria si è appena trovata di fronte alla sanzione unilaterale e la più dura ” Caesar’s Act “: il paese è già stato soggetto alle sanzioni UE-USA negli ultimi nove anni.

La terribile situazione economica e la forte svalutazione della valuta locale che ha portato alle stelle i prezzi dei prodotti salgono alle stelle e stanno spingendo il governo libanese e l’attore quasi-stato, Hezbollah, a cercare soluzioni distinte dal dettato e dagli obiettivi degli Stati Uniti. A tal fine, Sayyed Nasrallah ha proposto che il governo guardi verso l’Oriente, verso la Cina e la Russia, senza necessariamente voltare le spalle all’Occidente, a meno che gli Stati Uniti continuino la loro dura punizione che sta colpendo l’intera popolazione libanese.

Ambasciatori Libano e Cina si incontrano per cooperazione

Il suggerimento di Sayyed Nasrallah secondo cui il governo “vada a est” ha creato una tempesta a Washington, consapevole della crescente minaccia della colossale economia cinese e dei suoi partner in tutto il mondo che stanno minacciando l’egemonia degli Stati Uniti. L’ambasciatore degli Stati Uniti in Libano Dorothy Shea ha criticato l’apertura del Libano alla Cina con una mossa che indica la confusione dell’amministrazione americana. Il colpo di Sayyed Nasrallah “sotto la cintura” ha spinto l’amministrazione degli Stati Uniti fuori equilibrio.

Sayyed Nasrallah ha proposto di trasformare la bussola del paese verso i due paesi (Cina e Iran) dichiarati più spregevoli dall’amministrazione Trump. Questi paesi hanno la capacità di contrastare le azioni statunitensi contro il Libano.

Questo strangolamento economico è noto come ” guerra leggera ” perché non costa perdite umane a Israele e Stati Uniti. Tuttavia, ciò che la pianificazione americana non prevedeva è la reazione del campo opposto. L ‘”Asse della Resistenza” è stato spinto per essere più creativo, per imparare a sopravvivere nella solidarietà e per superare le difficili sfide poste dagli Stati Uniti e da Israele.

L’Iran ha promesso di sostenere i suoi alleati in Medio Oriente (e nei Caraibi) esportando petrolio in Venezuela sotto gli occhi vigili ma impotenti degli Stati Uniti. Considerando che gli Stati Uniti trattano coloro che credono di essere alleati come pedine usa e getta, interessati solo al benessere di Israele. In effetti, l’ambasciatore americano, in un incontro privato con il Primo Ministro Diab, ha sollevato la richiesta israeliana di stabilire confini marittimi e terrestri tra Libano e Israele, una richiesta che il governo di Beirut ha sempre respinto. Gli Stati Uniti stanno cercando di offrire soluzioni temporanee al Libano per mantenerlo in un limbo e dipendente dall’umore e dalla benedizione di Washington, purché il governo libanese non compia questo vero passo verso la Cina in termini di energia e infrastrutture alternative.

Hezbollah forze

Le capacità militari di Hezbollah hanno confermato una solida base per l’organizzazione che opera in molti teatri del Medio Oriente. L’ultimo discorso di Sayyed Nasrallah non mirava ad aumentare la sua popolarità, ma era una road map e un piano d’azione che preparava il suo gruppo a coprire alcuni dei bisogni della popolazione.

Gli Stati Uniti potrebbero davvero pensare a ulteriori sanzioni e ad altri modi per contrastare Hezbollah. La cosiddetta “guerra leggera” è solo all’inizio, ma l ‘”Asse della Resistenza” sembra indubbiamente pronto a produrre contromisure.

Fonte: Elijah Magnier

Traduzione: Luciano Lago