Quale futuro per la Palestina – Forum Internazionale

Roma 20 e 21 aprile – Centro Congressi Cavour.

Nell’ottobre scorso a Roma si è svolta una grande conferenza internazionale dal titolo “Per una pace vera e giusta, fermare la terza guerra mondiale”. Vi hanno partecipato delegati di quaranta organizzazioni antimperialiste provenienti da 25 paesi e da ogni continente. La Conferenza si è conclusa approvando all’unanimità una Risoluzione tradotta in più lingue (che può essere letta qui: www.internationalpeaceconference.info).

È nato così un Coordinamento internazionale che si chiama “Fermare la Terza Guerra Mondiale – Iniziativa Internazionale di Pace” (STOPWW3) e che nei diversi paesi si sta impegnando nella solidarietà con la Resistenza palestinese e per fermare l’aggressione strategica del blocco USA-NATO-UE alla Russia e in futuro alla Cina.

Vista la immane tragedia in atto contro il popolo e la Resistenza palestinesi, come Fronte del Dissenso, con l’appoggio del Coordinamento internazionale “Fermare la Terza Guerra Mondiale – Iniziativa Internazionale di Pace” (STOPWW3), organizziamo un Forum Internazionale a Roma nei giorni 20 e 21 aprile 2024. Il titolo di questo incontro è “Quale futuro per il popolo palestinese?”.

Non una conferenza qualsiasi, non una riunione di propaganda, non un incontro di mera solidarietà, si tratta invece di un Forum per scavare nella storia e trovare le cause antiche e recenti del conflitto tra il popolo palestinese e Israele. Un Forum per fare luce sui suoi plurimi aspetti storici, culturali, spirituali e geopolitici. Non ascolterete i trombettieri della superiorità dell’Occidente, né i furfanti che vi raccontano di trinariciuti terroristi che odiano l’unica “democrazia in Medio Oriente”. No.

Ascolterete un’altra storia, le voci di chi in Palestina, in Medio Oriente e nel resto del mondo combatte contro il suprematismo imperialista e difende una concezione più autentica di libertà, di civiltà, di democrazia e di pace; concetti privi di senso e ingannevoli in mano a chi li usa per giustificare l’oppressione dei popoli ai quali, oltre a negare il diritto alla propria liberazione, si vorrebbero strappare radici, identità, anima e tradizioni.

Quattro le ragioni principali che ci hanno spinto ad organizzare il Forum:

1 – esprimere la più ferma solidarietà con la Resistenza palestinese;

2 – dare voce alla Resistenza in Occidente, dove continua una brutale e islamofoba campagna di disinformazione;

3 – mettere quindi a confronto i movimenti della Resistenza, palestinese, araba, europea e internazionale;

4 – contribuire al dialogo e alla cooperazione internazionale di tutte le diverse forze politiche e culturali, laiche e religiose, che si battono contro l’imperialismo e per il rispetto della liberazione dei popoli oppressi.

L’incontro consiste in quattro sessioni:

1 – il Sionismo, la questione ebraica e la natura di Israele;

2 – dopo il 7 ottobre: cosa cambia per la resistenza palestinese;

3 – il Medio Oriente nella transizione al mondo multipolare.

4 – il conflitto in Ucraina: come fermare il rischio della Terza Guerra Mondiale.

All’evento, aperto a tutti, sono attesi numerosi ospiti sia italiani che stranieri.

La prenotazione è necessaria, scrivere a: futureforpalestine@frontedeldissenso.it

Autore: Fronte del Dissenso