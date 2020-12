Quale è il paese più totalitario ?

da Redazione

Di Eric Zuesse

Quale è il paese che ha la più alta percentuale di propri cittadini in carcere? Sono gli Stati Uniti .

Quale è il paese che persegue un’entità per aver ucciso 196 dei suoi cittadini in un attacco a un aereo, ma vieta a questa entità di fornire la prova della sua innocenza? Questa è l’ Olanda .

È il paese che saccheggia un miliardo di dollari in lingotti d’oro dal governo del Venezuela? È il Regno Unito .

È il paese che persegue un’entità per aver tentato di assassinare uno dei suoi cittadini ma si rifiuta di consentire a questa entità di dimostrare la sua innocenza. Chi ha anche imprigionato la vittima, impedendole di comunicare e ricevere informazioni dal pubblico, e potrebbe anche averlo segretamente assassinato e smaltito il suo cadavere, il tutto per impedire tale comunicazione? È il Regno Unito . Guarda un video a riguardo qui .

È questo il paese che ha imprigionato un cittadino australiano dal dicembre 2010 e lo tiene in isolamento, con cure mediche inadeguate dall’8 aprile 2020 ” , inizialmente incarcerato per 50 settimane nel maggio 2019 per aver violato le sue condizioni di rilascio ai sensi cauzione , ma non è stato rilasciato, e invece trasferito in isolamento, mentre questo australiano non è mai stato condannato per nient’altro che il suo rilascio su cauzione, che non è non viene nemmeno prodotto visto che era già stato imprigionato per oltre nove anni in questo paese straniero – non essendo mai stato processato in tribunale? È il Regno Unito .

Era questo il paese che si è ritorto contro il grande giornalista investigativo scozzese che ha parlato onestamente della vittimizzazione giudiziaria qui menzionata in relazione a un processo australiano, così come un altro orrore giudiziario – che era diretto contro un leader del Movimento separatista scozzese: accusare questo giornalista scozzese di “oltraggio alla corte” per aver presumibilmente impedito all’accusa di convincere i giurati di qualsiasi accusa contro questo separatista scozzese? Questo giornalista ha detto :“Lo Stato sente di aver finalmente trovato un modo per mettermi in prigione senza il fastidioso ostacolo di una giuria di miei coetanei. Il disprezzo della corte è deciso solo da un giudice. È straordinario che tu possa andare in prigione per un periodo sostanziale di due anni senza la protezione della giuria e senza la prova di oltre ogni ragionevole dubbio, solo per il capriccio di un giudice che difende ciò che lui stesso può ritenere essere. essere la dignità della propria funzione. È davvero l’epitome della cattiva legge. Usarlo contro la libertà di parola è disgustoso “. Le leggi nazionali esistono solo per consentire agli aristocratici di derubare il pubblico. È il Regno Unito .

Aresto di Julian Assange

È questo il paese che ha chiesto al Regno Unito di tenere in prigione questo cittadino australiano fino alla sua morte o di essere mandato in una prigione americana a morire? Sono gli Stati Uniti .

È il paese che ha costantemente il peggior record mondiale di procedimenti legali contro gli informatori internazionali che denunciano, come questo australiano, gravi violazioni del diritto internazionale? Sono gli Stati Uniti .

È il Paese che ordina agli avvocati, nel caso di un bambino vittima sessuale del più famoso magnaccia e stupratore del mondo, carceriere di ragazze minorenni costrette a fare sesso con uomini di spicco, di “distruggere” alcuni quali prove ha contro questo presunto stupratore seriale? Sono gli Stati Uniti.

È questo il paese che, secondo i sondaggi internazionali, rappresenta la più grande minaccia alla pace mondiale? Sono gli Stati Uniti .

È il paese che, dopo la fine della seconda guerra mondiale, ha distrutto o contribuito alla distruzione, tra il 1945 e il 2007 – e anche più recentemente, come in Siria e Yemen – di “20-30 milioni di civili in guerre e conflitti sparsi per il mondo ” ? Sono gli Stati Uniti .

È il paese che spende tanto per le sue forze armate quanto tutte le altre nazioni del pianeta messe insieme? Sono gli Stati Uniti .

È questo il paese la cui più alta corte ha stabilito il 15 giugno che nessun pubblico ministero nel paese sarà autorizzato ad avviare procedimenti contro un agente di polizia, a meno che l’avvocato che rappresenta quest’ultimo non sia disposto a condannare l’agente di polizia? – anche se quest’ultimo avesse senza dubbio sparato a un passante innocente? Sono gli Stati Uniti e la loro Corte Suprema.

Violenza istituzionalizzata delle forze USA

È questo l’unico paese che è stato studiato scientificamente per determinare se si tratta di una democrazia o piuttosto di una dittatura. Si scopre che questo è un paese in cui “le preferenze del cittadino [medio] sembrano avere solo un impatto minimo, quasi nullo, statisticamente significativo sulle politiche pubbliche” – una frase che definisce in modo abbastanza scientifico cosa significa. La parola dittatura – e in cui solo le preferenze delle persone più ricche e connesse hanno un effetto significativo e misurabile nel plasmare e determinare le leggi e le politiche di governo – che definisce abbastanza bene quale gruppo costituisce i dittatori di questo nazione? Sono gli Stati Uniti .

Quanti altri indicatori dovrebbero quindi essere necessari per presentare un caso credibile che gli odierni Stati Uniti d’America possano ragionevolmente essere considerati il ​​paese più totalitario del mondo?

Mentre solo un paese è stato analizzato scientificamente per determinare se si tratta di una democrazia o piuttosto di una dittatura, i tassi di incarcerazione sono, da parte loro, registrati da 223 paesi e ogni anno, gli Stati Uniti sono in cima alla lista. Esiste un’altra singola misura più affidabile con cui un dato paese può essere definito dittatura?

La pena di morte è rara nel mondo oggi, quindi le sanzioni legali sono principalmente la reclusione, non le esecuzioni. Inoltre, i paesi che sono in guerra civile, come il Sudan, possono avere tassi di carcere notevolmente bassi, poiché quasi tutta la violenza è concentrata in battaglie armate. Questi paesi sono in guerra, ma non sono necessariamente più dittatoriali degli Stati Uniti. Potrebbero essere più violenti, ma non necessariamente totalitari.

Detenuti negli Stati Unkti

Al contrario, gli Stati Uniti hanno alti tassi di criminalità violenta e hanno anche i più alti tassi di reclusione nel mondo. Quindi, anche se gli studi scientifici non hanno dimostrato che questa sia una dittatura, c’è una ragionevole presunzione che gli Stati Uniti siano totalitari, anche se non sono necessariamente i più totalitari del mondo – potremmo trovare altri candidati, come il Regno Unito o l’Olanda.

Eppure gli Stati Uniti, nonostante questa realtà, hanno l’arroganza e l’audacia di pontificare in tutto il mondo sul tema della “democrazia” e dei “diritti umani”., mentre negano alla Corte penale internazionale il diritto di indagare sui propri crimini di guerra e su gravi violazioni dei diritti umani. Le loro numerose invasioni straniere, basate solo su bugie, erano esse stesse crimini di guerra. Ma questa menzogna e ipocrisia non sono esattamente ciò che ci si aspetterebbe dal paese più totalitario del mondo? Non è chiaramente così? La conclusione è quindi praticamente inevitabile: il Paese più totalitario del mondo sono gli Stati Uniti d’America.

Inoltre, ci sono molte altre prove statistiche che sembrano incompatibili con il chiamare gli Stati Uniti una “democrazia”. Nell’ultimo sondaggio internazionale tra i residenti di 53 paesi nella percentuale di coloro che hanno risposto sì alla dichiarazione “Il mio paese è democratico” , gli Stati Uniti sono al 38 ° posto, che li hanno preceduti nel 29% in meno ben classificato per “democrazia”. I primi cinque in questa lista erano in ordine: Taiwan, Danimarca, Svizzera, Corea del Sud e Cina.

In qualche modo questi paesi hanno ottenuto il punteggio migliore, sebbene nessuno di loro abbia tenuto conferenze al resto del mondo su “democrazia” e “diritti umani” . L’umiltà è estranea al regime americano? [Stranamente, va notato che il termine regime è riservato ai paesi politicamente scorretti, ndr]

Eric Zuesse

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago