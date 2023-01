Qualcosa di nuovo sul fronte del Donbass





di Valentin Vasiliscu

In Ucraina stanno accadendo cose importanti in termini di scienza e arte militare. I media MSM non le trasmettono perché troppo occupati con le presunte malattie incurabili di un Vladimir Putin, che guarda caso ha una forma fisica e mentale piuttosto invidiabile.

Il generale Sergei Surovikin rimane concentrato sul fronte del Donbass. A sud di Bakmut, Wagner avanza silenziosamente verso la città di Klisheevka, che libererà completamente entro 24-48 ore. Da lì può intercettare l’autostrada M 32 che collega Bakhmut occidentale a Chasiv Yar (vedi mappa 1).

Inizia ad emergere una certezza, ovvero che Surovikin ha deciso che il colpo principale su questo fronte sarà sferrato in direzione di Soledar. Wagner raggiunse il sobborgo sudorientale di Soledar, nella zona industriale. Ma l’area offre le condizioni ideali per i difensori ucraini: ostacoli naturali, grandi capannoni di produzione, blocchi alti, trasformati in punti di osservazione. Inoltre, la 17a brigata corazzata ucraina, schierata a Soledar, è addestrata per combattere nelle aree urbane e condurre efficaci contrattacchi (vedi mappa 2). Dando un’occhiata più da vicino alla linea di difesa di Soledar, si può concludere che Wagner ha eseguito manovre dimostrative per attirare a sé la maggior parte delle forze dei difensori ucraini (vedi mappa 3).



Mentre l’attenzione degli ucraini era concentrata a sud-est di Soledar, sulle manovre di Wagner, le compagnie scout dei paracadutisti russi di Yakovlivka, a bordo dei blindati BTR-MD Rakushka e BMD-3, hanno approfittato del terreno ghiacciato e hanno percorso 6 km verso occidente, in segreto. È così che sono riusciti a infiltrarsi in un quartiere della periferia nord di Soledar, creando lì una testa di ponte (vedi mappa 4). I paracadutisti russi hanno il vantaggio che gli edifici di questo quartiere hanno 8 piani e da lì possono osservare perfettamente la zona centrale e occidentale della città. Questa è la vera vulnerabilità dei difensori ucraini a Soledar. Perché il loro bastione è stato prima attaccato da Wagner, poi avvolto e preso alle spalle dai paracadutisti russi. Se non riescono a contrattaccare rapidamente e con forza, saranno sbaragliati.



Se i russi occupano Soledar, per il generale Valery Zaluzhnyi sarà l’inizio dell’incubo. Surovikin prenderà l’autostrada M 03 e potrà portarla a Sloviansk. Ciò significa che i russi avranno accesso a tutto il territorio ucraino a nord di questa strada, fino al fiume Severodonetsk. Tra Soledar-Siversk-Liman, il fronte ucraino sarà sull’orlo del collasso. Pertanto, il tentativo di sfondare le difese russe a Kremina e l’accesso all’agglomerato urbano di Severodonetsk-Lysychansk sarà abbandonato dall’esercito ucraino a causa del rischio di accerchiamento (vedi mappa 5).

Fonte: Reseau International

Traduzione: Luciano Lago