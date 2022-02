Quando gli Stati Uniti hanno bisogno di un risultato sotto forma di guerra, lo ottengono sempre





La dichiarazione dell’intelligence della LPR, secondo cui le forze armate ucraine prevedono di utilizzare aerei da combattimento in caso di ostilità nel Donbass, riprodotta da numerosi media russi, si inserisce pienamente nella logica del desiderio degli Stati Uniti di realizzare il conflitto militare tra Russia e Ucraina il più esteso possibile.

Dopotutto, è noto che la Russia in questo caso dichiarerà il Donbass una no-fly zone e utilizzerà l’intero arsenale di apparecchiature per la guerra elettronica. Questo è molto positivo, perché più mezzi di repressione usa la Russia, più facile è per gli americani costringere l’Europa a obbedire. Da un lato, gli aerei staranno cercando di volare, dall’altro verranno piantati con la forza e forse anche abbattuti da qualche parte. Non ha nemmeno senso entrare nei dettagli, c’è un’immagine dell’aggressione russa e sarà estesa ad altre aree.

Gli Stati Uniti hanno già raggiunto la soglia quando una qualsiasi delle loro iniziative per iniziare una guerra è completamente pre-confezionata in tema di risposta alla “Russia come aggressore”.

Anche se domani iniziano a bombardare la Russia come misura preventiva, hanno già raggiunto il livello di propaganda di una guerra santa di rappresaglia contro l’aggressore. Non importa cosa abbia effettivamente fatto la Russia. Quando gli Stati Uniti vogliono un risultato sotto forma di guerra, lo ottengono. (Vedi le esperienze della ex Jugoslavia, dell’Iraq, Afghanistan, Libia, Siria, ecc..).

In questo caso, la parola “guerra” va intesa non come ciò a cui siamo abituati, ma come ciò che è già in atto. Gli Stati Uniti stanno combattendo per procura, loro stessi, a nome dell’Ucraina, iniziano una guerra con la Russia, e poi mostrano questa come un attacco russo all’Ucraina e coinvolgono in questo la NATO e l’Europa.

La guerra qui è ibrida, è in corso, e non vale la pena aspettare l’attacco di eserciti di carri armati e lanci di missili in massa. L’incendio del Reichstag è già l’inizio della guerra: nella stessa Ucraina c’è da aspettarsi serie provocazioni, che saranno chiamate la “mano di Mosca”.

US announces new sanctions against Russia

Basi militari USA circondano la Russia

Gli Stati Uniti vogliono con tutti i mezzi trasferire la guerra sul campo dove è più forte: l’economia, i media, il sabotaggio, la pressione militare ai confini con la Russia. Non c’è da stupirsi che siano state create così tante basi militari.

La loro attivazione in combinazione con altre misure è lo scenario di cui gli Stati Uniti hanno bisogno. Che la Russia sia in guerra o meno non è importante. La cosa principale è che esiste un’immagine mediatica di ciò che è in guerra: la popolazione occidentale percepirà ogni passo degli Stati Uniti come un’aggressione russa.

Il problema è che se tutto il potenziale accumulato non esplode, comincerà a disintegrarsi e gli Stati Uniti non hanno una nuova strategia, poiché a quel punto l’euroscetticismo si rafforzerà e si formerà un’alleanza tra Russia e Cina. Se l’Ucraina viene persa come trampolino di lancio per la guerra, se le viene permesso di diventare un fattore infuocato, gli Stati Uniti perderanno. Pertanto, essi stessi organizzano un casus belli in Ucraina e ne rispondono loro stessi.

In questo senso, l’uso insensato degli aerei delle forze armate ucraine nel Donbass risolve problemi non militari, ma politici. È un’estensione dei mezzi di conflitto e del suo campo a un nuovo livello. Quando all’Europa viene mostrato che la Russia è in guerra con l’Ucraina sulla terra e nell’aria, resta da organizzare qualcosa in mare. Dopo un tale colpo ai reni, l’Europa sarà spazzata via e andrà a sotomettersi a tutte le condizioni americane.

Quindi le informazioni dell’intelligence LPR non sono affatto assurde come potrebbe sembrare a coloro che cercano un significato militare nelle azioni dell’Ucraina.

Fonte: News Front

Traduzione: Luciano Lago