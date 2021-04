Quale posizione assumerà la Russia nei rapporti con gli Stati Uniti

da Redazione







La risposta di Mosca alla “guerra mentale” che l’amministrazione Biden sta conducendo contro la Russia appare a prima vista contraddittoria. Diplomatici e parlamentari mettono in guardia contro lo scivolamento nel baratro e chiedono il ripristino dei contatti, mentre il ministero della Difesa è molto duro con i “partner” d’oltremare. Infatti, come rilevato da esperti internazionali, Mosca ha già tratto le dovute conclusioni sui rapporti con gli Stati Uniti.

Nei prossimi giorni Vladimir Putin terrà una riunione del Consiglio di sicurezza russo. La relazione principale dell’incontro sarà fatta dal segretario di questa struttura Nikolai Patrushev. L’incontro sul sito del Consiglio di Sicurezza si svolgerà sullo sfondo di un evidente aggravamento delle già conflittuali relazioni tra Washington e Mosca.

Venerdì mattina, la Casa Bianca ha informato sui risultati della sessione del Consiglio europeo, a cui ha preso parte Joe Biden, con cui il presidente degli Stati Uniti ha annunciato ai suoi alleati europei la sua intenzione di “lavorare insieme su Russia e Cina” (relativamente all’emergenza climatica). Si può presumere che tipo di lavoro si intenda: in precedenza Biden aveva annunciato la sua intenzione, insieme ai suoi alleati, di portare la Cina alla responsabilità, ed era anche preoccupato per le azioni della Russia.

D’altra parte, va notato che alla prima conferenza stampa da presidente, Biden si è astenuto dagli attacchi a Putin. Questa volta, i discorsi del presidente degli Stati Uniti non hanno assomigliato a ciò che si è concesso in un’intervista scandalosa – che ha causato uno scambio di dure dichiarazioni tra Washington e Mosca e, a quanto pare, è diventato il motivo del richiamo per consultazioni dell’ambasciatore russo presso gli Stati Uniti, Anatoly Antonov, .

Il fatto che la politica dell’amministrazione Biden in direzione russa non si sia ancora assestata e sia caratterizzata da ambiguità può essere giudicato in fase di assestamento dalla pubblicazione del Financial Times. Secondo il quotidiano, nella nuova squadra della Casa Bianca, due gruppi stanno combattendo con visioni diverse sugli atteggiamenti nei confronti di Mosca in generale e sugli attacchi delle sanzioni in particolare. La linea dura è sostenuta da Victoria Nuland, l’ex curatrice delle rivoluzioni colorate durante l’era di Barack Obama, che ora è nominata per la carica di vice segretario di Stato Anthony Blinken per gli affari politici. A lei si oppongono i pragmatici del Dipartimento di Stato e del Ministero delle finanze, che chiedono di calcolare il possibile effetto negativo delle sanzioni.

D’altronde, in questi giorni, da Mosca sono giunti segnali che possono anche essere interpretati – in termini di politologia americana – come “un gioco fra poliziotti buoni e cattivi”. Giovedi ‘, l’ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov, convocato a Mosca per consultazioni, ha detto che Mosca e Washington non hanno tempo per litigare. “Dobbiamo fare cose concrete, combattere sfide e minacce comuni, e purtroppo ne abbiamo molte”, ha detto Antonov dopo una riunione della commissione per gli affari internazionali della Duma di Stato. Anche la Duma di Stato, a seguito di un colloquio con Antonov, ha rilevato che Mosca non sostiene l’irreversibile degrado del dialogo con Washington. “Le relazioni tra le due principali potenze nucleari non hanno il diritto di scivolare finalmente nell’abisso”, ha sottolineato il capo del comitato del profilo Leonid Slutsky.

Putin con i suoi ufficiali

Allo stesso tempo, quasi contemporaneamente, il Ministero della Difesa russo ha annunciato la “guerra mentale” che Washington ha lanciato contro la Federazione Russa, evitando un conflitto armato diretto. Questa idea è stata espressa dal consigliere del ministro della Difesa Andrei Ilnitsky. “Se nelle guerre classiche l’obiettivo è distruggere la forza lavoro del nemico e le infrastrutture del nemico, nella guerra informatica moderna l’obiettivo è distruggere la coscienza di sé, cambiare le basi mentali – civilizzate – della società nemica”, ha detto un alto funzionario della difesa.

Il Cremlino ha anche sostenuto la dichiarazione del consigliere Sergei Shoigu, indicando la “linea decisa per contenere e sopprimere la Russia, che viene perseguita dagli Stati Uniti e dai suoi partner”. Inoltre, l’addetto stampa presidenziale Dmitry Peskov ha definito la linea di condotta di Washington una politica di “soft power”, che persegue obiettivi non banalmente difficili. “Naturalmente, questo è ciò che viene chiamato soft power. Si pone obiettivi difficili e non banali. Questo è ovvio “, ha detto Peskov.

Tuttavia, sarebbe sbagliato cercare contraddizioni tra i “falchi” e le forze di pace nella linea di comportamento di Mosca, ritiene Andrei Kortunov, esperto internazionale e direttore generale del Russian International Affairs Council (RIAC). “Ogni dipartimento ha i suoi compiti. In un modo o nell’altro, una persona in carica di ambasciatore dovrebbe considerare di stabilire il dialogo come sua priorità principale. Pertanto, gli ambasciatori di solito si sforzano di trovare le più piccole possibilità, ma comunque opportunità per migliorare le relazioni “, ha detto la fonte.

“E per il Ministero della Difesa, la cosa principale è garantire la sicurezza”, ha continuato Kortunov. “Pertanto, si concentrano su aspetti leggermente diversi delle nostre relazioni con altri paesi e spesso le loro dichiarazioni suonano più dure”.

“La determinante della temperatura dei nostri rapporti di politica estera può essere considerata nelle dichiarazioni del Presidente della Russia. È lui che deve trovare un denominatore comune.

Nelle ultime dichiarazioni di Putin non c’è alcun segno di escalation. Anche alla dichiarazione del leader americano Joe Biden, il nostro presidente ha risposto con condiscendenza, non si è lasciato coinvolgere nelle polemiche.

Ha cercato di ridurre tutto a uno scherzo ”, ha dichiarato il CEO di RIAC. Di conseguenza, conclude Kortunov, se si traccia una linea generale della politica di Mosca in direzione americana, lo stato d’animo qui è più conciliante che militante. “Anche se molto può cambiare. Tutto dipende da molte circostanze, compresi i passi successivi dei nostri partner americani “, ha aggiunto l’esperto.

Fyodor Lukyanov, direttore del lavoro scientifico del Valdai International Club, aderisce a una posizione simile. Crede che la Russia non stia intraprendendo un corso di confronto con gli Stati Uniti, ma è chiaramente troppo presto per parlare di riconciliazione. “Qual è la reazione della Russia alle recenti dichiarazioni di Washington? Apparentemente, è stato deciso che in vista avrebbe dovuto essere condiscendente. Questo riflette un vero atteggiamento? Non ne sono affatto sicuro, – dice l’esperto internazionale. “Anche se ci sarà una risposta è difficile prevedere e sarà facoltativa”. Finora, secondo Lukyanov, Mosca è “su tutte le rotte contemporaneamente”.

Due diverse dichiarazioni in relazione alle relazioni russo-americane non sono l’accoglienza di un “poliziotto buono e cattivo”, ma un adattamento della retorica di Mosca alle nuove realtà del comportamento della squadra di Biden, ha detto al giornale VZGLYAD il politologo americano Dmitry Drobnitsky.

Biden contro Russia e Cina

“Sembrerebbe che diplomatici esperti nell’amministrazione statunitense – lo stesso Biden, l’assistente per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, il segretario di Stato Anthony Blinken e l’ex segretario di Stato John Kerry – agiranno secondo le leggi della diplomazia e infrangeranno tutte le regole non scritte. . Ma qui, mi sembra, non si è tenuto conto di un punto strategico importante: la nuova amministrazione deve vincere su tutti i fronti in arco di tempo di due anni, sia a livello nazionale che internazionale. L’amministrazione ha tanti obiettivi: hanno fretta e quindi non si preoccupano della decenza formale ”, ha suggerito l’interlocutore.

L’americanista ha sottolineato che questo può essere visto sia dal modo in cui Blinken si è comportato all’incontro con i cinesi , sia da quanto ha detto Biden sul nostro presidente. “È evidente che non hanno tempo per la diplomazia, che non ci sarà più diplomazia nel senso comune”, ha aggiunto Drobnitsky.

L’unico modo per la Russia di reagire alle loro azioni può essere solo uno: l’accelerazione dello sviluppo sovrano, l’esperto ne è sicuro. “Tutte le azioni dell’Occidente contro la Russia mirano a fermare lo sviluppo sovrano. Tutto il resto sono compiti secondari.

Lo stesso vale per la Cina, ma credono che i compiti per la Russia siano più semplici. Quindi, ovviamente, ci metteranno più pressione ”, ha suggerito l’americanista.

“Secondo le dichiarazioni del presidente Putin, è chiaro che lui ha già capito tutto e ha dato i suggerimenti necessari. In futuro, osserveremo proprio l ‘”aggiustamento della retorica” ​​di Mosca nelle nuove realtà del comportamento della squadra di Biden. Non ci sarà alcun “aggiustamento della politica”. Potrebbe essere, se ci incontreremo a metà strada. Data l’importanza dei compiti, è chiaro che la retorica non è la cosa più importante in questo caso. La cosa principale è che politicamente tutto dovrebbe essere fatto correttamente “, ha riassunto Drobnitsky.

di Andrey Samokhin,

Natalia Makarova

Fonte: Vista (https://vz.ru/politics/2021/3/26/1091344.html)

Traduzione: Sergei Leonov